Продажи смартфонов Sony рухнули вдвое и пробили девятилетний минимум

Смартфоны Sony стремительно теряют популярность во всем мире – объемы продаж в первой четверти 2019 г. оказались ниже показателей 2010 г. Мобильное подразделение компании реорганизовано, и до конца 2019 г. на фоне слабых продаж Sony уволит 2 тыс. его сотрудников.

Ситуация ухудшается

Компания Sony опубликовала финансовый отчет по итогам 2018 финансового года, включающий сведения за календарный I квартал 2018 г. Большинство подразделений компании нарастили выручку и прибыль, но в мобильном сегменте продажи Sony сократились вдвое в годовом исчислении.

За последние девять лет она продемонстрировала наихудшие результаты продаж смартфонов – количество проданных гаджетов оказалось даже меньше, чем в II квартале 2010 г., когда рынок Android-смартфонов только формировался, и Sony активно завоевывала его. По статистике StatCounter, в марте 2019 г. Sony не входила даже в топ-10 крупнейших производителей смартфонов по количеству активных устройств – первую десятку оккупировали китайские и корейские производители, а также Apple.

Смартфоны не пользуются спросом

В общей сложности за весь финансовый 2018 год, завершившийся 31 марта 2019 г., Sony реализовала 6,5 млн смартфонов против 13,1 млн в финансовом 2017 г. (завершился 31 марта 2018 г.). Двукратное падение продаж привело к убыткам в размере 97,1 млрд иен ($869,6 млрд по курсу на 29 апреля 2019 г.).

Достижения мобильного подразделения Sony в 2017 и 2018 финансовых годах

По результатам I квартала 2019 г. Sony продала 1,1 млн смартфонов в масштабах всего мира, а в II квартале 2010 г. этот показатель был равен 2 млн. Пик популярности гаджетов Sony пришелся на IV квартал 2014 г. – за этот период японский вендор сумел реализовать 11,9 млн устройств.

Объемы продаж смартфонов Sony, начиная с II квартала 2010 г.

Сразу после этого успеха наметился постепенный спад с редкими всплесками продаж, в IV квартале 2016 и IV квартале 2017 г. В календарном 2018 г. наилучший результат мобильное подразделение Sony продемонстрировало в первой четверти, реализовав 2,7 млн смартфонов.

Слишком высокая стоимость

Одна из причин неудач Sony в сегменте мобильных устройств – чрезмерно высокая их стоимость на мировом рынке в сравнении с конкурентами. Не обладая сколько-нибудь выдающими отличиями, смартфоны Sony нередко позиционируются в качестве устройств премиум-класса, но стоят при этом заметно дороже более популярных моделей. Для примера, флагман 2018 г. Xperia XZ2 Premium поступил в продажу в России в июле 2018 г. по цене 80 тыс. руб., обладая нестандартным дизайном, немалой толщиной 12 мм и весом 236 граммов. В зарубежных странах за него просили $1000 (64,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 марта 2019 г.). 11 марта 2019 г. российская цена смартфона с уже прошлогодней начинкой снизилась до 50 тыс. руб., хотя на тот момент в продаже уже были более современные флагманы Samsung линейки Galaxy S10 по схожей цене.

Более современный смартфон Xperia XZ3 образца октября 2018 г. тоже не заинтересовал потенциальных покупателей, хотя его релиз все же обеспечил небольшой рост продаж. если в III квартале 2018 г. Sony продала 1,6 млн смартфонов, то в IV квартале 2018 г. их было уже 1,8 млн.

Инициатива наказуема

Новые смартфоны среднего уровня в лице Xperia 10 и 10 Plus, представленные в феврале 2019 г. стали очередной попыткой Sony привлечь внимание потребителей. Характерной особенностью новинок стал сильно вытянутый дисплей с нестандартным соотношением сторон 21:9.

Смартфоны Sony линейки 2019 г. с дисплеями 21:9

Выпуск гаджетов в столь оригинальном формате на фоне конкурентов с экранами от 18:9 до 19,5:9 тоже не помог Sony: непривычный для многих вытянутый дисплей, задержка с поставками в некоторые страны (в России Xperia 10 и 10 Plus вышли спустя практически три недели со дня глобального анонса), и закономерный итог: самые низкие продажи за последние девять лет.

Планы на будущее

Руководство Sony понимает, что в обозримом будущем ее положение на рынке смартфонов если и изменится в лучшую сторону, то незначительно. По прогнозам экспертов компании, за весь 2019 финансовый год Sony реализует, в общей сложности, в пределах 5 млн смартфонов или на 1,5 млн меньше, чем за 2018 финансовый год.

Суммарные показатели всех подразделений Sony за финансовый 2018 год

Мобильный бизнес Sony сможет стать рентабельным не раньше, чем в 2021 г., полагают в компании. Но достичь этого Sony придется путем 50-процентного сокращения операционных издержек и многочисленных увольнений.

По данным ресурса PhoneArena, к 2020 г. Sony уволит 2 тыс. сотрудников мобильного подразделения, а это 50% его штата. К тому же, само мобильное подразделение Sony, фактически, уже перестало существовать: в рамках реорганизации Mobile Communications с 1 апреля 2019 г. входит в состав нового отдела Electronics Products & Solutions (EP&S), который также включает в себя расформированные подразделения Imaging Products & Solutions (IP&S), Home Entertainment & Sound (HE&S).