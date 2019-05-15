Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign

Adobe предупредила подписчиков своего облака Creative Cloud об опасности получения повестки в суд за использование устаревших версий ее программных продуктов. Опасность исходит от третьих лиц, раскрывать которые Adobe не стала. Подозрение западных журналистов пало на компанию Dolby Labs, которая уже давно судится с Adobe за нарушение авторских прав.

Под суд за Photoshop

Компания Adobe пригрозила судом каждому пользователю своих программных продуктов, о чем сообщила в своем официальном письме, разосланном среди подписчиков сервиса Creative Cloud. Этому предшествовало сообщение компании об ограничении скачивания старых версий программ с ее серверов.

В своем письме Adobe попросила всех пользователей прекратить работать в устаревших версиях своих программ, а устаревшими она посчитала все версии, за исключением двух последних. Лицензии на них она больше не предоставляет, и продолжение их использования может повлечь за собой судебный иск от неких третьих лиц, сказано в письме.

Реакция подписчиков

Adobe подтвердила ресурсу AppleInsider факт существования письма и все тезисы, изложенные в нем. Тем не менее, она отказалась уточнять, о каких третьих лицах идет речь, и почему использование ранних версий программ, подписку на которые пользователи приобретали за свои деньги, может обернуться для них повесткой в суд.

Письмо Adobe с угрозами судом

В Twitter уже стали появляться сообщения пользователей, получивших это письмо. В частности, подписчик Creative Cloud @fishstick_134 пишет, что платил за продукты Adobe в течение трех лет, но теперь лишен на них права.

Комментарий Adobe

В своем официальном Twitter-аккаунте Adobe еще раз подчеркнула, что не станет раскрывать подробности о таинственной третьей стороне, с которой у подписчиков Creative Cloud могут возникнуть проблемы юридического характера. «Мы не можем комментировать такие претензии, потому, что это касается судебного разбирательства, идущего в настоящее время», – написала Adobe в своем микроблоге.

Подписчики Creative Cloud высказывают недовольство в социальных сетях

Журналисты AppleInsider полагают, что поведение Adobe речь связано с судебной тяжбой между самой Adobe и компанией-разработчиком Dolby Labs. Она обвиняет Adobe в распространении программных продуктов с использованием ее интеллектуальной собственности (технологий) без соответствующих лицензионных выплат. Соответствующая жалоба была передана в Окружной суд Северной Калифорнии (США) в марте 2018 г., и в ней упоминается, что Adobe нарушает авторские права Dolby Labs с 2012 г.

Напомним, что Adobe начала перевод своих приложений на подписку посредством облачного сервиса Creative Cloud еще весной 2013 г. Тогда под удар попал пакет программ Creative Suite, включавший на тот момент Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver и Premiere Pro. Реализация коробочной версии Creative Suite была прекращена в июне 2013 г.

официальный комментарий Adobe в Twitter

Претензии Dolby Labs могут быть связаны именно с переходом Adobe на модель подписки, потому что первый тестовый запуск Creative Cloud состоялся в апреле 2012 г. за 15 месяцев до отказа от Creative Suite. Когда Adobe продавала коробочные версии Creative Suite с оптическими дисками внутри, она отчитывалась перед Dolby Labs о количестве проданных копий, что позволяло последней точно определять размеры лицензионных выплат. Отказ от коробок в пользу облака Creative Cloud повлек за собой прекращение подсчетов. В иске Dolby Labs сказано, за счет этого Adobe могла не выплачивать ей некоторую часть роялти.

12 опасных приложений

Настоятельная просьба Adobe распространяется на 12 ее программ. В список входит, в том числе приложение After Effects для редактирования видео и динамических изображений, анимации и разработки композиций. Номера ее версий, которые Adobe больше не поддерживает – CC 14, 13, 12 и 11.

Вместе с After Effects под удар попала программа Animate для создания мультимедиа и компьютерной анимации, ранее известная как Adobe Adobe Flash Professional. Номера версий – CC 16, 15, 14, 13 и 12. Помимо нее в списке оказались фирменный аудиоредактор Adobe Audition (версии СС 6, 5 и 4), Bridge (обозреватель файлов с расширенными функциями и возможностями по их систематизации, версии СС 7 и 6), Captivate (программа редактирования электронных курсов используемых в электронном обучении для Windows и Mac OS, версия 10.0.0), InDesign (программа для компьютерной верстки, версии СС 9 и 8) и Lightroom Classic (графический редактор, аналог Photoshop, версии СС 6, 5 и 4).

Дополняют и без того немалый список программ многофункциональный фоторедактор Photoshop версий СС 18.1.6, 17, 16, 15, 14 и 13, Media Encoder (программа кодирования видео и аудио в различные форматы, версии СС 11, 10, 9, 8, 7 и 6) и профессиональный видеоредактор Premiere Pro версий СС 11, 10, 9, 8, 7 и 6. Завершает перечень приложение для профессиональной цветокоррекции SpeedGrade версий СС 9, 8, 7 и 6, причем Adobe прекратила обновлять его, и новые версии больше не выходят.