Выручка Mail.ru выросла на 22%

В I квартале 2019 г. выручка Mail.ru Group составила 20,1 млрд руб., показав рост год к году на 21,9%. Из этой суммы 7,8 млрд руб. были получены от рекламы. Зарубежные поступления от MMO-игр составили 21% всей выручки. Компания хочет нарастить этот показатель до 80%, чтобы не зависеть от курса рубля.

Итоги квартала

По итогам I квартала 2019 г. выручка Mail.ru Group составила 20,1 млрд руб., что на 21,9% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Доналоговая прибыль (EBITDA) показала годовой спад на 25,9% до 4,15 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 46,6% до 1,6 млрд руб.

Приведенные результаты включают в себя показатели сервиса доставки еды Delivery Club и доски объявлений «Юла», сообщает компания на своем сайте. Без учета этих бизнесов выручка выросла на 18,4% до 18,9 млрд руб., а чистая прибыль показала спад на 19,2% до 3,5 млрд руб.

Объем денежных средств Mail.ru Group по состоянию на 31 марта 2019 г. составлял 3,96 млрд руб. Компания упоминает дополнительные начисления по НДС в размере 260 млн руб., оказавшие влияние на прибыль.

Выручка от продажи рекламы составила по итогам квартала 7,8 млрд руб., что на 19,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Соцсети и коммуникации

Выручка сегмента «Соцсети и коммуникации» показала годовой рост на 11% до 11,4 млрд руб. Рост обусловлен притоком пользователей. Выручка от продажи виртуальных сервисов в соцсетях (IVAS) выросла на 7,9% до 4,2 млрд руб.

Ежемесячная российская аудитория соцсети «ВКонтакте» составила 70 млн пользователей. Около 60 млн из них заходят в соцсеть с мобильных устройств, этот показатель вырос за год на 3%. Примерно 42% российских пользователей заходит в соцсеть каждый день или хотя бы 15 дней в течение месяца. Пользователи мобильного приложения «ВКонтакте» проводят там около 35 минут в день, этот показатель продемонстрировал годовой рост на 15%.

Mail.ru нарастила выручку на 22%

В соцсети было зафиксировано 6,2 млрд просмотров историй, что на 74% больше, чем год назад. Количество сообщений, ежедневно пересылаемых пользователями, превысило 10 млрд, в то время как год назад оно составляло 6,5 млрд.

Ежемесячная аудитория «Одноклассников» в России составляет 43 млн пользователей, причем 33 млн из них заходит в соцсеть с мобильных устройств, что на 3% больше, чем год назад. В начале 2019 г. в «Одноклассниках» начали развиваться IVAS, по большей части для онлайн-подарков и как средство коммуникации. Популярность сервиса растет, отмечает компания: 8 марта пользователи отправили друг другу 500 млн онлайн-подарков с поздравлениями с Международным женским днем.

Почти 40% ежедневных пользователей «Одноклассников» играют в игры, причем проникновение игр выросло за год более чем в два раза. Поступления от игр составляют около 25% всей выручки от соцсети. Также в соцсети фиксируется около 870 млн просмотров видео в день. Mail.ru отмечает, что «Одноклассники» остаются лидером по потреблению видеоконтента среди российских соцсетей.

Почтовый сервис Mail.ru по-прежнему является крупнейшей электронной почтой в России, утверждает компания. В сервисе насчитывается 103 млн активных аккаунтов по всему миру. Ежедневно через почту пересылается 700 млн сообщений.

Игры и музыка

Выручка от игр показала годовой рост на 27% до 6,8 млрд руб. Главный драйвер роста — продолжающееся глобальное распространение игр Mail.ru. Выручка от многопользовательских онлайн-игр (MMO) показала годовой рост на 22,1% и составила чуть менее 6,3 млрд руб.

В предыдущем квартале зарубежные поступления составляли 63% выручки от MMO, теперь — 67%. То есть, на зарубежную игровую выручку приходится примерно 21% всей выручки компании. Компания надеется со временем довести этот показатель до 80%, чтобы не зависеть от курса валют в России. Крупнейшими зарубежными рынками являются США, Германия и Япония.

Hustle Castle остается самой успешной игрой из разработанных Mail.ru. На конец квартала количество установок игры достигло 38 млн. Второе и третье место занимают War Robots и Warface соответственно. War Robots насчитывает более 120 млн установок с момента запуска. В январе Warface вошла в топ-3 бесплатных игр для PS4 в США по количеству загрузок, Mail.ru считает данную игру ключевой с точки зрения франшизы. Left to Survive, запущенная в июля 2018 г., занимает четвертое место среди игр компании по объему выручки.

Количество музыкальных подписок на платформах Mail.ru, включая интегрированное приложение BOOM, достигло 2,1 млн. В 2019 г. компания намерена инвестировать 0,5 млрд руб. в расширение ассортимента музыкального контента.

Новые инициативы

Выручка сегмента «Новые инициативы» показала годовой рост на 115% и достигла 1,95 млрд руб. за счет сервиса доставки еды Delivery Club и доски объявлений «Юла».

Выручка Delivery Club продемонстрировала годовой рост на 108% до 881 млн руб. Количество пользователей увеличилось за год на 85%. Количество партнерских ресторанов достигло 9,4 тыс., в их число вошли KFC и McDonald's. Сейчас сервис доступен в 115 городах.

Количество пользователей «Юлы», которые заходят туда хотя бы раз в месяц, превысило отметку в 27 млн. Количество активных объявлений достигло 33 млн, показав годовой рост на 30%. Выручка «Юлы» выросла за год на 167% до 384 млн руб. по итогам года компания рассчитывает получить от сервиса около 2 млрд руб.