Хозяева наркорынка в даркнете бежали, прихватив чужие биткоины на $30 миллионов

На депозитах площадки Wall Street Market хранилось около $30 млн в биткоинах. Создатели рынка похитили все средства и активно занимаются их отмыванием с помощью миксинга транзакций.

Было ваше, стало наше

Популярный подпольный рынок в даркнете, известный как Wall Street Market, закрылся, а его создатели похитили всю криптовалюту, депонированную клиентами площадки.

За неделю до этого администрация Wall Street Market заявила, что у ресурса возникли некоторые «проблемы с серверами Bitcoin». С этого же момента клиенты площадки лишились доступа к своим депонированным средствам. Как и на многих других похожих площадках, оплата товара осуществляется через депозиты, где покупатели размещают свои деньги, а поставщики, обеспечив доставку товара, могут их списывать.

На депозитах площадки хранилось криптовалюты на сумму около $30 млн, которые теперь исчезли. Впрочем, не бесследно: пользователи форума deepdotweb.com отследили перемещение биткоинов из Wall Street Market и установили, что все эти средства были переведены на внешний кошелёк, затем разделены и переведены на новые кошельки (произведён «миксинг транзакций»). По всей видимости, процесс будет продолжаться: отследить передвижение средств будет тем сложнее, чем большее количество кошельков они сменят.

Популярный подпольный магазин Wall Street Market закрылся, а его создатели скрылись с $30 млн в биткоинах

Также появились сведения о том, что «служба поддержки» Wall Street Market шантажирует некоторых клиентов рынка, обещая сдать сведения о них правоохранительным органам, если те не заплатят 0,05 биткоина.

Только шкура дорога

Не исключено, что создатели Wall Street Market сами пытаются застраховаться от преследований: правоохранительные органы в последнее время стали весьма активно вылавливать торговцев запрещёнными товарами. С начала этого года агенты ФБР арестовали 61 поставщика наркотиков для подпольных рынков. Это известие стало поводом для закрытия одного из самых популярных наркорынков в даркнете - Dream Market.

Судя по всему, большинство клиентов рынка попытались перенести свои операции на Wall Street Market, а это вполне могло означать повышенное внимание со стороны правоохранителей (особенно если кто-то из этих клиентов уже находится в разработке).

«Вероятнее всего, создатели рынка действительно решили, что проще скрыться, по дороге «отмыв» украденную криптовалюту, чем иметь дело с судебной и пенитенциарной системой, - считает Александр Хамитов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Отследить средства после миксера транзакций очень непросто, а если использовались ещё и одноразовые кошельки, то найти украденное будет невозможно вовсе. Так что мошенничество вполне может сойти им с рук. Очевидно, впрочем, что долго ниша, которую занимал Wall Street Market, пустовать не будет: клиентура Dream Market и Wall Street Market вскоре найдёт новую площадку - дефицита в них даркнет не испытывает».