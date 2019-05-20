Google закрыл Huawei доступ к Android, а Intel к своим чипам

Китайская Huawei сможет устанавливать на свои будущие смартфоны только открытую версию Android, и не сможет пользоваться Google Play и другими проприетарным сервисами Google. Одновременно она потеряет доступ к чипам Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Таковы последствия включения Huawei в «черный список» в США.

Решение Google

Google приостановила ведение дел с Huawei, включая передачу китайской компании аппаратуры, ПО и технических сервисов, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Это означает, что в своих будущих смартфонах Huawei сможет использовать только открытую версию Android, но у нее не будет доступа к различным проприетарным сервисам Google, таким как Google Play, Gmail, YouTube, Google Maps и другие.

При этом те устройства Huawei, которые сейчас уже находятся в эксплуатации, смогут и дальше пользоваться защитой Google Play Protect и приложениями Google, в том числе обновлять их, сообщает источник. Сама Google подтвердила эту информацию в соцсети Twitter.

В настоящий момент в Google продолжается обсуждение, что именно не сможет использовать Huawei. В отличие от приложений, которые обновляются через Google Play, обновления для самой Android распространяют производители смартфонов или сотовые операторы. Вероятно, эта возможность также окажется под запретом, отмечает Reuters.

На китайском рынке влияние запрета должно оказаться минимальным, поскольку в Китае и так заблокировано большинство приложений Google, вместо которых пользователи используют отечественные аналоги. Однако бизнес Huawei в Европе, втором по величине рынке для компании, пострадает от решения Google в полной мере.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 г. Huawei занимает второе место среди мировых производителей смартфонов с долей рынка 19% и годовым ростом поставок на 50%. Это одна из немногих компаний, демонстрирующих рост, при общем сокращении рынка.



Huawei сообщила, что в течение нескольких последних лет разрабатывает собственные технологии, которые сможет использовать, если ей отрежут доступ к Android. Некоторые из этих продуктов уже вышли на китайский рынок, утверждает компания. Напомним, Huawei ведет активную разработку собственной платформы Kirin OS, факт существования которой компания подтвердила 30 ноября 2018 г.

Huawei потеряет возможность использовать в своих смартфонах сервисы Google

Открытая версия Android, доступная для использования всеми желающими, развивается в рамках проекта Android Open Source Project. По данным Google, в настоящий момент в мире насчитывается около 2,5 млрд активных пользователей Android, с учетом всех версий.

Производители чипов

Одновременно с Google производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom сообщили своим сотрудникам, что прекращают поставлять Huawei ПО и компоненты вплоть до особого уведомления, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что это решение окажет серьезное негативное влияние на бизнес Huawei.

Сама Huawei говорит, что ее запасов чипов и других ключевых компонентов хватит как минимум на три месяца. Компания готовилась к такому повороту событий с середины 2018 г., увеличивая запас приобретенных чипов и разрабатывая свои собственные.

Bloomberg пишет, что это решение может подорвать бизнес таких американских производителей полупроводников как Micron, а также затормозить развертывание сетей 5G по всему миру, включая Китай.

«Самый экстремальный сценарий краха телекоммуникационного подразделения Huawei отбросил бы Китай на много лет назад и даже мог бы рассматриваться Китаем как акт войны», — отмечает Райан Кунц (Ryan Koontz), аналитик Rosenblatt Securities.

Конфликт Huawei с властями США

Напомним, за несколько дней до этого администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) включила Huawei в «черный список», усложнив для компании ведение дел с американскими партнерами. Также президент США издал указ, дающий правительству страны полномочия прерывать закупки и использование иностранных ИКТ американскими компаниями.

Американские ИТ-издания сошлись во мнении, что указ Трампа направлен в первую очередь против закупок телекоммуникационного оборудования Huawei. Президент США давно известен своей нелюбовью к Huawei — он при любой возможности обвиняет ее то в пособничестве Ирану, то в слежке за гражданами и чиновниками США в пользу правительства Китая.

В августе 2018 г. Трамп официально запретил всем американским чиновникам пользоваться гаджетами Huawei и попутно ZTE, а уже в ноябре 2018 г. призвал союзные страны полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, в том числе от базовых станций для сетей 5G. В обоих случаях это было мотивировано возможностью шпионажа в пользу Китая, но в действительности призыв отказаться от устройств 5G Huawei проистекает из стремления США стать лидером на рынке оборудования для сетей пятого поколения.

Huawei неоднократно отрицала обвинения, и вдобавок ответила на них масштабной медиа-компанией, открыв журналистам доступ в свой кампус и позволив брать интервью у ключевого основателя Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei), который обычно держится в тени.

В начале декабря по запросу США власти Канады задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou), дочь Чжэнфэя, по подозрению в нарушении санкций против Ирана и краже технологий американской компании T-Mobile. Ванчжоу выпустили под залог, Китай в ответ задержал трех граждан Канады. Этот инцидент стал началом очередного витка противостояния Huawei с американским правительством.