Apple заплатит Qualcomm $4,5 млрд штрафа, лишь бы получить модемы 5G

Из отчетности Qualcomm стала известна сумма компенсации, которую Apple выплатит производителю чипов в рамках мирового соглашения — от $4,5 до $4,7 млрд. Apple решила уладить патентные споры с Qualcomm, чтобы получить от нее модемы 5G, которые Intel не сможет поставить в нужные сроки.

Конец разногласий

Qualcomm получит от Apple более $4,5 млрд в рамках мирового соглашения, которое заключили компании. Об этом сообщила сама Qualcomm в отчете за второй квартал финансового 2019 г., который окончился для компании 31 марта. Qualcomm указывает, что размер штрафа, который уплатит ей Apple, будет колебаться в пределах от $4,5 до $4,7 млрд.

Мировое соглашение должно положить конец патентному спору между компаниями, который длится уже несколько лет. О том, что Apple и Qualcomm согласились завершить судебное разбирательство, стало известно 16 апреля, однако сумма компенсации не указывалась. Компании заключили глобальное патентное соглашение сроком на шесть лет с возможностью продления еще на два года. Также Qualcomm будет поставлять компоненты для Apple на протяжении нескольких лет.

После начала разбирательства с Qualcomm Apple стала использовать в своих устройствах исключительно модемы Intel. Но, по данным Bloomberg, недавно Apple поняла, что модемы Intel для iPhone с поддержкой 5G не будут готовы вовремя, в результате чего и пошла на мировое соглашение с Qualcomm, несмотря на выплату значительного штрафа. В этот штраф не входят роялти, которые Apple будет выплачивать Qualcomm в будущем.

В ходе разбирательства Qualcomm смогла оказать на Apple значительное давление. Например, в последние месяцы она добилась запрета iPhone в Германии и Китае из-за патентных нарушений, а также смогла добиться повышения цен на некоторые свои патенты в США.

Реакция Intel

Буквально через несколько часов после того, как было объявлено о мировом соглашении между Apple и Qualcomm, Intel заявила, что уходит с рынка мобильных модемов с поддержкой 5G, чтобы сфокусироваться на 4G и 5G-модемах для ПК и умных домашних устройств.

Через несколько дней гендиректор Intel Боб Свон (Bob Swan) пояснил, что после перемирия между Apple и Qualcomm на рынке мобильных модемов с поддержкой 5G просто не останется места для Intel, поскольку Apple здесь самый крупный клиент. «В свете сообщения об Apple и Qualcomm мы оценили наши перспективы заработать, поставляя эту технологию для смартфонов, и пришли к выводу, что в настоящий момент мы просто не видим такого способа», — отметил Свон в интервью с The Wall Street Journal. При этом Intel продолжит поставлять 4G LTE модемы для iPhone в 2019 г.

Гендиректор Apple Тим Кук пошел на мировую с Qualcomm, чтобы вовремя получить 5G-модемы

Зависимость от Intel могла помешать Apple быстро вывести на рынок iPhone с поддержкой стандарта связи 5G, поскольку появление 5G-модемов производства Intel ожидается не ранее 2020 г. При этом практически каждый крупный производитель Android-смартфонов собирается запустить в продажу модели с поддержкой 5G к новогодним праздникам 2019 г.

По данным The Wall Street Journal, с июля 2018 г. Apple вела с Intel переговоры о покупке у производителя чипов бизнеса по производству мобильных модемов. Обсуждение условий сделки было приостановлено после того, как Apple и Qualcomm пошли на мировое соглашение.



Тяжба Qualcomm и Apple

Противостояние между Qualcomm и Apple началось в январе 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Qualcomm, обвиняя ее в «антиконкурентной» тактике по поддержанию собственной монополии на ключевые полупроводниковые компоненты для мобильных устройств.

В том же месяце Apple подала иск против Qualcomm на сумму $1 млрд, обвинив производителя чипов в завышении цен на продукцию и отказе от обещанных ранее скидок в связи с тем, что Apple оказала помощь антимонопольным регуляторам Южной Кореи в их расследовании против Qualcomm.

Помимо этого, в апреле 2017 г. Apple также подала жалобу на Qualcomm за несправедливое взимание платы за лицензирование. В заявлении утверждалось, что Qualcomm заставляет Apple выплатить сумму, в пять раз превышающую суммарные платежи лицензиарам патентов на сотовую связь. В июне Qualcomm пожаловалась на нарушение шести ее патентов при производстве прежних моделей iPhone и потребовала запретить их продажу в США.

Обострение противостояния

В ноябре 2017 г. Apple обвинила Qualcomm в нарушении восьми патентов по энергосбережению при производстве процессоров Snapdragon 800 и Snapdragon 820. Буквально через несколько часов Qualcomm отреагировала на это подачей трех новых исков. В одном из них производитель чипов утверждал, что Apple нарушила пять его патентов, и требовал запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств вошли iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X.

В начале 2018 г. европейские регуляторы назначили Qualcomm $1,2 млрд штрафа за то, что компания годами выплачивала миллиарды Apple за сохранение статуса единственного поставщика 4G-чипов. Как только срок соглашения истек, Apple начала пользоваться чипами Intel.

В сентябре 2018 г. Qualcomm подала против Apple новый иск, в котором обвиняла производителя iPhone в систематическом хищении своих разработок с последующей передачей их Intel. Это делалось якобы с целью в конечном счете избавиться от зависимости от компонентов Qualcomm. Украденный код должен был увеличить скорость работы модемов Intel, которые были медленнее, чем у конкурента.