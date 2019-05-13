Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера»

Сбербанку были переданы в залог доли в четырех ключевых юрлицах Rambler Group, до этого находившаяся в залоге у банка «Траст». Сбербанк находится в процессе приобретения 46,5% акций Rambler Group. Ранее стороны сообщали, что средства от продажи доли пойдут в том числе на погашение долга Rambler.

В залоге у Сбербанка

Сбербанк получил в залог доли в четырех ключевых юрлицах Rambler Group, о чем свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Этими юрлицами являются ООО «Рамблер & Ко медиа», ООО «Рамблер групп», ООО «Рамблер интернет холдинг» и ООО «Компания Афиша». Они были переданы в залог компании «Цифровые активы» — дочернему предприятию Сбербанка.

До этого указанные юрлица с начала апреля 2019 г. находились в залоге у банка «Траст». Этому банку в ноябре 2018 г. банк «Открытие» передал задолженность Rambler Group. Сам «Открытие», совладельцем которого был основной акционер Rambler Group Александр Мамут, напомним, попал под санацию в 2017 г.

Когда в апреле Сбербанк объявил о намерении приобрести долю в Rambler Group, стороны заявили, что инвестиции частично пойдут на погашение долга. Пресс-служба Сбербанка сообщила изданию vc.ru, что все заявления остаются в силе, но получение банком в залог юрлиц не прокомментировала.

В конце апреля «Траст» сообщил, что «Рамблер интернет холдинг» готова погасить долг, после чего указанные активы должны были быть освобождены из-под залога. Рассматривался также вариант рефинансирования долга Сбербанком, с которым Rambler Group вела на эту тему переговоры. В феврале 2019 г. глава «Траста» Александр Соколов отметил, что речь идет о долге «на миллиарды рублей».

По данным базы «Контур.Фокус», Сбербанк также получил в залог ООО «Окко», которому принадлежит онлайн-кинотеатр Okko, приобретенный Rambler Group весной 2018 г.

Сбербанк покупает Rambler

Напомним, в апреле CNews писал, что Сбербанк выкупит 46,5% акций Rambler Group, став вторым по значимости акционером компании. Компания A&NN Александра Мамута, основной акционер Rambler Group, лишится таким образом контрольного пакета акций — ее доля сократится до 46,5%. Еще 7% акций получит компания Era Capital Екатерины Лапшиной.

До сделки со Сбербанком Rambler Group на 100% принадлежала «Рамблер & Ко медиа», которая в свою очередь на 80% принадлежала ООО «АНН холдингс» Александра Мамута. Еще 20% было у кипрской Tekso Holdings Limited. Эта же кипрская структура была владельцем 100% «Рамблер интернет холдинг», в состав которого входит «Компания Афиша».

Ключевые юрлица Rambler Group перешли в залог к Сбербанку

Стоимость сделки со Сбербанком стороны не раскрывают, однако источники «Коммерсанта» и РБК называют сумму в 11 млрд руб. Сделка будет оплачена в денежном эквиваленте, причем получателем денежных средств станет сама компания. Нынешние акционеры Rambler Group денег от Сбербанка не получат.

В совете директоров Rambler Group будет семь мест. По три места получат Сбербанк и представители Мамута, одно место — представитель Лапшиной.

Что кому достанется

Согласно условиям сделки, Сбербанк получит долю в интернет-портале Rambler, а также ресурсах Lenta.ru, Gazeta.ru, «Чемпионат.ру», «Афиша.ру», «Рамблер-Касса» и др. Их ежемесячная аудитория достигает 56 млн человек. Раньше у Rambler была собственная поисковая система (первый российский поисковик), но с 2011 г. портал использует поисковый движок «Яндекса».

Онлайн-кинотеатр Okko также стал частью сделки, как и контракт на реконструкцию московского кинотеатра «Художественный». Okko является для Сбербанка приоритетным приобретением, поскольку у кинотеатра хорошие финансовые показатели.

РБК пишет со ссылкой на пресс-службу кинотеатра, что выручка Okko по итогам 2018 г. показала годовой рост на 81%, достигнув 2,5 млрд руб. По данным «ТМТ Консалтинг», доля Okko на российском рынке онлайн-кинотеатров составляет 19%, его опережает только ivi.

Сделка не включает в себя сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино», принадлежащие Rambler Group. Они останутся во владении структур Мамута и Лапшиной, тесно сотрудничая при этом с Rambler Group. На странице «Синема парк» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что вместе эти сети являются крупнейшей киносетью в России и одной из пяти крупнейших в Европе.