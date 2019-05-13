Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов

По данным CNews, после отбытия полного срока заключения на свободу вышел экс-руководитель «Воентелекома», ранее признанный виновным в организации преступной схемы, повлекшей ущерб для Минобороны на сумму порядка 700 млн руб. Также колонию покинул и один из его подчиненных, однако его срок пока не истек, поэтому он еще почти полтора года будет серьезно ограничен в своих правах.

Топ-менеджеры «Воентелекома» снова на свободе

Как стало известно CNews, за последние два с половиной месяца из мест заключения на свободу вышли два главных фигуранта резонансного дела о хищении экс-руководством «Воентелекома» порядка 700 млн руб. у Минобороны.

В частности, два источника редакции рассказали, что в начале апреля 2019 г. закончился шестилетний тюремный срок бывшего гендиректора «Воентелекома» Николая Тамодина. Сам Тамодин в разговоре с CNews эту информацию подтвердил. «Действительно, 5 апреля освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания, нахожусь на свободе, — сообщил он. — Что касается трудовых планов, нахожусь в творческом поиске. Безусловно, буду много работать».

Кроме того, на рубеже февраля-марта 2019 г. из-за колючей проволоки вышел подчиненный Тамодина — Сергей Побежимов. По данным редакции, его шестилетний срок заключения по приговору служителей Фемиды истечет лишь в сентябре 2019 г., поэтому сейчас, несмотря на выход из тюрьмы по новому решению суда, он существенно ограничен в своих правах и в свободе перемещения.

CNews удалось связаться с Побежимовым по мобильному телефону, однако от любых комментариев по своему делу он отказался.

Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин

По всей видимости, в отношении него была применена статья 80 Уголовного кодекса России «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания» (не путать с условно досрочным освобождение, УДО). Судьи могут руководствоваться ею, если подсудимый провел в заключении определенную часть своего срока (в зависимости от характера и тяжести преступления), а также полностью или частично возместил вред, причиненный преступлением.

За что осудили экс-руководство «Воентелекома»

Напомним, Николай Тамодин возглавлял «Воентелеком» на протяжении трех лет: c января 2010 г. по февраль 2013 г. Его отставка произошла в связи с истечением срока контракта.

Несколько месяцев спустя, в сентябре 2013 г. он был задержан правоохранительными оганами. По данным следствия, совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 г. он поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.

В частности, некондиционные запасные части, инструменты и принадлежности средств военной связи были перевезены на территорию одного из филиалов «Воентелекома» в подмосковных Мытищах и по фиктивным договорам вновь поставлены в Минобороны.

По мнению служителей закона, в этой схеме активное участие принимал и Сергей Побежимов.

В конце апреля 2015 г. Савеловский суд Москвы приговорил Тамодина и Побежимова к шести и пяти годам заключения соответственно — в колонии общего режима. Тамодин во время следствия находился под стражей, а Побежимов — под подпиской о невыезде. После оглашения приговора в зале суда на него надели наручники. Кроме того, в марте 2018 г. Мещанский районный суд Москвы добавил Побежимову еще год, после чего его официальный приговор стал выглядеть как шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,2 млн руб.

Директор упоминавшегося выше мытищинского филиала «Воентелекома» — 22-го военного экспериментального завода — Андрей Щербаков заключил сделку со следствием, поэтому его дело было выделено из основного. В январе 2015 г. суд признал его виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе разбирательства прокуратура наложила арест на денежные средства и имущество фигурантов дела на 50 млн руб., в том числе арестовала принадлежащие им земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях. Впоследствии осужденным и другими исполнителями преступления добровольно было возмещено более 4 млн руб., сообщал в марте 2018 г. «Интерфакс».

Арест еще одного директора «Воентелекома»

В конце декабря 2017 г. Федеральной службой безопасности (ФСБ) был задержан и преемник Тамодина — Александр Давыдов. В начале декабря 2017 г. ФСБ, Следственный комитет и Главная военная прокуратура провели в офисе компании обыски, результатом которых стали аресты первого замглавы «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника гендиректора компании Дмитрия Семилетова. Кроме того, для дачи показаний были задержаны коммерческий директор компании Евгений Жилков и начальник департамента обеспечения Денис Старовойтов.

Давыдова заподозрили в хищении примерно 500 млн руб., которое он совершил при исполнении госконтрактов на поставку маршрутизаторов в Минобороны, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

В феврале 2019 г. «Коммерсанту» стало известно, что Давыдов обвиняется в хищении уже почти 1 млрд руб., и ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп. По версии следствия, писало издание, Давыдов получил от своего подчиненного дорогую иномарку. Кроме того, последний фиктивно трудоустроил родную сестру своего начальника в коммерческую фирму, где той заплатили более 630 тыс. руб. Благодаря новым эпизодам проведший в СИЗО уже больше года Давыдов может остаться там еще минимум на полгода, а в итоге получить больше десяти лет заключения, утверждал «Коммерсант».

Несколько фактов из биографии Николая Тамодина

До прихода в «Воентелеком» Тамодин с 1999 г. работал в интеграторе «Ниеншанц». В 2002 г. возглавил его московский офис, в 2004 г. стал коммерческим директором компании, а позже генеральным директором.

Под его руководством «Ниеншанц» в 2005 г. вошел в Топ-20 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews Analytics.

В 2009 г., в последний год работы Тамодина гендиректором компании, интегратор занимал 15 строку в рейтинге CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России с выручкой 10,3 млрд руб.