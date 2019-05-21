России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям

К 2023 г. России потребуются 271–300 тыс. специалистов по направлениям, реализуемым в рамках Национальной технологической инициативы: беспилотной авиации, беспилотному транспорту, умной энергетике и др. С целью обеспечения базы для подготовки такого количества специалистов разработана программа стоимостью 5,78 млрд руб.

Сколько потребуется специалистов для работы по направлениям НТИ

В России к 2035 г. потребуются от 271 тыс. до 300 тыс. специалистов по реализации направлений Национальной технологической инициативы (НТИ). Такие подсчеты содержатся в дорожной карте НТИ «Кружковое движение», утвержденной Советом при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию.

Не считая «Кружкового движения», в рамках НТИ утверждено семь дорожных карт: Aeronet (беспилотная авиация), Autonet (беспилотный автомобильный транспорт), Marinet (цифровая навигация и морской транспорт), Neuronet (развитие человеко-машинных коммуникаций), Healthnet (высокотехнологическая медицинская помощь), Technet («умные фабрики») и Energynet («умная энергетика»).

Кроме того ведется разработка дорожных карт Finnet (финансовые сервисы), Foodnet (разработка питательных веществ и пищевой продукции) и Safenet (информационная безопасность). В связи с развитием этих направлений будут появляться новые профессии.

Какие профессии будущего появятся в рамках НТИ

Например, в рамках Energynet появятся специальности разработчика систем микрогенерации, метеоэнергетика и проектанта систем рекуперации. По направлению FoodNet появятся профессии специалиста по точному земледелию, ГМО-агронома (генетически-модифицированная продукция) и сити-фермера. По направлению SafeNet появятся профессии инженера киберфизических систем и специалиста по нейроморфным технологиям.

К 2023 г. России потребуются до 300 тыс. специалистов по беспилотной авиации, беспилотному транспорту, умной энергетике и др.

В рамках направления HealthNet появятся специальности архитектора медоборудования, биоэтика, генетического консультанта и ИТ-медика. По направлению Aeronet появятся профессии проектировщика интерфейсов беспилотников и технолога рециклинга беспилотников. По направлению Marinet появятся специальности портовый эколог и системный инженер морской инфраструктуры.

По направлению AutoNet ожидается появление специальности оператора автоматизированных транспортных систем, по направлению Finnet – менеджера краудфандинговых платформ и мультивалютного переводчика, а по направлению NeuroNet – проектировщика нейроинтерфейсов, и специалиста по киберпротезированию.

Авторы документа ожидают, что всего к 2035 г. по направлению Autonet потребуется 85,5 тыс. специалистов, по направлению Aeronet – 28,3 тыс., по направлению Energynet – 37,7 тыс., по направлению Neuronet – 15,3 тыс., по направлению Foodnet – 36 тыс., по направлению Healthnet – 38,6 тыс., Safenet – 41,9 тыс., по направлению Marinet – 600 (низкий запрос связан со специфической деятельностью жизненного цикла продукции).

Сколько специалистов нужно будет по каждому из направлений НТИ

На рынке Aeronet три направления потребуют по 5,7 тыс. специалистов: разработка и конструирование электронных компонентов, электронных схем и устройств для беспилотников; объединение узлов механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами для беспилотников; разработка приложений (распознавание и т.д.) для беспилотников.

Еще два направления – прототипирование и конструирование беспилотников и разработка двигателей для беспилотников – потребуют по 4,2 тыс. специалистов. Дополнительно 2,8 тыс. специалистов потребуется для разработки операционных систем (ОС) для беспилотников.

На рынке Autonet потребуются 16 тыс. программистов по развитию программного обеспечения (ПО) систем управления транспортными средствами. Для инженерных служб по поддержке и обновлению систем управления транспортом потребуется 12 тыс. специалистов. Нужны будут 10 тыс. программистов приложений и человеко-машинных интерфейсов и 8 тыс. специалистов по поддержке и обновлению ПО систем управления транспортными средствами.

Также нужны будут 7 тыс. специалистов по аналитике систем управления транспортом (логистика, Big Data), 5 тыс. дизайнеров и инженеров-конструкторов по развитию и модернизации беспилотных транспортных средств, 1 тыс. разработчиков ОС для беспилотных транспортных средств и 500 разработчиков математических моделей транспортных средств.

На рынке Energynet потребуется по 7,5 тыс. специалистов по двум направлениям: конструированию физических компонентов для энергетики и конструированию сенсоров и датчиков. Еще потребуются 11,3 тыс. разработчиков приложений для управления энергопотреблением. Для разработки информационных платформ потребуется 5,7 тыс. специалистов, для разработки математических моделей – 3,8 тыс. специалистов, для разработки архитектур энергосетей – 1,9 тыс. специалистов.

Затраты на реализацию мероприятий «Кружкового движения»

Всего в 2017-2019 гг. на реализацию мероприятий дорожной карты потребуются 5,78 млрд руб., из которых государство выделит 2,25 млрд руб., а внебюджетные источники предоставят 3,53 млрд руб.

В том числе на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых рынка будет направлено 2 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет предоставит 650 млн руб., а 1,35 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.

На поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы для их внедрения уйдет 170 млн руб., из которых федеральный бюджет выделит 110 млн руб., а 60 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.

На совершенствование системы образования для перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков будет потрачено 1,4 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 650 млн руб., из внебюджетных источников будет взято 750 млн руб.

На развитие системы профессиональных сообществ и популяризации Национальной технологической инициативы будет потрачено 1,52 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 670 млн руб., из внебюджетных источников будет направлено 850 млн руб.

На организационно-техническую и экспертно-методическую поддержку и информационное обеспечение НТИ будет направлено 690 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 170 млн руб., а 520 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.