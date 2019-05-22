Apple выпустила новые MacBook, «наверняка» устранив многолетнюю проблему залипания клавиш

Apple представила четвертое поколение клавиатуры для ноутбуков MacBook, в котором в очередной раз попыталась решить проблему залипания клавиш. Этот недостаток преследует ноутбуки Apple с 2015 г. Новая клавиатура вошла в состав лэптопов MacBook Pro 2019.

Новая клавиатура

Компания Apple представила обновленную линейку профессиональных ноутбуков MacBook Pro 2019, одним из основных изменений в которых стало уже четвертое по счету поколение клавиатуры с механизмом «бабочка» (Butterfly). Инженеры Apple продолжают бороться с залипанием клавиш, преследующим MacBook на протяжении четырех лет.

В подробности об обновленном механизме Apple вдаваться не стала, подчеркнув лишь, что в самом механизме теперь используется некий «новый материал», который «теперь уж наверняка» избавит клавиатуру от залипших кнопок. Следует отметить, что сама Apple не относит обновленную «бабочку» к четвертому поколению – в пресс-релизе она по-прежнему относит ее к третьей итерации, хотя за все время существования данного механизма это уже четвертая его масштабная модернизация.

Что не так с «бабочкой»?

Механизм Butterfly инженеры Apple называют усовершенствованной версией классического «ножничного» механизма, применяемого во многих современных ноутбуках. Такой механизм страдает от загрязнения, но при этом срабатывает безотказно вне зависимости от того, было ли совершено нажатие на центр клавиши или ее край.

Надежностью клавиатуры ноутбуки Apple похвастаться не могут

В «бабочке» используется во многом схожий, но все же другой принцип работы, позволивший уменьшить ход клавиш и в целом снизить толщину самой клавиатуры на 40% по сравнению с «ножничными» аналогами. Впервые «бабочка» появилась в ноутбуках MacBook образца 2015 г., владельцы которых практически сразу стали жаловаться на залипания, а в ряде случаев и вовсе на выход клавиатуры из строя из-за попадания частичек пыли в механизм.

Проблема стала массовой, и Apple даже опубликовала инструкцию по чистке клавиатуры при помощи баллонов со сжатым воздухом, которые стала класть в комплект поставки своих ноутбуков. В последующие годы было предпринято две попытки модернизации «бабочки», и к третьему поколению механизм обзавелся специальной резиновой прокладкой, которая, как заверяли в Apple, точно должна была решить проблему выхода механизма из строя из-за пыли.

Различия между механизмами клавиатур

Появление четвертого поколения доказало, что проблема, которую Apple, заметим, официально так и не признала, решена не была. Компания утверждает, что с залипанием клавиш сталкивается минимальное количество пользователей, но точные цифры не публикует. Кроме того, в апреле 2019 г. Apple официально сообщила о снижении сроков ремонта и замены клавиатур Butterfly – раньше для этого требовалась отправка ноутбуков в авторизованные сервисные центры, и ремонт мог затянуться на несколько дней, то теперь замену клавиатуры специалиств будут проводить непосредственно в магазинах Apple. В этом случае пользователь получит свой ноутбук назад максимум на следующий день после обращения.

Для владельцев ноутбуков MacBook Pro с тачбаром и MacBook Air 2018 замена вышедшей из строя клавиатурой на новую будет бесплатной. В пресс-релизе Apple уточнила, что они сразу получат обновленную версию «бабочки». О доступности четвертого поколения клавиатуры для других моделей лэптопов, выпущенных с 2015 г., Apple сообщит дополнительно.

Обновленные MacBook Pro

Изменения, внесенные в MacBook Pro 2019, коснулись как 13-, так и 15-дюймовых моделей. Им сохранили прежний дизайн, но перевели на актуальные процессоры Intel Core восьмого и девятого поколений. Клавиатура Butterfly в своем новом исполнении установлена в них по умолчанию.

Новые Apple MacBook Pro 2019

Сильнее всех изменился 15-дюймовый MacBook Pro 2019. Уже в базовой его комплектации установлен процессор Intel Core i7-9750 с частотой от 2,6 до 4,5 ГГц на шести вычислительных ядрах. В более мощной версии используется чип Core i9-9980H (восемь ядер, 2,3-4,8 ГГц), а топовая комплектация работает на Intel Core i9-9980HK (восемь ядер, 2,4-5 ГГц). В пресс-релизе Apple назвала этот ноутбук самым быстрым MacBook за всю историю.

В дополнение к новому центральному процессору 15-дюймовый MacBook Pro 2019 укомплектован SSD-накопителем емкостью от 256 ГБ до 4 ТБ и оперативной памятью DDR4 объемом от 16 ГБ до 32 ГБ. Видеоподсистему Apple модернизировать не стала – в ноутбуке установлена карта AMD Radeon Pro 555X/560X или Pro Vega 16/Pro Vega 20 в зависимости от выбранной конфигурации.

Стоимость MacBook Pro 15 в России

При этом 13-дюймовым моделям MacBook Pro 2019 достались лишь четырехъядерные процессоры Intel восьмого поколения – Core i5-8365 с частотой 2,4-4,1 ГГц и Core i7-8665U, работающий на частоте до 4,7 ГГц. Объем оперативной памяти варьируется от 8 ГБ до 16 ГБ, а дискретная видеокарта в них не предусмотрена – графику обрабатывает интегрированный в процессор модуль Intel Iris Plus.

Обновленный MacBook Pro 15 стоит в США от $2400 (154,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 мая 2019 г.), а его максимальная конфигурация с 4-терабайтным SSD, видеокартой AMD Radeon Pro Vega 20, 32 ГБ оперативной памяти и процессором Core i9-9980HK обойдется в $6550 (421,8 тыс. руб.). В России на момент публикации материала стоимость базовой комплектации составляла 208 тыс. руб.

Российская цена обновленного MacBook Pro 13

Цена на новые 13-дюймовые MacBook Pro 2019 стартует в США от $1800 (115,9 тыс. руб.). В России стоимость такого ноутбука начинается от 156 тыс. руб.