«Ситилинк» обучил свои терминалы пониманию речи покупателей через «Яндекс.облако»

Терминалы для обслуживания покупателей в магазинах сети «Ситилинк» отныне смогут понимать человеческую речь. Распознавание речи будет осуществляться через сервис Yandex SpeechKit в «Яндекс.облаке». В общей сложности новая функция появится на 800 терминалов.

Распознавание речи

Как стало известно CNews, интернет-ритейлер цифровой и бытовой техники «Ситилинк» запустил на терминалах для обслуживания покупателей функцию распознавания речи на базе платформы «Яндекс.облако». Теперь покупатели смогут искать товары и оформлять заказы с помощью голосового ввода. Терминалы находятся в торговых залах магазинов-складов.

По словам Михаила Замыцкого, директора по развитию «Ситилинк», функция распознавания речи появится примерно на 800 терминалах. В общей сложности сеть «Ситилинк» насчитывает более 100 магазинов-складов и около 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини» в 360 городах России. Терминалы для самостоятельного оформления заказов есть во всех магазинах. На сайт citilink.ru, по данным самой компании, в сутки заходит 850 тыс. человек.

Судя по информации на сайте «Яндекс.облака», за распознавание речи в течение 15 секунд «Ситилинк» будет платить 0,15 руб.

Зачем это нужно

С помощью новой функции «Ситилинк» надеется повысить пропускную способность магазинов и скорость обслуживания покупателей. Как поясняет Замыцкий, для клиента удобство заключается в том, что ему не обязательно помнить как правильно пишется, например, Xiaomi, поскольку терминал способен верно распознать такие голосовые команды как «Телефон Ксяоми» или «Сяоми».

Как уточнили в «Ситилинк» по просьбе CNews, голосовой ввод может сократить время поиска товара покупателем на 5-10% или даже больше, если у него есть навыки работы с такими устройствами. Компания отмечает, что появление голосового ввода должна сделать удобнее именно процесс выбора товара. Виртуальная клавиатура, как правило, вызывает у покупателя дискомфорт, а при отсутствие навыков набора текста на поиск букв тратится дополнительную время. Использование голосовых команд должно быть для клиента более комфортным.

Технические особенности

Распознавание речи на терминалах в режиме реального времени стало возможным благодаря использованию PaaS-решения Yandex SpeechKit. «Ситилинк» интегрировал Yandex SpeechKit с веб-сервисами своего интернет-магазина citilink.ru, доступ к которому осуществляется с терминала.

«Ситилинк» научил свои терминалы распознавать речь покупателей

Yandex SpeechKit — это сервис распознавания и синтеза речи, который работает через «Яндекс.облако». Интеграцию со своими ИТ-системами заказчик может провести с помощью API. Чтобы повышать качество распознавания речи, Yandex SpeechKit использует большие массивы данных из различных сервисов и приложений «Яндекса». В сервисе предусмотрен детектор голосовой активности — он вычленяет из звукового потока человеческие голоса, игнорируя другие звуки.

В дальнейшем «Ситилинк» намерен использовать и другие сервисы «Яндекс.облака» — например, возможность создания голосового помощника.

Другие возможности терминалов

В будущем компания собирается также научить свои терминалы выдавать клиентам персональные предложения на основе технологии распознавания лиц и принимать оплату без участия кассира. Оплата будет реализована на базе эквайрингового сервиса банка-партнера. Также прямо на терминалах покупателям будет предоставлен доступ в личный кабинет.

Благодаря описанной выше модернизации терминалов покупатель сможет на месте проверять свои заказы и управлять ими, а также обходиться без кассира. Время обслуживания клиента в торговом зале останется примерно таким же, как и сейчас, то есть будет занимать 7-10 минут. Но компания поясняет, что это будет одна сессия у терминала, благодаря чему покупатель будет меньше перемещаться по магазину. Это должно сделать обслуживание более удобным для клиента и предотвратить риск создания очередей.

Все указанные новшества «Ситилинк» планирует реализовать на своих терминалах приблизительно к концу 2019 г. Уже через год компания рассчитывает увеличить продажи через терминалы на 8-10%.