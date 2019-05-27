Появились подробности о первом в мире ноутбуке с поддержкой 5G. Фото
Ноутбук на мобильном процессоре
Компания Lenovo провела анонс первого в мире ноутбука с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Соответствующий модем интегрирован непосредственно в его центральный процессор. На момент публикации материала ни один крупный производитель портативной электроники не мог похвастаться подобным устройством. Мобильный ПК временно не располагает названием – фактически он существует пока лишь в виде прототипа, а его кодовое имя звучит как Project Limitless.
Ноутбук Lenovo построен на специальной версии чипа Snapdragon 8cx, отличающейся от обычного одноименного процессора тем, что модем для доступа к сетям пятого поколения интегрирован непосредственно в нее. Полное название процессора звучит как Snapdragon 8cx 5G, а используемый в нем модем – это Snapdragon X55, анонсированный Qualcomm одновременно с показом флагманского мобильного процессора Snapdragon 855 в конце 2018 г.
В рамках первой презентации Lenovo не стал раскрывать спецификации своего нового ноутбука, ограничившись лишь информацией о его «кремниевом сердце». Это может означать, что ноутбук находится на ранней стадии разработки – на это указывает и тот факт, что его релиз предварительно назначен на 2020 г., без указания точной даты.
Тем не менее, по снимкам и рендерам, предоставленным ресурсом Engadget, можно определить некоторые особенности ноутбука. В частности, его экран, обладающей очень тонкими боковыми и верхней рамками, способен раскрываться как на 360 градусов. Его приблизительная диагональ составляет 13-14 дюймов.
Особый чип Qualcomm
Если Qualcomm Snapdragon 855 разрабатывался исключительно для смартфонов и изредка для планшетных компьютеров (сейчас его можно встретить, к примеру, в линейке топовых телефонов Samsung Galaxy S10), то Snapdragon 8cx – это чип, изначально создаваемый с прицелом на ноутбуки. Его дебют состоялся в декабре 2018 г. Конфигурация процессора включает восемь вычислительных ядер, интегрированную видеокарту Adreno 680, процессор обработки изображений Spectra 390, а также сигнальный процессор Hexagon 690 и 10 МБ кэш-памяти. Помимо этого, в состав чипа входит поддержка оперативной памяти LPDDR4x до 16 ГБ и накопителей UFS 3.0 и SSD с поддержкой NVMe.
По заверениям самого Qualcomm, Snapdragon 8cx в 3,5 раза мощнее по сравнению с чипом Snapdragon 835 – на нем собирались флагманские смартфоны 2017 г., включая Samsung Galaxy S8.
Встроенный в процессор модем X55 рассчитан на пиковую скорость до 7 Гбит/с, а также на стабильную передачу и прием данных на скорости 3 Гбит/с. Чип поддерживает сети 5G и LTE Cat 22.
Отметим, что в активе Qualcomm это уже второй процессор, ориентированный на ноутбуки. Первым стал чип Snapdragon 850, дебютировавший летом 2018 г. а первой компанией, представившей мобильный ПК на его основе, оказалась, опять же, Lenovo. Snapdragon 8cx отличается от Snapdragon 855 в первую очередь пониженным потреблением энергии – он экономичнее на 60%, в том числе за счет перехода на 7-нанометровый техпроцесс, что позволит ноутбукам на его основе работать дольше от одного заряда аккумулятора.
Программное обеспечение
Lenovo не сообщила, на базе какой ОС работает ее Project Limitless, однако поддержка ARM-процессоров уже реализована Microsoft в Windows 10. Она присутствует в ней еще с лета 2017 г. (сама Windows 10 вышла в июле 2015 г.), и первыми компаниями, заявившими о разработке соответствующих ноутбуков, стали Asus, HPE, и Lenovo. На тот момент речь шла о чипе Qualcomm 835, и к декабрю 2017 г. разработка устройств Asus и HPE была завершена. Более того, на «живых» снимках Project Limitless отчетливо виден интерфейс этой ОС.
Та же Windows 10 уже поддерживает платформу Qualcomm Snapdragon 850 – соответствующий тандем можно встретить, к примеру, в планшетном компьютере Samsung Galaxy Book 2, анонсированном в октябре 2018 г.
Впрочем, не исключена вероятность, что на некоторые версии Project Limitless будет установлена ОС Linux. Соответствующие ноутбуки уже есть в продаже, равно как и планшетные компьютеры – например, BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition увидел свет еще в феврале 2016 г.