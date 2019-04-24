Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными

«Ростелеком» сделал бесплатными звонки с универсальных таксофонов на любые фиксированные телефоны внутри России. Ранее компания уже сделала бесплатными местные и зоновые звонки с таксофонов.

Бесплатный межгород с таксофонов

С 1 июня 2019 г. междугородние звонки с универсальных таксофонов станут бесплатными. Об этом президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал на коллегии Федерального агентства связи (Россвязь). Речь идет только о звонках на фиксированные номера - звонков на мобильные телефоны это новшество не коснется.

Как в России развивались универсальные услуги связи

Напомним, механизм универсального обслуживания заработал в России в 2005 г. Согласно Закону «О связи», в каждом населенному пункте должен быть таксофон, а в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек - пункт коллективного доступа в интернет (ПКД).

Государство компенсирует операторам универсального обслуживания убытки от оказания соответствующих услуг. С этой целью формируется Резерв универсального обслуживания, в которых все операторы связи перечисляют 1,2% от своей выручки.

Изначально операторов универсального обслуживания для каждого региона отдельно выбирала по конкурсам Россвязь. В 2014 г. единым оператором унивресального обслуживания был назначен «Ростелеком».

С 1 июня 2019 г. междугородние звонки с универсальных таксофнов в России станут бесплатными

Тогда же компания взяла на себя обязательство провести магистральные волоконно-оптические каналы связи (ВОЛС) во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500. В этих же населенных пунктах должны быть установлены точки доступа по технологии Wi-Fi. Соответствующие мероприятия стали называться проектом «устранения цифрового неравенства».

Как россиянам отменяли плату за звонки с таксофонов

В конце 2017 г. «Ростелеком» принял решение сделать бесплатными местные звонки с универсальных таксофонов. Это привело к резкому росту трафика с таксофонов. В 2015 г. трафик с универсальных таксофонов составил 633 тыс. минут. В 2016 г. он снизился на 13% до 548 тыс. минут, в 2017 г. еще на 7% до 510 тыс. минут. Но после появления возможности бесплатных звонков трафик в 2018 г. вырос в пять раз до 2,52 млн минут.

«Ростелеком» продолжил делать поблажки населению и в конце 2018 г. сделал бесплатными еще и зоновые звонки (звонки внутри региона) с таксофонов.

Теперь «Ростелеком» сделал еще один шаг навстречу абонентам. Осеевский считает, что за разговорами о 5G и виртуальной реальности не стоит забывать о таксофонах. «У нас есть деревни с пятью бабушками, где признаком «советской власти» всегда было наличие таксофона», - напомнил президент «Ростелекома». Кроме того, 20% трафика с таксофонов приходится на экстренные вызовы.

Универсальные таксофоны, которые можно узнать по красному цвету и логотипу Россвязь, стали появляться в России в 2006 г. До той пор таксофоны ставили традиционные телефонные компании (МГТС, «Ростелеком» и др.). Затем таксофоны обоих типов в городах стали работать параллельно. Например, в Москве синие таксофоны от МГТС соседствуют с красными универсальными таксофонами. Однако число таксофонов, не относящихся к универсальным, в России неуклонно сокращается.

Глава Россвязи Олег Духовницкий поблагодарил «Ростелеком» за такой шаг. Духовницкий также считает, что таксофоны не потеряли свою актуальность и продолжают работать по всему миру. К тому же таксофоны, будучи слаботочными устройствами, способны работать и в ходе экстренных ситуаций.

Что касается точек доступа по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек, то изначально он был платным и стоил 45 руб. в месяц за безлимитный доступ. Но в 2017 г. «Ростелеком» также принял решение сделать такого рода доступ бесплатным.

Нерешенный вопрос с пунктами коллективного доступа в интернет

В то же время в 2016 г. «Ростелеком» по согласованию с Минкомсвязи отключил большинство ПКД . Это было связано с нехваткой средств на решение задачи ликвидации цифрового неравенства. Но Закон «О связи» до сих пор требует наличия ПКД в городах и селах, этот же пункт фигурирует в контракте Россвязи с Минкомсвязи.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выразил надежду, что нынешний состав Правительства вместе с законодателями сможет решить данную проблему. Глава Россвязи Олег Духовницкий также считает, что решение данной задачи должно быть приоритетной.