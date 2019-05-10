iPhone резко подорожают из-за указа Трампа

По указанию президента США Дональда Трампа американские импортные пошлины на китайские товары, в том числе и готовую продукцию компании Apple, значительно повышены – соответствующее постановление вступило в силу 10 мая 2019 г., согласно документу из федерального реестра США.

Повышение импортных пошлин

США подняли импортные пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25% в соответствии с указом президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Об этом сообщает газета The New York Times.

Повышение ставки, как отмечает издание, приведет к значительному росту цен на различные категории потребительских товаров, в частности на продукцию компании Apple, большая часть производственных мощностей которой находится именно на территории КНР.



В настоящее время в Вашингтоне проходят двухдневные переговоры, нацеленные на заключение нового торгового соглашения между Китаем и США. КНР представляет делегация во главе с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ (Liu He). Со стороны американцев переговорщиком выступает министр финансов Стивен Мнушин (Steven Mnuchin).

В ходе основного раунда торговых переговоров, состоявшегося в четверг 9 мая 2019 г., сторонам не удалось достичь соглашения. Белый дом заявил, что переговоры возобновятся в пятницу, уже после вступления в действие новых ставок импортных пошлин. Как отмечает The New Yourk Times, Трамп может отменить собственное решение, как если сделка все-таки будет заключена.

Дональд Трамп поднял импортные пошлины на китайские товары

6 мая 2019 г. президент США Дональд Трамп в личном Twitter пригрозил увеличением с 10 мая 2019 г. пошлин практически на треть товаров из КНР до 25%, объяснив свое решение слишком медленным ходом переговоров по торговому соглашению между двумя странами, в ходе которых представители Пекина уже отказывались от ранее достигнутых договоренностей.

Трамп также пояснил, что в настоящее время Китай платит 25-процентную пошлину на высокотехнологичные товары общей суммой в $50 млрд, в категорию которых по какой-то причине не попали товары Apple, облагаемые всего лишь 10-процентной пошлиной.

Конец терпению Трампа

В декабре 2018 г. президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) договорились в течение трех месяцев выработать меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Глава Белого дома согласился не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию с 1 января 2019 г. млрд, как планировал ранее. Оговоренный срок истек в марте 2019 г., тем не менее, президент США предпочел отложить повышение пошлин, пока переговоры шли в желательном для Вашингтона русле.

Apple уйдет из Китая?

В декабре 2018 г. Bloomberg сообщал об опасениях со стороны Apple по поводу возможного повышения импортных пошлин на китайские товары. Издание отмечало, что если США увеличат пошлину на ввоз товаров из КНР до 25%, то корпорации, вероятно, придется перенести производство iPhone из Китая в другую страну, которой с высокой долей вероятности не станет США из-за неизбежного в таком случае возникновения проблем логистического характера. Большая часть поставщиков и подрядчиков компании из Купертино, напомним, находится в особой экономической зоне в городе Шэньчжэне на юго-востоке КНР.

Наиболее реалистичным сценарием эксперты считают перенос производства iPhone в Индию, где в 2019 г. начнется сборка некоторых видов электроники Apple силами китайской компании Foxconn.

Трудности Apple

По данным агентства IDC, Apple закончила I квартал 2019 г. колоссальным годовым спадом продаж на 30,2% и долей рынка, сократившейся с 15,7% до 11,7%. Компании не помогли такие меры, как снижение цен в Китае и привлекательные программы trade-in. Поскольку у Apple не готовы к запуску устройства с поддержкой 5G или с гибким экраном, исследователи делают вывод, что и оставшаяся часть 2019 г. также будет не особенно успешной для производителя.

Кроме того, Apple будет вынуждена заплатить более $4,5 млрд в рамках мирового соглашения Qualcomm. Мировое соглашение должно положить конец многолетнему патентному спору между компаниями, который мог привести к полному запрету на продажу iPhone на территории США. О том, что Apple и Qualcomm согласились завершить судебное разбирательство, стало известно 16 апреля 2019 г., однако сумма компенсации не указывалась. Позднее она была опубликована самой Qualcomm в отчете за II квартал финансового 2019 г.