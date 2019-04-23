Погиб основатель знаменитого торрент-трекера

Стала известна судьба основателя торрент-трекера Demonoid, который летом 2018 г. внезапно перестал общаться с другими пользователями сети, и вскоре его исчезновение привело к закрытию проекта. Как оказалось, он погиб в автокатастрофе в разгар напряженной работы по восстановлению былого величия сайта.

Письмо от неизвестного

Основатель Demonoid, одного из старейших и крупнейших торрент-трекеров в мире, погиб летом 2018 г., чем и объясняется внезапная остановка работы трекера, удивившая пользователей. Об этом сообщило издание TorrentFreak. В интернете глава Demonoid был известен под псевдонимом Deimos.

Прошлым летом Demonoid внезапно приостановил работу. Одновременно сам Deimos перестал выходить на связь с другими пользователями интернета, с которыми до этого общался каждый день. Затем истек срок продления доменов Demonoid, и сайт прекратил свое существование полностью. О судьбе основателя до сих пор никто ничего не знал.

Как теперь выяснилось, Deimos погиб в автокатастрофе. Издание TorrentFreak пишет, что около двух месяцев назад в редакцию пришло анонимное электронное письмо, которое связывало исчезновение Deimos из интернета с несчастным случаем в реальном мире. Автор письма приложил ряд косвенных доказательств, которые соотносили личность Deimos с погибшим, однако у TorrentFreak не было стопроцентной уверенности, что это один и тот же человек.

Действия команды

Пытаясь установить истину, TorrentFreak связался с администратором Demonoid по имени phaze1G и рассказал ему о письме. В свете новых фактов команда сайта еще раз обсудила между собой события лета 2018 г. и постепенно поняла: все указывает на то, что Deimos действительно больше нет среди живых. Дата дорожного происшествия, причиной которого стала паническая атака, совпадала с днем, когда Deimos исчез из интернета. Были и другие указания на то, что основатель Demonoid и есть погибший. После нескольких недель обсуждения команда сообщила о случившемся сообществу Demonoid.

«С огромной печалью я хочу сообщить, что Deimos, основатель Demonoid, известный как один из самых первых и наиболее влиятельных людей в мире торрентов с самого его начала, погиб в автокатастрофе в августе 2018 г.», — написал phaze1G.

За годы своего существования Demonoid не раз умирал и возрождался

После исчезновения Deimos были сообщения, что кто-то вошел на сайт с его аккаунта. phaze1G полагает, что это мог быть друг, член семьи, или участник проекта по имени Umlauf, который очистил сервер, вероятно, сделав перед этим бэкап. Таким образом, база данных Deimos есть как минимум у одного человека с достаточными техническими навыками, и если она где-нибудь когда-нибудь всплывет, это не значит, что Deimos жив.

Судьба проекта

В настоящий момент оставшиеся участники Demonoid не уверены, что они собираются делать дальше. Некоторое время назад они создали временный форум, чтобы сообщество не распалось, но без Deimos проект потерял свой прежний дух. Даже если создать копию, на 99% идентичную по внешнему виду и функциональности, без Deimos это будет не то и не будет «чувствоваться как дом», считают участники проекта.

«Demonoid Fora был создан как напоминание о Demonoid и Deimos, но я понятия не имею, что делать дальше, или что вообще делать с Demonoid. Demonoid всегда был и есть детищем Deimos. Umlauf всегда помогал, когда было трудно, так что без этих двух гигантов Demonoid нет», — отметил phaze1G.

Основанный в начале 2000-х годов, Demonoid успел пережить множество взлетов и падений. Несколько раз сайт исчезал на целые месяцы, но всегда появлялся вновь. Причинами закрытия в разное время были проблемы с правообладателями контента, потеря содержимого сайта, арест серверов властями Украины, на территории которой они находились и т. д. Затем Deimos передал управление сайтом в чужие руки на несколько лет. Однако два года назад он вновь возглавил проект, надеясь вернуть сайту его былую славу.

В месяцы перед своим исчезновением Deimos увлеченно и помногу занимался сайтом. По воспоминаниям phaze1G, он очень заботился о приватности пользователей и отвечал на личные сообщения всем, кто ему писал. «Он был действительно дружелюбный человек. Я рад, что мне выпал шанс узнать его, и я буду очень скучать по нему, не только из-за Demonoid, но и из-за того, каким он был человеком», — отметил phaze1G.