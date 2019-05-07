Иностранных программистов перестают пускать в США

В 2018 г. около 24% иностранцев, желавших получить визу H-1B для работы в США, получили отказ. Это взрывной рост по сравнению с 2017 г., когда процент отказов составлял 13%. Аналитики объясняют это тем, что усилия Трампа по «возвращению американцам рабочих мест» приносят свои плоды. Новые меры затронули в основном аутсорсинговые ИТ-компании — устроиться напрямую в Facebook и Google можно по-прежнему.

Массовые отказы

Власти США отказывают каждому четвертому иностранному программисту в получении визы H-1B, необходимой для работы в стране, сообщает издание The Mercury News. Доля отказов в получении этой визы выросла почти вдвое всего за год: в 2017 г. она составляла 13%, в 2018 г. — уже 24%. Это самый высокий показатель за всю историю подсчета отказов и одобрений H-1B, которые администрация президента США ведет с 2009 г.

Согласно данным администрации, до этого самый высокий процент отказов был зафиксирован как раз в 2009 г., но тогда он составлял чуть более 15%. В 2012 г. показатель снизился до 5% и не демонстрировал значительного роста до 2016 г.

Резкий рост процента отказов в 2018 г. эксперты объясняют усилиями президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который реализует в стране политику «Покупай американское и нанимай американцев», включающую реформирование условий получения рабочих виз. По словам Сары Пирс (Sarah Pierce), аналитика Института миграционной политики в Вашингтоне, свежая статистика администрации президента говорит о том, что усилия Трампа приносят плоды. Общее количество иностранцев, сумевших получить в 2018 г. H-1B, за год снизилось на 9% и составило 87,9 тыс.

Facebook и Google не пострадали

Статистика за 2018 г. содержит в себе существенное структурное отличие от данных 2016 г. — последнего года, когда страной руководил Барак Обама (Barack Obama). По словам Пирс, процент отказов теперь сильно колеблется в зависимости от того, в какую компанию нанимается иностранный программист. Анализ первой тридцатки крупнейших работодателей по H-1B показал, что если в компании 15% и более сотрудников работают по этой визе, то в получении новых виз ей в 2018 г. отказывали в среднем в 42% случаев.

Как правило, эти компании занимаются аутсорсингом, консалтингом или подбором персонала. Ежегодно получать новые визы H-1B в большом количество для них нормальная практика. В 2016 г. процент отказов в таких компаниях составлял всего 4%.

Иностранные программисты получают отказ в визе, необходимой для работы в США

Например, в компании Cognizant Tech Solutions, которая являлась лидером по количеству полученных H-1B в 2017 г., процент отказов в 2018 г. вырос в пять раз до 61%. Такая же взрывная динамика наблюдалась и в других аутсорсинговых фирмах, в том числе в Tata Consultancy, Tech Mahindra Americas и Infosys.

В тех компаниях, которые прибегают к прямому найму иностранных сотрудников, дела обстоят иначе. Например, в Facebook, Google и Microsoft процент отказов в получении H-1B в 2018 г. составлял 1-2%, то есть находился примерно на том же уровне, что и в 2017 г.

Вместе с тем аутсорсинговые компании остаются лидерами по получению H-1B. Например, индийская Tata получила в 2018 г. почти 1,2 тыс. таких виз — больше, чем любая другая компания. Профессор Рон Хира (Ron Hira) из Говардского университета, который занимается проблемами иммиграции по H-1B, считает, что наращивания процента отказов в аутсорсинговых компаниях недостаточно для массового закрытия программ трудоустройства по H-1B, обещанного Трампом.

Причины отказов

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) не раскрывает подробную статистику причин, по которым иностранцам отказывают в получении H-1B. Однако представитель службы сообщил, что она «ужесточила меры по выявлению и предотвращению мошенничества», в частности, еще в 2017 г. разработала новую программу инспекционных посещений работодателей по H-1B.

Причины отказов не разглашаются, но недавно служба опубликовала список причин, по которым она может потребовать от соискателя H-1B дополнительную информацию. Главные причины таковы: соискатель не может доказать, что квалификация иностранного специалиста или предлагаемая ему работа подходят под требования визы, или же не может подтвердить, что будущий сотрудник и компания действительно находится в трудовых отношениях, или что работодатель сможет обеспечить сотрудника работой на весь срок действия визы.

При этом известно, что запрос дополнительной подтверждающей информации часто ведет к отказу. Процент заявок, одобренных после предоставления дополнительных данных по запросу, в 2018 г. снизился до 62%, хотя в 2016 г. и 2017 г. составлял 74% и 79% соответственно.

Что такое H-1B

H-1B — это виза, по которой американские компании могут нанимать иностранных специалистов, в том числе программистов, на строк до шести лет. Ежегодная квота составляет 85 тыс. мест. Соискатель не может сам подать запрос на получение H-1B, это должен делать работодатель. H-1B пользуется популярностью, так как получить ее легче, чем иммиграционную визу.

Предполагается, что визой пользуются работники, обладающие специализированными знаниями. Однако высшее образование для ее получения не обязательно, если есть опыт работы по специальности от 12 лет. Количество сотрудников компании, работающих по H-1B, не должно превышать 15%.

Критики программ трудоустройства по H-1B считают, что возможность получения этой визы подталкивает технологические компании заменять американских сотрудников иностранцами, которым можно меньше платить. Пересмотр порядка получения визы был одним из предвыборных обещаний Трампа, и в апреле 2017 г. USCIS действительно выпустила новое руководство по выдаче H-1B, в котором ужесточила требования к соискателям.