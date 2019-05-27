В России отказались от «прорывного» развития больших данных, промышленного интернета и робототехники

Президиум АНО «Цифровая экономика» принял решение сократить с девяти до шести число прорывных сквозных технологий, по которым необходимо разработать соответствующие дорожные карты. Под сокращение попали направления промышленного интернета, робототехники и больших данных.

Сокращение прорывных сквозных технологий

Президиум наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» рассмотрел проекты дорожных карт по прорывным направлениям сквозных технологий, обозначенным в федеральном проекте «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». В результате их число сократилось с девяти до шести.

Заседание проходило в городе Иннополис (Татарстан) в рамках форума ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России).

Напомним, согласно федеральному проекту «Цифровые технологии», к девяти прорывным направлениям были отнесены: нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, большие данные, системы распределенного реестра (блокчейн), промышленный интернет, новые производственные технологии и квантовые технологии.

За развитие федерального проекта «Цифровые технологии» отвечают две госкорпорации – «Ростех» и «Росатом». Ранее «Росатом» провел конкурсы на разработку соответствующих дорожных карт. Изначально планировалось выделить на разработку соответствующих документов 109 млн руб., но в итоге победители конкурсов согласились выполнить данные работу всего за 5 млн руб.

От каких прорывных направлений было решено отказаться

Об итогах заседания президиума набсовета АНО «Цифровая экономика» официально не сообщалось. По его окончании помощник Президента России Андрей Белоусов ограничился комментарием о том, что большая часть дорожных карт была принята, а остальные потребуют доработки.

В «Цифровой экономике» сократилось число прорывных сквозных технологий

По данным Telegram-канал «Нецифровая экономика», в ходе заседания Президиума было решено отказаться от дальнейшей разработки трех дорожных карт: промышленный интернет, большие данные и роботехника. В том числе направление больших данных будет объединено с направлением искусственный интеллект.

Приняты было четыре дорожные карты: блокчейн, искусственный интеллект, квантовые технологии и технологии виртуальной и дополненной реальности. Еще две дорожные карты будут дорабатываться. Это новые производственные технологии и беспроводная связь.

Сколько средств нужно на развитие прорывных технологий

Национальная программа «Цифровая экономика» подразумевает, что на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» в 2018-21 гг. будет выделено 270 млрд руб. Из этой суммы 90 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 170 млрд руб будет взято из внебюджетных источников.