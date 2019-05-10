Легендарный российский веб-сервер куплен американцами

Завершена сделка по приобретению Nginx – компании с российскими корнями, прославившейся созданием популярнейшего веб-сервера с открытым исходным кодом, американским разработчиком решений для оптимизации работы сетевой инфраструктуры F5 Networks. Объединенная компания планирует уделить повышенное внимание разработке Nginx Controller, а также выпустить несколько новых продуктов с применением наработок Nginx.

Nginx продан в США

F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил об успешном завершении сделки по поглощению компании Nginx, разработчика одноименного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки, которая была анонсирована сторонами в марте 2019 г., составила $670 млн.



Nginx официально стала частью F5 Networks и будет преобразована в отдельное бизнес-подразделение, которое возглавит теперь уже бывший генеральный директор Nginx Гас Робертсон (Gus Robertson). Основатели поглощенной компании – Игорь Сысоев и Максим Коновалов – продолжат работать над проектом в составе F5, а продукты нового подразделения будут распространяться под прежними брендами.

По заявлению Робертсона, опубликованному в блоге Nginx, F5 собирается осуществить интеграцию технологий Nginx с собственными наработками, в результате чего на рынок могут быть выйти новые продукты под брендом F5. Кроме того, объединенная компания продолжит развитие открытого проекта Nginx и поддержку сформировавшегося вокруг него сообщества. В частности, планируется ускорить разработку Nginx Controller, для чего к работе привлекут инженеров F5.

Американская F5 Networks поглотила компанию-разработчика одного из самых популярных веб-серверов в мире – Nginx, «отцом» которого является Игорь Сысоев

Nginx Controller – коммерческое решения для централизованного мониторинга и управления Nginx Plus – платной версией веб-сервера, которая, помимо бесплатного веб-сервера Nginx, включает инструменты для настройки, мониторинга активности сервера, продвинутого балансирования нагрузки, ведения логов и динамической реконфигурации, а также услуги по техподдержке.

Nginx: история успеха

Компания Nginx была создана в 2011 г. бывшим сотрудником «Рамблера» Игорем Сысоевым с целью развития и продвижения одноименного решения для высоконагруженных сайтов, разработкой которого он занимался с 2002 г. В 2004 г. вышел первый публично доступный релиз этого продукта с открытым исходным кодом, распространяемым под свободной BSD-подобной лицензией.

В апреле 2013 г. Nginx наняла своего первого CEO, Гаса Робертсона, бывшего вице-президента Red Hat. В августе того же года компания выпустила свой первый коммерческий продукт — Nginx Plus.

Также в 2013 г. Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».

Игорь Сысоев получает награду CNews Awards

В апреле 2014 г. число сайтов, которые используют сервер Nginx, составило 146 млн (в сравнении с 96 млн в 2013 г). К тому моменту почти 39% из 1 тыс. самых посещаемых сайтов в мире перешли на Nginx против с 31,6% годом ранее.

По данным Netcraft, на март 2019 г. 25,68% (375,4 млн) интернет-сайтов работают под управлением Nginx. По этому показателю решение уступает лишь Apache с долей в размере 27,61% и Microsoft с 26,06%. Доля последней по сравнению с февралем 2019 г. снизилась более чем на 2 п.п.

График показывает измнение доли интернет-сайтов, работающих под управлением тех или иных программных веб-серверов

На официальном сайте проекта говорится, что инструментами Nginx пользуются «Яндекс», Mail.ru, «Вконтакте», «Рамблер», Netflix, Dropbox и другие известные компании.

Инвестиции в компанию

За время своего существования Nginx привлекла инвестиции на общую сумму в $104 млн.

В 2011 г. компания привлекла $3 млн от пула инвесторов. В раунде лидировал фонд BV Capital, соинвесторами выступили фонды Runa Capital, e.ventures и MSD Capital Майкла Делла (Michael Dell).

В 2013 г. Nginx привлекла еще $10 млн. Ведущим инвестором выступил фонд New Enterprise Associates, соинвесторами выступили все фонды предыдущего раунда, а также Аарон Леви (Aaron Levie), глава Box.com.

В 2014 г. компания сумела привлечь $20 млн. В раунде приняли участие фонды Telstra Venture, NEA, e.ventures, Runa Capital и Index Ventures.

В 2016 г. те же компании приняли участие в раунде объемом $8 млн. По итогам же года инвестиции в Nginx составили $14 млн.

В 2017 г. фонд New Enterprise Associates инвестировал в Nginx $14 млн.

В 2018 г. Nginx удалось привлечь еще $43 млн. Раунд возглавил Goldman Sachs Growth Equity