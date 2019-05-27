Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепило отмену роуминга в поездках по России. Также Правительство намерено отменить роуминг между странами-участницами ЕАЭС, как это было сделано в Евросоюзе.

Отмена внутрисетевого роуминга

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее в России внутрисетевой роуминг, о чем сообщается на сайте Правительства. Отмена роуминга отныне закреплена в правилах оказания услуг телефонной связи. Медведев подчеркнул, что правила – это документ, который в первую очередь предоставляется при заключении контракта между абонентом и сотовым оператором, и теперь в нем будут отражены данные изменения.

«Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства», — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами. Он напомнил, что по закону внутренний роуминг в стране отменяется с 1 июня 2019 г. По словам премьера, сотовые операторы уже фактически работают по новым стандартам. В законодательстве также прописаны бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым, отметил он.

Зампред правительства Максим Акимов добавил, что в России есть территории, где не работают операторы федерального масштаба — услуги сотовой связи там предоставляют местные операторы. К таким территориям относятся Крым и Севастополь. Акимов отметил, что плата за входящие звонки отменяется и для этих территорий.

Отмена роуминга в ЕАЭС

Также Акимов сообщил, что по поручению Медведева были ускорены темпы работы по поэтапной отмене роуминга между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. Примером в данном случае служит отмена роуминга между странами Евросоюза в июне 2017 г.

«Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков. Это первый шаг. Проект документа внесен Россией. Прорабатывается на площадке ЕЭК, нашей комиссией. И мы рассчитываем, что в этом году согласуем документ для скорейшего его подписания», — сообщил Акимов. Он отметил, что изменения следует реализовывать таким образом, чтобы не пострадали интересы российских операторов связи.

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Медведев выразил свое согласие с тем, что стандарты оказания услуг сотовой связи в ЕАЭС нужно унифицировать. Также он отметил, что в рамках создания единого экономического пространства будет подготавливать проект реализации связи 5G в формате Евразийского союза.

История отмены роуминга

Борьбу за отмену роуминга при путешествиях абонентов по России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала в 2017 г. К тому моменту существовало два вида роуминга.

Льготный внутрисетевой роуминг оказывался за пределами домашнего региона абонента в тех субъектах федерации, где работает его сотовый оператор. Более дорогой национальный роуминг оказывается в регионах, где отсутствует сеть оператора, обслуживающего абонента.

«Большая тройка» сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» — давно построили сети по всей территории России, кроме Крыма и Севастополя. Четвертый по величине сотовый оператор Tele2 в ряде регионов своих сетей не имеет. При этом тарифы на национальный роуминг приравнены к льготным тарифам на внутрисетевой роуминг во всех регионах, кроме опять-таки Крыма и Севастополя.

Поскольку ФАС не удавалось договориться с сотовыми операторами об отмене роуминга, летом 2017 г. служба вынесла предписание в адрес «большой четверки» об отмене внутрисетевого роуминга. В связи с тем, что данное предписание не было выполнено, служба возбудила дело о завышении цен указанными операторами в национальном роуминге.

В конце 2017-2018 гг. сотовые операторы «большой четверки» значительно снизили цены на роуминг в Крыму. Также частично был отменен внутрисетевой роуминг: абонент при поездках по стране внутри сети оператора продолжал обслуживаться по своему домашнему тарифу, однако входящие звонки были бесплатными только в случае, если они исходили из региона пребывания.

ФАС такой подход не устроил, и начался новый этап разбирательств между службой и операторами. Наконец, в конце августа 2018 г. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 объявили о добровольном отказе от внутрисетевого роуминга.

Законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга был внесен в парламент в 2017 г. рядом депутатов от фракции «Справедливая Россия» вместе с ее главой Сергеем Мироновым. Доработанный в ходе рассмотрения Госдумой закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 г. Он вступает в силу с 1 июня 2019 г.