«Яндекс» запретил было сотрудникам летать на Sukhoi Superjet 100, но потом передумал

Из-за опасений сотрудников «Яндекс» выпустил внутреннюю рекомендацию, запрещающую осуществлять служебные командировки на самолетах Sukhoi Superjet. Однако затем в компании передумали и отменили запрет.

Внутренний запрет «Яндекса»

Компания «Яндекс» запретила покупать билеты для служебных командировок сотрудников на самолеты Sukhoi Superjet. Об этом сообщил Telegram-канал «Двойная сплошная».

Админы канала утверждают, что интернет-компания запретила сотрудничество с авиакомпаниями, в чьих авиапарках «много» самолетов данной модели. Исключение составляет «Аэрофлот», но только при условии, что полет будет осуществляться не на Sukhoi Superjet.

Распоряжение отменено как ошибочное

Пресс-служба «Яндекса» заявила CNews, что в этой ситуации имеет место недопонимание. «Простая рекомендация, возникшая из-за волнения нескольких сотрудников по непонятным причинам превратилась в распоряжение», - говорит представитель компании Илья Грабовский.

По его словам сейчас данное распоряжение отменено как ошибочное. «Никаких ограничений нет, сотрудники могут выбирать любой комфортный для себя способ передвижения во время командировок, - добавил Грабовский. - Но те, кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости».

Трагедии с Sukhoi Superjet 100

Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100 был разработан компанией «Гражданские самолеты «Сухой» и стал первым самолетом, полностью созданным в современной России. Эксплуатация лайнера началась в 2011 г.

Sukhoi Superjet 100

В 2012 г. при демонстрационном полете самолете в Индонезии случилась трагедия: лайнер врезался в гору, что привело к гибели всех находившихся на борту 45 человек. В начале мая 2019 г. с Sukhoi Superjet случилась еще одна трагедия: в столичном аэропорту Шереметьево лайнер загорелся на взлетной полосе, погиб 41 из 78 находившихся на борту человек.

Описанные трагедии вызвали у общественности вопросы относительно надежности нового самолета. Некоторые пассажиры стали опасаться рейсов на самолете Sukhoi Superjet 100.

Мнение авиаэксперта

Главный редактор издания FreqyentFlyers.ru Илья Шатилин считает бессмысленной попытку «Яндекса» или какой-либо другой компании запрещаться своим сотрудникам перемещаться на самолете Sukhoi SuperJet 100. «При неправильном управлении любая модель самолета может попасть в аварию, - говорит Шатилин. - С таким же успехом «Яндекс» может запрещать своим сотрудникам летать на Airbus A320, потерпевшем аварию при демонстрационном полете в 1988 г. в Париже, или Boing 737 (за последнее время в России имели место четыре аварии с этим типом самолета). А можно еще запретить сотрудникам и ездить на трамваях, так как и они попадают в аварии».