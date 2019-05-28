Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае
Один из крупнейших поставщиков Apple — тайваньский Pegatron — намеревается вложить до $1 млрд в запуск нового производства в Индонезии. На индонезийской фабрике будут производиться чипы для iPhone, а в будущем, возможно, и компоненты для MacBook. В связи с обострением торговой войны между США и Китаем поставщики Apple начинают переносить производство компонентов для американской компании в другие страны.
Планы Pegatron
Тайваньская компания Pegatron намерена инвестировать от 10 до 15 трлн рупий (примерно от $695 млн до $1 млрд) в фабрику по сборке чипов для iPhone, расположенную в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя индонезийского министра промышленности Варсито Игнатиуса (Warsito Ignatius). Компания уже составила соответствующее письмо о намерениях, отмечает издание.
Фабрика расположена на острове Батам на севере Индонезии в индустриальном парке Batamindo. Pegatron будет осуществлять сборку совместно с индонезийской компанией PT Sat Nusapersada. Сотрудники Batamindo сообщили Reuters, что приготовления к запуску производства уже идут.
Изначально Pegatron говорил, что речь идет о производстве чипов, но потом уточнил, что будет заниматься «сборкой чипов для смартфонов Apple, а исходные компоненты будут импортироваться». Производство чипов для смартфонов Pegatron на данный момент не осуществляет. По словам Игнатиуса, фабрика на Батаме может быть использована и для производства компонентов MacBook, но не в краткосрочной перспективе.
Перенос производства из Китая
За несколько дней до этого ресурс Digitimes писал, что уже в июне 2019 г. Pegatron и PT Sat Nusapersada начнут сборку MacBook и iPad в Индонезии. Местный индонезийский ресурс DetikInet высказывал предположение, что производство решили организовать в Индонезии, а не во Вьетнаме, в связи с наличием в стране большего количества потенциальных работников. О том, что Pegatron намеревается создать производственные мощности в Индии, Индонезии или Вьетнаме, первой в январе 2019 г. сообщала газета The Financial Times.
Президент Pegatron Эс Джей Ляо (SJ Liao) подтвердил январские слухи, объяснив появление у своей компании таких планов торговой войной между США и Китаем. Последовавшая за этим эскалация конфликта со стороны администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump) — в том числе ограничения, наложенные на китайскую Huawei — заставила Pegatron поторопиться с переносом производства компонентов для Apple за пределы Китая.
Pegatron не единственный из ключевых поставщиков Apple, который собирается перенести производство компонентов для американской компании в другие страны. В апреле 2019 г. Foxconn сообщил, что намерен начать массовое производство iPhone в Индии уже в этом году. В Китае Foxconn является крупнейшим частным работодателем, пишет South China Morning Post.
Последствия войны для Apple
Несколько дней назад финансовый конгломерат Goldman Sachs предупредил, что из-за торговой войны США с Китаем Apple может потерять 29% глобальной прибыли. Аналитики Goldman Sachs полагают, что после санкций, наложенных на Huawei, китайское правительство захочет нанести ответный удар, и самой очевидной целью является Apple.
По данным ресурса Business Insider, инвесторы Apple всерьез рассматривают возможность того, что Китай запретит продажу iPhone и другой техники Apple на своей территории. В этом случае годовая прибыль Apple уменьшится на $15 млрд. На Китай приходится примерно 17% выручки Apple, но при этом страна является источником 29% прибыли, поскольку продажи на этом рынке отличаются высокой маржинальностью — на уровне 45%.
Goldman Sachs рассматривает также сценарий, при котором Китай запретит Apple производить свою технику на его территории. Но риск этого невелик, считают аналитики, в связи с уроном, который такое решение нанесет китайской экономике.