ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», проваливший выпуск процессора

В «Байкал электроникс» сменился гендиректор. Новый глава компании ранее работал на руководящих постах в «Т-платформах» и «Т-нано».

Смена руководства в «Байкал электроникс»

Как и прогнозировал CNews, у российского разработчика микропроцессоров линейки «Байкал» — «Байкал электроникс», дочерней структуры суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — произошла смена руководства. Пост гендиректора покинул Михаил Махсон, проработавший на нем с ноября 2016 г.

На смену ему пришел Андрей Евдокимов — человек с опытом руководящей работы в «Т-платформах» и учрежденном этой компанией совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» нанотехнологическом центре «Т-нано».

Эта информация 21 мая 2019 г. нашла отражение на сайте «Байкал электроникс» в разделе «Команда». В пресс-службе организации факт замены гендиректора CNews подтвердили.

По словам представителя разработчика, решение о назначении Евдокимова было принято 18 мая 2019 г. на совете директоров АО «Байкал электроникс», в который помимо руководства «Т-платформ» входят также представители второго соучредителя компании — «Т-нано».

Основными задачами Андрея Евдокимова в новой для него должности станут обеспечение планового выпуска перспективных продуктов и развитие продаж.

Возможные причины отставки Махсона

Представители «Байкал электроникс», отвечая на вопрос CNews о причинах ухода Михаила Махсона, ограничились сообщением о том, что он покинул свой пост «по личным обстоятельствам».

Экс-глава «Байкал электроникс» Михаил Махсон

В то же время, по данным источника CNews в микроэлектронной отрасли, отставка топ-менеджера могла быть связана с фактическим провалом проспонсированного государством выпуска второго по счету процессора «Байкал» — на архитектуре ARM для ноутбуков и ПК. Как ранее установил CNews, этот проект общей стоимостью свыше 2 млрд руб. был просрочен не менее чем на год. Это грозит компании-разработчику штрафами на сотни миллионов рублей, а «Т-платформам» — срывом завязанных на новый процессор нескольких ее собственных проектов субсидированных из госбюджета.

Кроме того, финансовые показатели «Байкал электроникс» также сложно записать Махсону в заслугу. В 2017 г., по данным «Контур.фокус», чистый убыток компании составил 57,6 млн руб. Отчет за 2018 г. в публичном доступе не представлен, однако по информации источника CNews в микроэлектронной отрасли, в «Роснано», например, им остались недовольны.

В пресс-службе «Байкал электроникс» возможную связь между уходом Махсона и просрочкой выпуска нового процессора прокомментировать CNews отказались.

После выхода публикации, новый глава компании, являющийся также членом совета директоров АО «Байкал электроникс» сообщил CNews, что от Махсона поступило заявление об увольнении по собственному желанию, которое было рассмотрено и удовлетворено на собрании совета директоров 18 мая 2019 г. «Члены совета директоров АО “Байкал электроникс” удовлетворительно оценивают деятельность Михаила Махсона на должности гендиректора компании в период с ноября 2016 по май 2019 гг.».

Сам Михаил Махсон после публикации в разговоре с CNews связь своего ухода с просрочкой вышеупомянутого проекта также категорически отверг.

Трудовая биография Андрея Евдокимова

Новому гендиректору «Байкал электроникс» 35 лет. Андрей Евдокимов окончил Московский государственный лингвистический университет на факультете экономики и права в 2006 г. На последних курсах обучения в вузе он начал работать в компании Ernst&Young на должности консультанта в группе оценки бизнеса.

Новый гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов

В 2010 г. он пришел на работу в «Т-платформы», где возглавил отдел финансового контроля. В 2012 г. Евдокимов в качестве генерального директора возглавил созданный при его участии центр «Т-нано», специализация которого заключалась в финансировании и развитии инновационных бизнесов в области микроэлектроники, робототехники, технологий передачи и хранения данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

В 2017-2019 гг. Евдокимов в должности финансового директора возглавлял финансовое управление «Т-платформ».

Новые работодатели отмечают, что Евдокимов стоял у истоков основания «Байкал электроникс». Он является членом совета директоров компании со дня ее основания.

Несколько фактов о «Байкал электроникс» и его соучредителях

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо «Байкал электроникс» было зарегистрировано в Подмосковье в январе 2012 г. На данный момент среди акционеров организации заявлены «Т-платформы» с долей в 75% и «Т-нано» с долей в 25%.

В свою очередь «Т-платформы» на 25% принадлежат Внешэкономбанку (ВЭБ), а на 75% — основателю и гендиректору компании Всеволоду Опанасенко. В конце марта 2019 г. он был задержан правоохранительными органами и отправлен под арест с перспективой провести за решеткой до 10 лет — из-за (по данным CNews) проблемной поставки в МВД автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб.

Что касается «Т-нано», то соучредителем этой компании на 62,8% выступает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», а на 37,2% — «Т-платформы», чья доля находится в залоге у этого фонда.