Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет

Правительство одобрило предложения Минкомсвязи по реформированию универсальных услуг связи. По новым правилам, интернет будет проводиться в населенные пункты с населением от 100 человек, а не от 250. Везде, где есть интернет, будет проведена мобильная связь. Пункты коллективного доступа в интернет закроют, а таксофоны, как набирающие популярность, сохранят.

Реформа Минкомсвязи

Нововведения в сфере универсальных услуг связи (УУС), предложенные Минкомсвязи, были одобрены правительством, о чем министерство сообщило на своем сайте. Решение было принято на заседании правительства. На основе этих предложений будет сформирован законопроект, содержащий соответствующие поправки в закон «О связи».

Напомним, УУС оказываются населению на всей территории страны, при этом соблюдаются определенные стандарты качества и доступный уровень цен. На сегодняшний день в список УУС входят звонки из таксофонов, инфоматов и аналогичных устройств, доступ к интернету из пунктов коллективного доступа (ПКД) в населенных пунктах с количеством жителей от 500 человек, а также точки доступа в населенных пунктах с количеством жителей от 250 до 500 человек.

Минкомсвязи уверяет, что реформа УУС не приведет к увеличению ставки отчисления операторов связи в Резерв универсального обслуживания. Сейчас эта ставка составляет 1,2% от выручки, благодаря чему ежегодно в Резерв поступает около 10 млрд руб. Из средств Резерва государство компенсирует операторам универсального обслуживания убытки от оказания соответствующих услуг.

Самые важные новшества

Первый пункт поправок предписывает провести интернет в населенные пункты с количеством жителей от 100 человек. Сейчас планка установлена на уровне 250 жителей. Из-за этого в более чем 25 тыс. населенных пунктов, где проживает 100-250 жителей, нет интернета. Это около 8 млн человек, отмечает Минкомсвязи на своем сайте.

Напомним, поручение обеспечить доступ в интернет в населенных пунктах с численностью жителей от 100 человек президент России Владимир Путин дал еще в июне 2018 г. Доступ по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек является бесплатным с 2017 г. До этого он был платным и стоил 45 руб. в месяц за безлимитный доступ.

Вторая поправка Минкомсвязи гласит, что в те населенные пункты, где есть интернет, но нет мобильной связи, нужно провести также и мобильную связь. До этого мобильная связь не фигурировала в списке УУС.

Правительство одобрило предложения Минкомсвязи по реформированию универсальных услуг связи

Согласно третьему пункту, оператор универсального обслуживания не сможет больше отказать в подключении к сети физическим и юридическим лицам. Кроме того, подключение должно производиться бесплатно. Вероятно, это следует понимать так, что если «Ростелеком» проложит кабель в новый населенный пункт, он должен помочь всем желающим к нему подключиться.

Пункты коллективного доступа

Четвертый пункт вносит коррективы в состав УУС — гражданам больше не будет предоставляться доступ к интернету через пункты коллективного доступа. Минкомсвязи поясняет это решение низкой востребованностью данной услуги у населения. Освободившиеся средства предполагается направить на финансирование новых УУС.

Напомним, в 2016 г. «Ростелеком» по согласованию с Минкомсвязи отключил большинство ПКД. Это было связано с нехваткой средств на решение задачи ликвидации цифрового неравенства. Но закон «О связи» до сих пор требует наличия ПКД в городах и селах, этот же пункт фигурирует в контракте Россвязи с Минкомсвязи.

Вопрос таксофонов

Пятая поправка касается таксофонов — поскольку их популярность растет, таксофоны останутся в составе УУС. Более того, они будут оснащаться средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, то есть там будут устанавливаться сирены, стробоскопы, громкоговорители и т. д. Решение о таком оснащении будут принимать Минкомсвязи, МЧС и местные власти.

Универсальные таксофоны, которые можно узнать по красному цвету и логотипу Россвязи, стали появляться в России в 2006 г. До той поры таксофоны ставили традиционные телефонные компании (МГТС, «Ростелеком» и др.). Затем таксофоны обоих типов в городах стали работать параллельно. Однако число таксофонов, не относящихся к универсальным, в России неуклонно сокращается.

В конце 2017 г. «Ростелеком» принял решение сделать бесплатными местные звонки с универсальных таксофонов, что привело к резкому росту трафика. На днях президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что с 1 июня 2019 г. междугородние звонки с универсальных таксофонов тоже станут бесплатными.

Глава Россвязи Олег Духовницкий отмечает, что таксофоны не потеряли свою актуальность и продолжают работать по всему миру. К тому же таксофоны, будучи слаботочными устройствами, способны работать во время экстренных ситуаций. Около 20% трафика с таксофонов приходится на экстренные вызовы.

Операторы в регионах

Согласно шестому пункту нововведений Минкомсвязи, правительство получит полномочия назначать универсальных операторов в тех регионах, где деятельность общероссийского единственного поставщика невозможна. Вероятно, под определение такого региона подпадает Крым.

Напомним, изначально операторов универсального обслуживания для каждого региона отдельно выбирала по конкурсам Россвязь. В 2014 г. единым оператором унивресального обслуживания был назначен «Ростелеком». Соответствующий контракт был заключен с ним на 10 лет, его планируемая сумма — 165 млрд руб.

Как в России развивались универсальные услуги связи

Напомним, механизм универсального обслуживания заработал в России в 2005 г. Согласно закону «О связи», в каждом населенном пункте должен быть таксофон, а в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек — пункт коллективного доступа в интернет.

Став единым оператором, «Ростелеком» взял на себя обязательство провести магистральные волоконно-оптические каналы связи (ВОЛС) во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500. В этих же населенных пунктах должны быть установлены точки доступа по технологии Wi-Fi. Соответствующие мероприятия стали называться проектом «устранения цифрового неравенства».

Изначально планировалось завершить проект «устранения цифрового неравенства» к 2020 г. Платежи же, которые «Ростелеком» получает в рамках контракта на универсальное обслуживание, каждый год должны были составлять примерно 14 млрд руб. Они составляются из платежей, которые каждый оператор связи направляет в Резерв универсального обслуживания.

В то же время в первые годы, когда идет активная стройка сетей в глубинке, платежей, получаемых «Ростелекомом» в рамках данного контракта, не хватило бы на компенсацию капитальных и операционных затрат. После 2020 г., когда стройка должна была закончится и капитальные затраты сократиться до минимума, размер получаемых «Ростелекомом» платежей должен был превысить его операционные расходы.

Для компенсации возникающей разницы был привлечен Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд предложил схему с кредитованием проекта «устранения цифрового неравенства», предполагая, что кредиты будут возвращены после завершения строительства сетей.

Первый транш РФПИ осуществил в конце 2014 г. на сумму 10 млрд руб. Однако более данная схема не использовалась. Хуже того, у государства накопились долги перед операторами универсального обслуживания (включая «Ростелеком») — на начало 2014 г. их размер составлял 10,5 млрд руб.

Ситуация усугублялась тем, что далеко не все средства, которые собирались в Резерв универсального обслуживания, в федеральном бюджете закладывались на компенсацию соответствующих расходов. Так, в 2016 г. в Резерв было собрано 14,8 млрд руб., а «Ростелеком» получил из них только 7,9 млрд руб.

Тем не менее, реализация проекта «устранения цифрового неравенства» продолжилась, хотя сроки его окончания будут сдвинуты. При этом государство за несколько лет смогло рассчитаться с накопившимися ранее долгами перед операторами универсального обслуживания.