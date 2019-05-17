В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент

Мосгорсуд принял решение о блокировке ряда популярных аниме-ресурсов, на которые пожаловался правообладатель аниме-сериала Charlotte. Спорный сериал был удален с сайтов по требованию правообладателя еще до вынесения решения. Однако суд все равно решил заблокировать ресурсы, на случай будущих нарушений. Поскольку этот же истец уже подавал ранее жалобу по другим сериалам, некоторые сайты оказались заблокированы навсегда.

Решение Мосгорсуда

По решению Мосгорсуда в Рунете были заблокированы несколько популярных аниме-порталов. Причиной блокировки стало размещение там аниме-сериалов, лицензированных российской компанией, сообщает ресурс «Роскомсвобода». Сайты сразу же удалили указанные сериалы по требованию правообладателя, и на момент принятия решения Мосгорсуда спорного контента там уже не было. Но этот факт не помог избежать блокировки — суд ограничил доступ к порталам потому, что сериалы размещались там в прошлом и могут быть размещены в будущем.

Истцом в данном деле выступает ООО «Синема Галэкси», которое пожаловалось в суд на сайты smotretanime.ru, animeteatr.tv, animebest.org, animedia.tv, shikimori.org, animespirit.ru, big-anime.ru, sovetromantica.com, animevost.in, adultmult.tv и yandere.tv.

В число сериалов, лицензированных «Синема Галэкси», входит аниме 2015 г. выпуска под названием Charlotte — этот сериал и стал камнем преткновения в недавнем иске. Ранее этот же правообладатель жаловался на незаконное размещение на тех же сайтах сериалов «Твое имя» и «Твоя апрельская ложь».

Из указанных сайтов пожизненно были заблокированы animespirit.ru, big-anime.ru, animevost.in, adultmult.tv, yandere.tv и shikimori.org. Впоследствии animevost.in и adultmult.tv были разблокированы. Провайдером хостинга, включая компанию CloudFlare, Inc., которая проходит одним из ответчиков по делу, суд запретил создавать технические условия для работы заблокированных сайтов.

Позиция сторон

Блокировка через CloudFlare затронула портал sovetromantica.com. Представители портала подтверждают, что как только сериал Charlotte был лицензирован «Синема Галэкси», правообладатель уведомил об этом аниме-сайты, и эти сайты, включая sovetromantica.com, сразу же удалили у себя спорный контент.

Популярная аниме-энциклопедия shikimori.org также была пожизненно заблокирована по иску «Синема Галэкси». В прошлом на этом сайте размещался сериал «Твоя апрельская ложь», права на которые принадлежат тому же истцу. Предмет последней жалобы — сериал Charlotte — сайт сразу же удалил по требованию правообладателя. То есть, на момент принятия судом решения, спорного контента на shikimori.org уже не было.

Кадр из аниме сериала Charlotte, который стал предметом жалобы правообладателя

Однако суд, тем не менее, вынес решение о блокировках, мотивировав свою позицию тем, что отсутствие в настоящее время аудиовизуального произведения Charlotte на сайтах «не имеет по настоящему делу правового значения, так как не устраняет саму угрозу нарушения исключительных прав истца в будущем, тем более, что спорное аудиовизуальное произведение ранее размещалось на сайтах».

Решения о защите прав истца на сериалы «Твое имя» и «Твоя апрельская ложь» были вынесено Мосгорсуда в декабре 2018 г., это дело рассматривалось до иска по Charlotte. Представитель shikimori.org сообщил, что когда правообладатель обратился к ним по вопросу удаления сериала «Твоя апрельская ложь», контент тоже был сразу же удален, как и в случае с Charlotte.

В настоящий момент сайт работает на новом домене shikimori.one, без возможности онлайн-просмотра. По словам представителя сайта, до «Синема Галэкси» порталу ни с кем судиться не приходилось. Удалять контент после обращения правообладателя — это стандартная практика на аниме-порталах. Кроме того, shikimori.org не размещает сериалы у себя, а просто ставит на страницу сторонние плееры с внешних хостингов. Таким образом, сайт был заблокирован скорее за ссылку на данные сериалы.

Порядок блокировки

Напомним, летом в 2013 г. в Госдуму группой депутатов был внесен так называемый «антипиратский» законопроект. Он был принят в кратчайшие сроки. Документ позволил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию подавать в Мосгорсуд заявления о введении предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, нарушающих их права. В случае невыполнения требований Мосгорсуда сайт-нарушитель блокируется Роскомнадзором.

В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Теперь возможности для блокировки доступа к пиратским ресурсам получили владельцы прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: если Мосгорсуд удовлетворяет два иска одного правообладателя к одному и тому же сайту, то доступ к нему блокируется на постоянной основе без возможности разблокировки.

В рамках реализации данного закона «пожизненной» блокировке подверглись торрент-трекеры Rutracker и Noname-club, онлайн-библиотека «Флибуста», «Либрусек» и другие популярные «пиратские» ресурсы.

В 2017 г. была принята новая череда законов о регулировании интернета. Вновь был расширен «антипиратский» закон. Было введено понятие «зеркала» сайта, который ранее был заблокирован Мосгорсудом на постоянной основе. Такой сайт может блокироваться без дополнительной санкции Мосгорсуда. Кроме того, поисковые системы обязали удалять ссылки на пожизненно заблокированные сайты.