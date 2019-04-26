Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео

Россиянин добывал криптовалюту за счет работодателя прямо у него на глазах, пользуясь служебным положением и технической безграмотностью руководства и персонала и называя свою ферму «обогревателем» для отвода глаз. Счет за украденное электричество достиг полумиллиона рублей, и теперь делом майнера займется полиция.

Подпольный майнер

Завхоз небольшой гостиницы в городе Семенове Нижегородской области Александр Шигин почти год успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер. Администрация отеля даже не подозревала, что возросшие счета за электроэнергию стали следствием желания завхоза улучшить свое материальное благосостояние.

По словам Александра, у него нет высшего образования, но 10 классов школы ему хватило, чтобы самостоятельно собрать ферму и настроить соответствующее программное обеспечение. Все необходимое оборудование, пользуясь служебным положением, он разместил в подвальных помещениях гостиницы (хотя иногда поднимал его и на верхние этажи). Завхоз, как сообщает издание «Сети НН», не разрешал никому из персонала прикасаться к «обогревателю» (в зимнее время года) или «серверу» (весной и летом), который он даже не стал прятать – ферма всегда стояла у всех на виду.

Обман раскрылся

Подозревать завхоза в ведении подпольной деятельности за стенами отеля стали даже не владельцы самой гостиницы, а обычные сотрудники. Ежемесячные счета за электроэнергию в размере 45-50 тыс. руб. не смутили администрацию, а вот коллеги Шигина заподозрили неладное, когда стали замечать его на работе во внеурочное время. Завхоз мог внезапно появиться глубокой ночью или в свой выходной, и каждый раз он наведывался в подвал и те помещения, где на тот момент располагался «сервер-обогреватель».

По итогу, коллеги завхоза самостоятельно демонтировали криптоферму и отказались выдавать ее майнеру обратно до выяснения всех обстоятельств дела, однако он обманным путем вернул принадлежавшее ему имущество. Для этого он, воспользовавшись отсутствием директора гостиницы на рабочем месте, подкупил вахтера и вывез технику.

Уволен и принят обратно

По словам Шигина, он никогда не занимался майнингом, а «обогреватель» якобы принадлежит не ему, а его родственникам. Они всего лишь просили его оставить оборудование на временное хранение в гостинице, а позже они планировали продать его.

После случившегося опальный майнер был уволен с работы, но сумел восстановиться через суд, притом на той же должности. Однако администрация гостиницы больше не пускает его в помещение – теперь Шигин отвечает исключительно за уборку территории.

Размеры суммы, которую криптошахтер с десятью классами образования, успел намайнить, он не раскрывает, как не сообщает и название выбранной им валюты.

Риск уголовной ответственности

Подпольная деятельность Шигина процветала на протяжении девяти месяцев, и общая сумма затрат на электричество составила 500 тыс. руб. Руководство отеля уже обратилось с заявлением о краже в полицию Семенова, которая обещала провести соответствующую проверку. Ранее аналогичную проверку провела местная прокуратура, но не смогла найти в случившемся состава преступления.

Майнинг – это дорого и невыгодно

Майнинг в 2019 г. становится невыгодным за счет роста цен на электричество и объемов его потребления. Самодельные фермы и профессиональное оборудование Asic производства компании Bitmain отличаются высоким расходом энергии – майнинг уже можно сравнить с добычей золота, но не по уровню прибыли, а по энергозатратам. На фоне этого добычу криптовалюты даже могут запретить на законодательном уровне в ряде стран мира – Китай еще в январе 2018 г. проявил соответствующую инициативу, и в апреле 2019 г. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) внесла майнинг в список отраслей, которые она намерена запретить. В документе, общественные обсуждения которого продлятся до 7 мая 2019 г., не были указаны дата и план прекращения майнинга криптовалюты на территории КНР.

Домашняя криптоферма

Добыча криптовалюты невыгодна и на фоне стремительного падения курса биткоина (который, правда, все же начал понемногу расти), уже не приносит ожидаемых доходов, и многие майнеры идут на крайние меры, чтобы вернуть хотя бы затраты на покупку оборудования. К примеру, в январе 2019 г. в Волгограде была зафиксирована попытка обмана криптошахтером страховой компании – мошенник обратился в страховую компанию «Альфастрахование» с требованием выплатить страховую компенсацию в размере 5,5 млн руб. за кражу его оборудования для майнинга. Обман был раскрыт сотрудниками полиции, и против майнера возбуждено уголовное дело.

В России по состоянию на апрель 2019 г. не существует полноценной законодательной базы, регламентирующей все действия с криптовалютой, в том числе и частный майнинг. Зато существует так называемый «криптоотель» – крупномасштабная площадка для майнинга биткоинов, расположенная в Ленинградской области. Площадь криптоотеля составляет 4 тыс. кв. м., и на его территории установлено более 3 тыс. машин для майнинга. Энергомощность объекта составляет 20 МВт с перспективой увеличения до 60 МВт. «Постояльцы» отеля могут майнить криптовалюту, не вкладываясь в оборудование для собственных ферм и не рискуя тем самым оказаться в ситуации, схожей с той, в которой очутился майнер из Волгограда.