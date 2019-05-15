Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта

Группа ИСТ Александра Несиса продала свою долю итальянской телекоммуникационной компании Tiscali, не пожелав предоставлять компании финансирование для спасения от банкротства. Фонд Sova Capital, другой российский акционер Tiscali, также снижает свою долю в компании.

Россияне прощаются с Tiscali

Итальянская телекоммуникационная компания Tiscali сообщила об изменениях в составе своих акционеров. Консорциум Amsicora приобрел 22% акций компании у российских инвесторов – группы ИСТ и фонда Sova Capital. Сделка исходила из оценки 0,0085 евро за одну акцию. Соответственно, ее сумма составила 7,5 млн евро.

Чем занимается Tiscali и кто купил ее акции

Tiscali оказывает услуги фиксированной телефонной связи, доступа в интернет (в основном по технологии ADSL), IP-телевидения и мобильной связи (в качестве виртуального оператора на сети Telecom Italy Mobile). Компания обслуживает 660 тыс. абонентов фиксированной телефонии и 540 тыс. абонентов широкополосного доступа в интернет.

Штаб-квартира Tiscali находится на острове Сардиния. Выручка компании в 2018 г. составила 172 млн евро. Акции компании котируются на Миланской фондовой бирже, ее капитализация составляет 58 млн евро.

Консорциум Amiscora создан бывшим председателем совета директоров итальянского банка CDP Клаудио Костамагна (Claudio Cotamagna), бывшим гендиректором итальянского телекоммуникационного оператора Metroweb Альберто Трондоли (Alberto Trondoli) и директором Fastweb, другого итальянского оператора Манило Марокко (Manila Morocco). Консорциум будет действовать в кооперации с основателем Tiscali Ренато Сору (Renato Soru) , которому сейчас принадлежит 7% акций компании.

Как россияне стали акционерами Tiscali

История постсоветских инвестиций в итальянский телекоммуникационный рынок началась в 2009 г. Тогда WiMAX-оператор AriaDSL, владевший частотами в диапазоне 3,5 ГГц, был приобретен фондом ICON Private Equity, принадлежавшим украинскому магнату Виктору Пинчуку. В то время фонд развивал WiMAX-сети под брендом Freshtel в России и на Украине.

Развалины римско-карфагенского храма на острове Сардиния

В числе совладельцев AriaDSL также были один из основателей Альфа-банка Александр Толчинский и глава группы «Каскол» Сергей Недорослев. В 2011 г. крупным совладельцем AriaDSL стала группа ИСТ Александра Несиса. Основным активом группы ИСТ был «Номос-банк», который позднее был поглощен принадлежавшим группе «Открытие Холдинг» банком «ФК Открытие». В рамках этой сделки ИСТ стал совладельцем «Открытие Холдинг».

В 2015 г. AriaDSL была поглощена Tiscali. На частотах AriaDSL оператор Tiscali запустил сеть четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE-TDD. В рамках этой сделкой крупнейшим акционером Tiscali с долей в 44% стала группа «Открытие Холдинг». Позднее эта доля была разделена между Investment Construction Group (ICT Group) и Otkritie Disciplined Equity Fund (ODEF): им досталось 23,5% и 20,55% акций соответственно.

Раздел доли «Открытие Холдинг» в Tiscali

ICT Group – структура группы ИСТ. Сейчас группа продала Amiscora почти весь свой пакет акций в Tiscali – 20,8% акций. ODEF является частью фонда Otkritie Capital International, входившего в группу «Открытие Холдинг». В 2017 г. Центробанк ввел внешнюю администрацию в основном активе данной группы, банке «ФК Открытие», решив подвергнуть его санации за счет Фонда консолидации банковского сектора.

После этого «Открытие Холдинг» продала фонд ODEF инвестиционной компании «Концерн «Россиум», принадлежащей владельцу «Московского кредитного банка» (МКБ) Роману Авдееву. Затем данный фонд был переименован в Sova Capital, а фонд ODEF – в Sova Disciplined Equity Fund (SDEF). Sova Capital владела 7% акций Tiscali через «Концерн «Россиум» и еще 13% акций - через SDEF.

Но доля SDEF неуклонно снижалась: летом 2018 г она составила 10%, в начале этого года – 5%. В рамках нынешней сделки SDEF продает Amiscora 1,2% акций Tiscali. После этого совокупная доля Sova Capital в компании снизится до 11%.

Почему Tiscali нужны деньги

Tiscali с 2018 г. находится под угрозой банкротства. Чистая задолженность компании летом 2018 г. составляла 175 млн евро. Просроченная кредиторская задолженность вместе с просроченным обязательствами по налогам и зарплатам составляли в совокупности 115 млн евро.

Прошлой осенью Tiscali договорилась со своим конкурентом Fastweb о продаже ему частот в диапазоне 3,5 ГГц, доставшихся компании от AriaDSL. Стоимость сделки составила 150 млн евро. В рамках сделки Tiscali получил возможность пользоваться волоконно-оптическими сетями Fastweb, а также продолжать предоставлять услуги фиксированной беспроводной связи в стандарте LTE-TDD с использованием проданных частот.

Также в 2018 г. группа ИСТ и Sova Capital договорились о предоставлении Tiscali финансирования на сумму 35 млн евро. В рамках выполнения договоренности компания предлагала российским инвесторам выкупить конвертируемый облигационный заем на данную сумму, однако затем переговоры зашли в тупик.

В начале 2019 г. россияне все-таки согласились выкупить конвертируемый облигационный заем Tiscali, но на меньшую сумму – 10 млн евро. Группа ИСТ и Sova Capital поровну выкупили данный заем. По условиям сделки с Amiscora группа ИСТ не сможет требовать конвертации принадлежащих ей облигаций в акции Tiscali до 30 июня 2020 г.