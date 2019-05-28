Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята

Компания Intel официально представила свои первые массовые 10-нанометровые процессоры. Чипы Ice Lake на базе новой архитектуры Sunny Cove, предназначенные для мобильных устройств, оснащены мощной графикой, поддержкой Wi-Fi 6 и ИИ-функций. Переход на техпроцесс 10 нм занял у компании без малого четыре года.

Долгожданные 10-нанометровые чипы

Корпорация Intel официально представила десятое поколение микропроцессоров Core, которые выполнены в соответствии с 10-нанометровым технологическим процессом и предназначены для использования в ноутбуках и планшетах.

Семейство, получившее название Ice Lake, включает чипы моделей Core i3/i5/i7, которые будут поставляться в двух различных модификациях: Ice Lake-U с TDP (thermal design power, требования по теплоотводу) 15 Вт и сверхэкономичные Ice Lake-Y с TDP в 9 Вт.

Поставки процессоров Ice Lake производителям мобильных ПК уже стартовали. Первые устройства должны появиться на рынке осенью 2019 г.

Семейство Ice Lake – это первые по-настоящему массовые чипы компании, выполненные по 10-нанометровой технологии. До сих пор процессоры Intel выпускались с нормами техпроцесса 14 нм. Попытки компании перевести производство на нормы 10 нм ранее оборачивались провалом. Первый процессор компании, выпущенный на базе архитектуры Cannon Lake по техпроцессу 10 нм – Core i3-8121U – стал основой для китайской версии ноутбука Lenovo Ideapad 330 в мае 2018 г., но так и не появился на рынке в существенных количествах: в России же это устройство продавалось уже на чипах Intel восьмого поколения и AMD Ryzen, выпущенных по 14-нанометровому техпроцессу.

Различия модификаций U и Y процессоров семейства Ice Lake

Эксперты опасались, что процессоры Ice Lake могут не появиться на рынке до 2020 г. по причине возникших у Intel трудностей с интеграцией поддержки интерфейса PCI Express 4.0

Новая архитектура

Новые процессоры Intel основаны на архитектуре Sunny Cove, благодаря применению которой, по заявлению корпорации, удалось добиться 18-процентного прироста числа исполняемых за такт инструкций по сравнению со Skylake.

В архитектуре Sunny Cove заложена поддержка особых векторных целочисленных инструкций для решения задач глубокого обучения (технология DL Boost), а также добавлен отдельный логический блок Gaussian Neural Accelerator (GNA), ускоряющий решение задач в области искусственного интеллекта.



Основные характеристики процессоров Ice Lake

Исчерпывающего перечня характеристик новых процессоров Intel пока не опубликовал, однако уже сейчас известно, что тактовая частота чипов будет ограничена 4,1 ГГц, максимальное количество вычислительных ядер составит четыре (восемь потоков за счет поддержки технологии Hyper Threading). Кэш-память второго и третьего уровней флагманских моделей линейки составит 2 и 8 МБ соответственно.

Мощная встроенная графика

Процессоры Ice Lake оснащены новым графическим чипом (GPU) Intel Iris Plus на архитектуре 11 поколения (Gen11). GPU получил 64 исполнительных блока и способен работать на частоте до 1,1 ГГц. Также новый GPU поддерживает адаптивную частоту обновления экрана (Adaptive Sync).

Сравнительная частота кадров в различных игровых приложениях при использовании GPU Iris Plus и UHD 620

По данным Intel, Iris Plus демонстрирует вдвое более высокую производительность в сравнении с GPU Intel UHD 620, благодаря чему владельцы компьютеров на базе линейки Ice Lake и без дискретной видеокарты получат возможность воспроизводить видео в формате 4K HDR и играть в популярные игры в разрешении 1080p с более комфортной частотой кадров. К примеру, утверждается, что в Counter-Strike: Global Offensive на средних настройках графики Iris Plus выдает около 80 кадров в секунду, в то время как возможности UHD 620 в аналогичных условиях ограничиваются 50 кадрами в секунду.

Возможности подключения

В чипах Ice Lake реализована поддержка интегрированных интерфейса Thunderbolt 3 (до четырех портов) и адаптера беспроводной сети Intel Wi-Fi 6 (Gig+), обеспечивающего скорость передачи данных до 1,7 Гбит/сек.

Трудности Intel с «покорением» 10 нанометров

Intel многократно откладывал начало массового производства процессоров по 10-нанометровому техпроцессу на более поздние сроки. Сперва корпорация обещала начать выпуск 10-нанометровых чипов в 2015 г., после чего последовало несколько сообщений о задержке. В результате официальная дата выхода нового поколения микросхем была перенесена на 2017 г. С наступлением 2017 г. Intel была вынуждена вновь «нажать на паузу», теперь – уже до второго полугодия 2018 г.

В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), который на тот момент занимал пост генерального директора Intel, объявил о том, что компания сможет запустить 10-нанометровые процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.

Одновременно с этим в Intel решили сфокусироваться на производстве новых 14-нанометровых процессоров семейств Whisky Lake и Cascade Lake, отметив, что они на 80% опередят по производительности ранние модели этих линеек. Глава Intel также уверял в отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10-нанометровых чипов. Он говорил, что компания способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.

Пока Intel «покорял» 10 нанометров и осуществлял реорганизацию производственного подразделения, его главный конкурент – AMD – успешно освоил 7 нм.