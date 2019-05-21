Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok

Проекту по созданию закрытой блокчейн-платформы Vostok, отличающейся высокими уровнем защищенности и скоростью транзакций, удалось привлечь $120 млн. Одним из инвесторов выступила компания GEM Capital, ранее вложившаяся в Coursera, «Мое дело» и Telegram.

Перспективный проект

Инвестиционная компания GEM Capital вошла в число инвесторов проекта по созданию российской блокчейн-платформы Vostok. Компания приняла участие в первом раунде инвестиций, в рамках которого было привлечено $120 млн при оценке всего проекта в $600 млн. В настоящее время идет привлечение средств в рамках второго раунда инвестиций, в котором весь проект оценивается в более чем $1 млрд.



Vostok – проект по созданию закрытой блокчейн-платформы, предназначенной для использования компаниями частного и государственного секторов. Инициатором проекта является создатель Waves Александр Иванов.

По мнению управляющего директора GEM Capital Александра Быховского, сейчас Vostok является одним из наиболее перспективных блокчейн-проектов.

«Используемая платформой технология уже функционирует и демонстрирует крайне высокую скорость обработки транзакций, что вызывает интерес со стороны крупнейших представителей бизнеса», – так прокомментировал инвестицию Быховский.

В декабре 2018 г. Vostok привлек $120 млн инвестиций из Европы, Сингапура, Китая и России. Инвесторы получили 20% системных токенов VST. Таким образом, весь проект был оценен в $600 млн.

GEM Capital и ее инвестиции

GEM Capital – международная инвестиционная компания с офисами в Москве и Цюрихе, работающая на рынках прямых инвестиций, венчурного капитала и цифровых активов. Основным инвестором и управляющим партнером GEM Capital является Анатолий Палий.

До основания GEM Capital Палий более десяти лет трудился в структурах «Газпрома» на ключевых должностях. Кроме того, Палий успел поработать в парижском и московском подразделениях PricewaterhouseCoopers (PwC) — международной сети компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита.

Под руководством Палия GEM Capital инвестировала более $400 млн в различные проекты, которых на сегодняшний день в портфеле компании, по данным ее официального сайта, насчитывается порядка 20. Среди них – онлайн-проект в сфере массового образования Coursera и интернет-бухгалтерия «Мое дело».

Принявшая участие в ICO Telgram компания GEM Capital инвестирует в блокчейн-платформу Vostok

Кроме того, фонд GEM Capital принимал участие в ICO (Initial coin offering, «первичное размещение монет») Telegram, которое было проведено в январе-марте 2018 г. в несколько этапов, с целью запуска мессенджером собственной блокчейн-платформы – TON.

Платформа Vostok

Vostok – международный проект, создающий решение для строительства цифровой инфраструктуры хранения и обмена данными участниками цифровой экономики, который был запущен 12 апреля 2018 г. Его основателем и генеральным директором является предприниматель Александр Иванов, выпускник МГУ и аспирантуры Лейпцигского университета.

Менее чем за год с момента запуска Vostok удалось заключить соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными компаниями, среди которых Сбербанк, «Вэб.рф», «Трансмашхолдинг», «Ростех», «Транстелеком» (Казахстан). В феврале 2019 г. CNews сообщал о том, что Национальный центр информатизации (НЦИ) и компания Vostok заключили соглашение о сотрудничестве. НЦИ планировал внедрять разработанные Vostok сервисы в совместных инфраструктурных проектах.

Платформа Vostok сочетает в себе преимущества нескольких «сквозных» технологий: блокчейна, промышленного интернета, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Блокчейн выступает связующим звеном между технологиями, позволяющим проверять данные и безопасно хранить их.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, экземпляры которой хранятся на независимых друг от друга узлах. В базе находятся блоки, то есть постоянно растущий список упорядоченных записей, имеющих временную метку и ссылку на предыдущую запись. Тайно внести изменение в блокчейн благодаря шифрованию и в силу распределенности системы считается невозможным. Закрытым называют такой вид блокчейна, в котором транзакции подтверждают определенные люди, а сведения об этих транзакциях доступны лишь ограниченному кругу лиц.

Закрытая блокчейн-платформа Vostok, работающая на протоколе PoS (proof of stake – «доказательство владения»), использует алгоритм консенсуса Waves-NG, который позволяет увеличить пропускную способность сети, ее стабильность и скорость обработки информации. Платформа предоставляет возможность формирования электронной системы сертифицирования, регистрации и отслеживания данных.

Waves Platform – открытая платформа, задумывавшаяся как база для других блокчейн-проектов. Капитализация Waves на конец декабря 2017 г. оценивалась в $500 млн. В ходе краудфандинговой кампании 2016 г. платформа собрала порядка $18 млн.