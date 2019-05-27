Биткоин резким скачком отыграл годовое падение

В результате неожиданного скачка курс биткоина достиг $8,94 тыс., то есть максимального значения за последние 12 месяцев. Это не первый подобный скачок этой весной — криптовалюта подорожала примерно на 140% с начала 2019 г.

Скачок биткоина

Биткоин достиг своей максимальной цены за последние 12 месяцев, о чем свидетельствуют данные ресурса CoinDesk. Менее чем за сутки курс биткоина поднялся с $7,89 тыс. до $8,94 тыс. за монету. На момент написания настоящего материала он колебался на отметке $8,7 тыс., рост составлял 8,81%. До таких значений цена криптовалюты не поднималась с мая 2018 г.

Также был отмечен рост курса других криптовалют. Bitcoin Cash вырос на 7,68%, Ethereum подорожал на 7,1%, Litecoin — на 11,23%. Общая капитализация криптовалютного рынка поднялась до $268,1 млрд — своей самой высшей точки с августа 2018 г.

С начала 2019 г. биткоин вырос в цене примерно на 140%. Тем не менее, криптовалюта пока еще не приблизилась к своей пиковой стоимости примерно в $19 тыс., которая была зафиксирована в 2017 г. В настоящий момент участников рынка интересует, сможет ли курс преодолеть отметку в $9,65 тыс. — последний раз цена биткоина поднималась до такого уровня в апреле 2018 г. Если это произойдет, можно будет прогнозировать преодоление психологического рубежа в $10 тыс.

Криптовалютные проекты

Ресурс CNBC увязывает рост криптовалютного рынка с широким распространением, которое получают в последнее время соответствующие технологии. В пример издание приводит компанию HTC, которая в октябре 2018 г. представила телефон Exodus 1, где используется технология блокчейн. В телефоне есть специальное подразделение, изолированное от ОС Android для обеспечения безопасности криптовалютных счетов пользователя. Телефон можно приобрести за биткоины или эфиры. Цена устройства заявлена на уровне $960.

Биткоин показал максимальный курс за последние 12 месяцев

Недавно в СМИ распространилась информация, что соцсеть Facebook планирует запустить собственную криптовалюту уже в I квартале 2020 г. С помощью цифровой валюты под рабочим названием GlobalCoin пользователи социальной сети и приложений, входящих в ее экосистему (к примеру, мессенджера Whatsapp) смогут производить платежи и осуществлять переводы без использования банковского счета.

Предыдущий скачок

В середине мая 2019 г. CNews писал, что курс биткоина преодолел отметку в $7 тыс. Стоимость криптовалюты всего за день выросла на 15%, несмотря на то, что вплоть до середины весны 2019 г. она находилась в стагнации, постепенно обесцениваясь. Это не самый резкий скачок курса в текущем году — 3 апреля 2019 г. биткоин подорожал на 23% и достиг $5080. Причиной стал приток инвестиций из Азии.

По данным Forbes, рост биткоина может быть напрямую связан с торговой войной между США и КНР, поскольку китайцы используют криптовалюту для вывода денег, и новые пошлины могли подстегнуть их интерес к ней.

Этому предшествовал максимально неудачный 2018 г., когда стоимость криптовалюты неуклонно снижалась, что сопровождалось регулярными взломами криптобирж, кражей миллионов долларов в биткоинах и общей потерей интереса к рынку со стороны как майнеров, так и инвесторов. Осень 2018 г. характеризовалась еще более сильным падением курса как биткоина, так и других криптовалют.