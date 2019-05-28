Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами

Российская фабрика по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т», ранее контролируемая экс-министром связи Леонидом Рейманом, готовится к новому этапу инвестиций. Правительство признало компанию важной для страны, и в ближайшие годы оно вложит в нее практически 21 млрд руб.

Завод вернется к жизни

Правительство России и государственная корпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) планируют вложить в завод «Ангстрем-Т», расположенный в Зеленограде и находящийся в процессе банкротства практически 21 млрд. руб. Об этом заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов – его слова зафиксированы в стенограмме заседания Наблюдательной комиссии госкорпорации, состоявшемся 27 мая 2019 г., на сайте Правительства России (government.ru).

Заседание комиссии открыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул важность «Ангстрем-Т» для дальнейшего развития страны. «Мы обсудим ряд промышленных проектов, которые финансируются ВЭБом. Это такие крупные проекты как, например, "Ангстрем-Т" в Зеленограде – это касается нашей микроэлектронной промышленности. Они необходимы для развития всей инфраструктуры цифровой экономики в рамках мероприятий, которые идут по линии ВЭБа», – отметил он.

Этапы инвестиций

Со слов Игоря Шувалова стало известно, что инвестиции в «Ангстрем-Т» будут поэтапными, и что первая фаза уже прошла. Как отметил председатель ВЭБа, несколько месяцев назад (точную дату он не назвал), был утвержден лимит вливаний в размере 4,5 млрд руб. – эта сумма была необходима для обеспечения бесперебойной работы завода, в том числе для уплаты налогов и выплаты зарплат сотрудникам.

Правительство вновь запустит производство микроэлектроники на «Ангстрем-Т»

На заседании Наблюдательной комиссии были рассмотрены следующие стадии финансирования, и был утвержден общий лимит инвестиций.

Размер будущих вложений в завод достигнет 20,9 млрд руб., и все деньги будут выделены непосредственно из федерального бюджета. «Наблюдательный совет признал проект имеющим общегосударственное значение. Это означает, что мы выделяем денежные средства не по обычной нашей процедуре – риск по возврату денежных средств берет на себя Правительство России, а мы выступаем в данном случае агентом», – добавил Игорь Шувалов.

План инвестиций в «Ангстрем-Т» рассчитан на несколько лет, и необходимые средства уже зарезервированы, отметил Шувалов. «Мы оформляем данные денежные средства как кредит. Может быть, какие-то из этих денежных средств будут внесены в уставный капитал. Что из этого будет возвратным, что нет – покажет время, но мы имеем в виду, что будет запущено первоклассное предприятие отрасли», – сказал председатель ВЭБ.

План Минпромторга

Спасти «Ангстрем-Т» от банкротства предлагал и Минпромторг. Как сообщали «Ведомости», 24 мая 2019 г. ведомство тоже выступило с идеей по созданию на базе предприятия масштабного производства микроэлектроники всероссийского значения.

Минпромторг даже разработал проект стратегии электронной отрасли России до 2030 г., который включал дополнительное финансирование завода уже на первых этапах. Вливание средств, по расчетам ведомства, позволило бы «Ангстрем-Т» уже к 2024 г. освоить крупносерийное производство микроэлектроники по нормам от 250 до 90 нм, а к 2026-2027 г. перейти на 28 нм. Конечной точкой плана (2030 г.) значилось формирование инфраструктуры для освоения 10- и даже 7-нанометрового техпроцесса. Для сравнения, компания Intel, крупнейший чип-мейкер в мире, по состоянию на 28 мая 2019 г. производит 14-нанометрвые процессоры и никак не может перейти на 10 нанометров, а фабрика TSMC, расположенная на Тайване, как и корейский Samsung, уже освоила 5-нанометровое производство и готовится к переходу на 3 нм.

История «Ангстрем-Т»

«Ангстрем-Т» был основан в июне 2005 г., и главной его целью на тот момент стала реализация производства полупроводниковой продукции по технологии 130-90 нм с последующим развитием до 65 нм.

В 2008 г. «Ангстрем-Т» получил кредит в размере 815 млн евро от ВЭБа под 8,5% годовых на строительство завода по выпуску 130- и 110-нанометровой продукции и закупку необходимого оборудования у компании AMD. Бенефициаром «Ангстрем-Т» был бывший министр связи России Леонид Рейман, а кредит был выдан под залог здания и оборудования завода.

«Ангстрем-Т» получил второй шанс спустя 14 лет с момента основания

В планы руководства входил запуск производства микросхем в 2010 г. Все сроки, тем не менее, были сорваны, и завод заработал лишь в 2016 г. – в апреле 2016 г. он выпустил первую партию 90-нанометровых микроконтроллеров для смарт-карт.

В том же 2016 г. завод попал под экономические санкции США. Также были сорваны все сроки по выплатам – согласно договору, первый платеж «Ангстрем-Т» должен был совершить в декабре 2014 г., хотя позже сроки выплат неоднократно пересматривались.

В январе 2019 г. в связи с неуплатой долга 100% «Ангстрем-Т» перешли во владение ВЭБа, после чего госкорпорация подала заявление о признании завода банкротом.