Появились подробности о первом в мире ноутбуке с поддержкой 5G. Фото

Lenovo интегрировала в ноутбук Project Limitless мощный процессор Qualcomm с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и возможностью передачи данных на очень высоких скоростях. Аналогов и конкурентов в этом плане у ноутбука нет – Lenovo, фактически, создала прецедент на рынке мобильных ПК.

Ноутбук на мобильном процессоре

Компания Lenovo провела анонс первого в мире ноутбука с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Соответствующий модем интегрирован непосредственно в его центральный процессор. На момент публикации материала ни один крупный производитель портативной электроники не мог похвастаться подобным устройством. Мобильный ПК временно не располагает названием – фактически он существует пока лишь в виде прототипа, а его кодовое имя звучит как Project Limitless.

Ноутбук Lenovo построен на специальной версии чипа Snapdragon 8cx, отличающейся от обычного одноименного процессора тем, что модем для доступа к сетям пятого поколения интегрирован непосредственно в нее. Полное название процессора звучит как Snapdragon 8cx 5G, а используемый в нем модем – это Snapdragon X55, анонсированный Qualcomm одновременно с показом флагманского мобильного процессора Snapdragon 855 в конце 2018 г.

В рамках первой презентации Lenovo не стал раскрывать спецификации своего нового ноутбука, ограничившись лишь информацией о его «кремниевом сердце». Это может означать, что ноутбук находится на ранней стадии разработки – на это указывает и тот факт, что его релиз предварительно назначен на 2020 г., без указания точной даты.

Единственный в мире ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon 8cx 5G

Тем не менее, по снимкам и рендерам, предоставленным ресурсом Engadget, можно определить некоторые особенности ноутбука. В частности, его экран, обладающей очень тонкими боковыми и верхней рамками, способен раскрываться как на 360 градусов. Его приблизительная диагональ составляет 13-14 дюймов.

Особый чип Qualcomm

Если Qualcomm Snapdragon 855 разрабатывался исключительно для смартфонов и изредка для планшетных компьютеров (сейчас его можно встретить, к примеру, в линейке топовых телефонов Samsung Galaxy S10), то Snapdragon 8cx – это чип, изначально создаваемый с прицелом на ноутбуки. Его дебют состоялся в декабре 2018 г. Конфигурация процессора включает восемь вычислительных ядер, интегрированную видеокарту Adreno 680, процессор обработки изображений Spectra 390, а также сигнальный процессор Hexagon 690 и 10 МБ кэш-памяти. Помимо этого, в состав чипа входит поддержка оперативной памяти LPDDR4x до 16 ГБ и накопителей UFS 3.0 и SSD с поддержкой NVMe.

Именно этот чип лежит в основе Lenovo Project Limitless

По заверениям самого Qualcomm, Snapdragon 8cx в 3,5 раза мощнее по сравнению с чипом Snapdragon 835 – на нем собирались флагманские смартфоны 2017 г., включая Samsung Galaxy S8.

Встроенный в процессор модем X55 рассчитан на пиковую скорость до 7 Гбит/с, а также на стабильную передачу и прием данных на скорости 3 Гбит/с. Чип поддерживает сети 5G и LTE Cat 22.

Ноутбук может раскрываться на 360 градусов и превращаться в планшетный компьютер

Отметим, что в активе Qualcomm это уже второй процессор, ориентированный на ноутбуки. Первым стал чип Snapdragon 850, дебютировавший летом 2018 г. а первой компанией, представившей мобильный ПК на его основе, оказалась, опять же, Lenovo. Snapdragon 8cx отличается от Snapdragon 855 в первую очередь пониженным потреблением энергии – он экономичнее на 60%, в том числе за счет перехода на 7-нанометровый техпроцесс, что позволит ноутбукам на его основе работать дольше от одного заряда аккумулятора.

Программное обеспечение

Lenovo не сообщила, на базе какой ОС работает ее Project Limitless, однако поддержка ARM-процессоров уже реализована Microsoft в Windows 10. Она присутствует в ней еще с лета 2017 г. (сама Windows 10 вышла в июле 2015 г.), и первыми компаниями, заявившими о разработке соответствующих ноутбуков, стали Asus, HPE, и Lenovo. На тот момент речь шла о чипе Qualcomm 835, и к декабрю 2017 г. разработка устройств Asus и HPE была завершена. Более того, на «живых» снимках Project Limitless отчетливо виден интерфейс этой ОС.

Прототип Lenovo Project Limitless работает на Windows 10

Та же Windows 10 уже поддерживает платформу Qualcomm Snapdragon 850 – соответствующий тандем можно встретить, к примеру, в планшетном компьютере Samsung Galaxy Book 2, анонсированном в октябре 2018 г.

Впрочем, не исключена вероятность, что на некоторые версии Project Limitless будет установлена ОС Linux. Соответствующие ноутбуки уже есть в продаже, равно как и планшетные компьютеры – например, BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition увидел свет еще в феврале 2016 г.