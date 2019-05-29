Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг

В рамках реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» был собран перечень российских разработок в области интернета вещей. Эксперты пришли к выводу, что по большей части российские разработки значительно отстают от зарубежных аналогов. На основе представленных данных CNews составил тематический рейтинг.

Дорожная карта технологий промышленного интернета

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию технологий промышленного интернета в России. Документ был подготовлен «Национальным центром информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Документ оценивает готовность российских разработок в области промышленного интернета и сравнивает их с аналогичными зарубежными продуктами. Для оценки готовности технологических компонентов промышленного интернета использовались коэффициенты от 1 до 9.

Первый, начальный уровень означает, что для технологии пока лишь выявлены и опубликованы фундаментальные принципы. Девятый уровень подразумевает, что уже была продемонстрирована работа реальной системы в условиях реальной эксплуатации, и технология подготовлена к серийному производству.

Пять субтехнологий промышленного интернета

Авторы документа подразделяют промышленный интернет на пять субтехнологий. По всем из них зарубежные решения находятся на девятом уровне готовности.

В субтехнологию «Сенсорное оборудование» входят электронные устройства, автоматически без участия или с минимальным участием человека генерирующие и передающие в системы телеметрии и телеуправления данные и исполняющие команды этих систем. Они состоят из датчиков производственного оборудования и процессов, бионических датчиков, датчиков мониторинга готовой продукции.

Составлен рейтинг отставания российских технологий промышленного интернета от зарубежных

Мировой рынок сенсорного оборудования, по данным авторов документа, составил в 2018 г. $16 млрд, а к 2023 г. он вырастет до $21,6 млрд. Российский рынок в 2019 г. составит 20 млн устройств, к 2024 г. их число увеличится до 30—110 млн в зависимости от сценария развития.

Российские разработки в части сенсорного оборудования находятся на пятом уровне готовности, который означает, что компоненты или макеты подсистем верифицированы в условиях, близких к реальным. В России в данной сфере используются иностранные технологии, например, сенсорные системы Siemes (у компании есть опыт взаимодействия с РЖД) и датчики производственного процесса и мониторинга готового оборудования Bosch.

Перспективными российскими разработками в данной сфере в «Ростехе» называют сенсоры вибраций, давления, газоаналитики, температуры, радиации и влажности широкого ассортимента, создаваемые холдингом «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

Субтехнология «Сети связи» представляет собой совокупность линий связи, коммутационных станций и конечных устройств, обеспечивающая передачу и распределение сообщений. Субтехнология состоит из проводных и беспроводных модемов, протоколов, проводных и беспроводных стандартов связи.

Объем мирового рынка оборудования для сетей связи в $2017 г. составил $47 млрд, к 2023 г. он вырастет до $63 млрд. В России к 2024 г. сети пятого поколения сотовой связи покроют от 60% до 80% территории, на них будет приходиться от 10% до 40% всех подключений. Российские разработки в области сетей связи находятся на пятом уровне готовности.

На российском рынке доминируют зарубежные разработки, например, беспроводные модемы Cisco, TI, Qualcomm, Huawei, Mediatek и др. Перспективными российскими разработками, с точки зрения «Ростеха», также являются решения его «дочки» — «Российской электроники»: микросхемы и электронные приборы для обеспечения связи по беспроводным и проводным каналам и проприетарные протоколы, основанные, преимущественно, на зарубежных стандартах

Субтехнология «Платформа промышленного интернета» является цифровой платформой, которая обеспечивают централизованный сбор, хранение, передачу и обработку данных, а также предоставление таких данных пользователям или приложениям в соответствии со стандартизованными программными интерфейсами (API). Платформа может быть использована для создания широкой линейки сервисов и приложений в сфере промышленного интернета.

«Платформа промышленного интернета» состоит из СУБД (системы управления базами данных) промышленного назначения, систем предсказательной аналитики, программных систем хранения данных («озер»), систем искусственного интеллекта промышленного назначения, цифровых моделей, теней и двойников.

Объем мирового рынка в данной сфере, по данным авторов документа, в 2017 г. составил $,2,6 млрд, к 2023 г. он вырастет до $13,8 млрд. На российском рынке в 2019 г. будет 2 тыс. цифровых платформ, в 2024 г. их число будет составлять от 5,5 тыс. до 7,6 тыс. На российском рынке популярны иностранные разработки: облачные платформы ThingWorx, Qburst и SAP Leonardo IoT.

Российские технологии для «Платформы промышленного интернета» находятся на седьмом-восьмом уровнях готовности. Седьмой уровень означает, что прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях, восьмой — уже создана штатная система, которая была освидетельствована посредством испытаний и демонстраций.

Перспективными российскими разработками в документе называются программно-аппаратные комплексы систем диагностики роторного оборудования разработки «Крока», Winnum-платформа для мониторинга и диагностики изделий «Сигнум», система мониторинга производства АИС «Диспетчер» (группа «Цифра»), информационно-аналитическая платформа «РТК-энергоменеджмент БО» («РТК-энергобаланс», «дочка» «Ростелекома») и платформа интернета вещей InOne HeadPoint для подключения цифровых датчиков («Хед пойнт»).

Неудовлетворительный уровень российских разработок

Субтехнология «Вычислительная техника для функционирования платформ интернета» представляет собой совокупность технических средств, используемых для автоматизации процессов вычислений и обработки информации в промышленности. Субтехнология состоит из серверного оборудования и электронно-компонентной базы.

Мировой рынок в данной сфере оценивался в 2016 г. в $3,3 млрд, к 2022 г. он вырастет до $4,7—15 млрд. В России серверное оборудования для поддержания функционирования промышленных платформ в 2019 г. будет состоять из 9 тыс. единиц, к 2024 г. его число будет варьироваться от 16,5 тыс. до 22,8 тыс.

В России популярна продукция зарубежных вендоров: серверы Intel, Dell и HP. Технологическая готовность российских разработок в данной сфере находится лишь на третьем уровне. Это означает, что для технологии даны аналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим функциональным возможностям или характеристикам выбранной концепции.

Перспективными российскими разработками заявлены серверное оборудование и промышленные компьютеры на базе процессоров «Эльбрус-4» разработка МЦСТ, серверное оборудование и промышленные компьютеры на базе процессоров с архитектурой x86 производства Kraftway и Depo, электронно-компонентная база «Микрона» и серверное оборудование и электронно-компонентная база «Росэлектроники».

Наконец, субтехнология «Средства визуализации и человек-машинного взаимодействия» представляет собой инженерные решения, обеспечивающие отображение информации, а также взаимодействие оператора и управляющего персонала с данными. Субтехнология состоит из дисплейных технологий и систем поддержки принятия решений.

Мировой рынок соответствующих решений в 2016 г. составил $4,1 млрд, к 2022 г. он вырастет до $5,9—12 млрд. В России в 2019 г. будет 5 млн средств визуализации и дополненной реальности. К 2024 г. их число увеличится до 65—95 млн. Российские разработки в данной сфере находятся лишь на втором уровне готовности. Это означает, что для технологии сформулированы технологическая концепция и возможные применения концепций для перспективных объектов.

Перспективными российскими разработками заявлены мониторы различной диагонали и температурных режимов, созданные преимущественно на зарубежных панелях (разработки «Дисплейных систем», «Ниеншанц-автоматики») и система визуализации и обработки данных Luxms Bi (ЯСП).

Таким образом, из пяти субтехнологий только в сфере «Платформа промышленного интернета» российские технологии близки к серийному выпуску и могут сравниться с иностранными. Наиболее слабые позиции у российских разработчиков в субтехнологиях «Вычислительная техника для функционирования платформ интернета вещей» и «Средства визуализации и человек-машинных коммуникаций». Авторы дорожной карты признают, что российские разработки по своим техническим характеристикам отстают от зарубежных аналогов.

Рейтинг российских разработок в области промышленного интернета

В дорожной карте приведена оценка более 100 российских разработок промышленного интернета по пяти параметрам: технические характеристики, эргономичность, стоимость, срок поставки и производства, а также поддержка SLA. По каждому из этих параметров выставлялись баллы от 1 до 10.

На основе этих оценок CNews составил рейтинг российских разработок промышленного интернета. Каждому продукту выставлялся балл — среднеарифметическое между вышеобозначенными оценками. Некоторые продукты оценивались по-разному для различных отраслей применения.

Пятерку лучших продуктов составили разработки группы «Цифра»: система анализа руды АСУ ГТК «Карьер», автоматизированная система управления буровыми работами VG Drill и система прогноза потребления сырья АИС «Диспетчер». На четвертом и пятом местах находятся решения «Умный дом» МГТС и программная платформа управления распределенной энергетикой «Платформа» «Ртсофт».

В десятку лучших продуктов также вошли системы связи низкого энергопотребления «Мегафона» и «Микрона», микроскопические радиочастотные идентификаторы «Микрона» и ПО для управления распределенной энергетикой «Росэлектроники».





Номер Название продукта, разработчик Баллы (от 1 до 10) 1 Система анализа руды, прогнозирования объемов готовой продукции АСУ ГТК «Карьер». АО «ВИСТ групп» (ГК «Цифра») 8,2 2 Автоматизированная система управления буровыми работами VG Drill. АО «ВИСТ групп», ГК «Цифра» 8,2 3 Система прогноза потребления сырья АИС «Диспетчер». ГК «Цифра» 8 4 «Умный дом». ПАО «МГТС» 8 5 Программное платформа управления распределенной энергетикой «Платформа». «Ртсофт» 8 6 Системы связи низкого энергопотребления, ПАО «Мегафон» 7,8 7 По управления распределенной энергетикой, КОТМИ-Росэл (АО «Рослектроника») 7,8 8 Микроскопические радиочастотные идентификаторы и считыватели к ним M1743-0Q2M. ПАО «Микрон» 7,6 9 Системы связи низкого энергопотребления. ПАО «Мегафон» 7,6 10 Системы связи низкого энергопотребления и малого радиуса действия — модемы и чипы. ПАО «Микрон» 7,6 11 Микроконтроллеры низкого энергопотребления, ПАО «Микрон» 7,6 12 Микроконтроллеры низкого энергопотребления, Росэл (АО «Росэлектроника») 7,6 13 Печатные сенсоры, АФК «Система» 7,2 14 Сенсоры для транспорта ПАО «Камаз» 7 15 Система учета биоресурсов. ООО «Софтлайн» 7 16 Система мониторинга биоресурсов в режиме реального времени. ООО «Софтлайн» 7 17 Распределенные вычислительные системы. ООО «Депо электроникс» 7 18 Высокопроизводительные вычислительные системы для обрабатывающей промышленности. ООО «Депо электронике» 7 19 Высокопроизводительные вычислительные системы для добычи полезных ископаемых. ООО «Депо электронике» 7 20 Модульный центр обработки данных. ООО «Софтлайн» 7 21 Автономный ЦОД. ООО «Софтлайн» 7 22 Гетерогенные шлюзы. ООО «Т8» 6,2 23 Умный дом. ООО «Умный дом “Сенсхоум”» 6,2 24 Микроскопические радиочастотные идентификаторы и считыватели к ним МИБ-002(А1211-1), АО «Ангстрем» 6 25 Автономные сенсоры. ООО «СРТ» 6 26 Системы связи, устойчивые к электромагнитным помехам и наводкам. НИИ «Масштаб» 6 27 Системы связи низкого энергопотребления. ООО «СРТ» 6 28 Гетерогенные шлюзы. ООО «TS» 6 29 Система учета биоресурсов. ООО «Спутниковые системы мониторинга» 6 30 Система анализа почв. ООО «Спутниковые системы мониторинга» 6 31 Система прогноза потребления сырья. ООО «Группа борлас» 6 32 Автоматизированная система управления буровыми работами. ООО «Уралмаш НГО холдинг» 6 33 Система анализа логистических затрат. ООО «Цифровая логистика» 6 34 Портативные вычислительные системы ICP2U. ООО «Айписи2ю» 6 35 Высокопроизводительные вычислительные системы повышенной надежности — модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжиниринг» 6 36 Автономные модульные центры обработки данных для рынка добычи полезных ископаемых — модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжиниринг» 6 37 Автономные модульные центры обработки данных для рынка транспорта и хранения — модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжиниринг» 6 38 Модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжнннрннг» 6 39 Кластерные вычислительные системы. ООО «Открытые технологии» 6 40 Мониторинг КРС (крупного рогатого скота). ООО «Иотсфера» 5,8 41 Высокочувствительные, автономные датчики. ООО «СРТ» 5,8 42 Автономные сенсорные системы для учета потребления ресурсов. Waviot. ООО «Телематические решения» 5,8 43 Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций. ООО «Компания октава+» 5,8 44 Оборудование связи, устойчивое к электромагнитным помехам и наводкам. ОАО НП «Полигон» 5,8 45 Системы связи со сверхмалыми задержками. ООО «Радио гигабит» 5,8 46 Гетерогенные шлюзы ООО «Ниеншанц-автоматика» 5,8 47 Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся сетей для обеспечения электрической энергией, газом и паром. НИИ «Масштаб» 5,8 48 Система мониторинга биоресурсов в режиме реального времени. ООО «Спутниковые системы мониторинга» 5,8 49 Автоматизированная система управления буровыми работами. АО «Урало-Сибирская промышленная компания" 5,8 50 Умный дом. ООО «Иридиум мобайл» 5,8 51 Программная платформа управления распределенной энергетикой КТПС-ПН. ООО «Московский завод “Физприбор”» 5,8 52 Распределенные вычислительные системы. ООО «Открытые nехнологии» 5,8 53 Высокопроизводительные вычислительные системы. ООО «Открытые nехнологии» 5,8 54 Модульный ЦОД. ООО «Софтлайн» 5,8 55 Интегрированная вычислительная система с резервированием "Ангара ЕС 1740,000х". АО «НИЦЭВТ» 5,8 56 Интегрированные вычислительные системы с резервированием. ООО «Депо электроникс» 5,8 57 Интегрированные вычислительные системы. ООО «Московский завод “Физприбор”» 5,8 58 Интегрированные вычислительные системы. ЗАО «Росэнергоинжиниринг» 5,8 59 Влаго-пылезащинные экраны, клавиатуры для сельского хозяйства «БТ-19-ПЗ». ООО «Билтехгруп» 5,8 60 Влаго-пылезащиенные экраны, клавиатуры для ЖКХ «БТ-19-ПЗ». ООО «Билтехгруп» 5,8 61 Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении Irobo Panel. ООО «Айписи2ю» 5,8 62 Интегрированные вычислительные системы с резервированием. ООО «ИБС платформикс» 5,75 63 Нательные сенсорные системы для крупного рогатого скота «Мумонитор». ООО «Торговый дом “Агросила”». 5,6 64 РПЛ-2 Ранцевая почвенная лаборатория. НПП «Эконике» 5,6 65 Автономные сенсорные системы для мониторинга химического и микробиологического состава почв ExactFarmmg. ООО «Точное землепользование» 5,6 66 Инерциальные сенсоры. ООО «Совтест АТЕ» 5,6 67 Сенсорные системы для авиации и транспорта. АО «Камов» 5,6 68 Микроскопические радиочастотные идентификаторы и считыватели к ним WinnyTae. «РСТ-инвент» 5,6 69 Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для сельского хозяйства. Waviot. ООО «Телематические решения» 5,6 70 Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для рынка добычи полезных ископаемых Waviot. ООО «Телематические решения» 5,6 71 Гетерогенные шлюзы. ООО «Протей» 5,6 72 Системы связи низкого энергопотребления и малого радиуса действия — модемы и чипы. ООО «РТЛС» 5,6 73 Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся систем для ЖКХ. ОАО НП «Полигон» 5,6 74 Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся систем для ЖКХ. НИИ «Масштаб» 5,6 75 Протоколы маршрутизации для обеспечения электрической энергией, газом и паром. ОАО НП «Полигон» 5,6 76 Гетерогенные шлюзы. ООО «Моха» 5,6 77 Система сбора с БПЛА. ООО «Геоскан» 5,6 78 Система прогноза потребления сырья «Бамомас». ООО «ГБ1» 5,6 79 Система прогноза объемов готовой продукции. НПФ «Ракурс» 5,6 80 Система анализа логистических затрат. ООО «Умная логистика» 5,6 81 Система анализа логистических затрат. ООО «Контубер» 5,6 82 Портативные вычислительные системы. ЗАО «Руднев-Шнляев» 5,6 83 Поративные вычислительные системы FrontMan. ООО «Ниеншанц-автоматика» 5,6 84 Распределенные вычислительыне системы iRobo Server. ООО «Айпнсн2ю» 5,6 85 Высокопроизводительные вычислительные системы повышенной надежности «Ангара ЕС1740,000х». АО «НИЦЭВТ» 5,6 86 Модульный центр обработки данных. ООО «Грин эмдиси» 5,6 87 Модульный ЦОД. 000 «Грин эмдиси» 5,6 88 Автономный ЦОД. ООО «Грин эмдиси» 5,6 89 Кластерные вычислительные системы. АО «НИЦЭВТ» 5,6 90 Кластерные вычислительные системы. ООО «Грин эмдиси» 5,6 91 Интегрированные вычислительные системы. ООО «Открытые технологии» 5,6 92 Влагопылезащищенные экраны и клавиатуры для сельского хозяйства TKG-083b-TB38-MGEH-USB-US/CYR (KG18207-NA). ООО «Ниеншанц-автоматика» 5,6 93 Влагопылезащищенные экраны и клавиатуры для сельского хозяйства DNA-17-TR-W-R20, ООО «Ниеншанц-автоматика» 5,6 94 Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении «Орион МК М». ООО «Компания СМД» 5,6 95 Дисплеи промышленные. ООО «Компания СМД» 5,6 96 Влагопылезащиненые экраны и клавиатуры для ЖКХ TKG-083b-MGEH-PS 2-US/CYR. ООО « Нненшанц-автоматика» 5,6 97 Влаго-пыле-защищенные экран и клавиатуры для ЖКХ DNA-17-TR-W-R20, ООО «Ниеншанц-автоматика» 5,6 98 Системы связи широкого радиуса и малого радиуса действия. ООО «Радио гигабит» 5,5 99 Нательные сенсорные системы для крупного рогатого скота Ovi-bovi. «Распределенные сенсорные системы» 5,4 100 Автономные сенсорные системы НУТРИ-СТАТ. «Агроплюс». 5,4 101 Инерциальные сенсоры. ООО «Датчики и системы» 5,4 102 Сенсорные системы для авиации и транспорта. ООО «Редсистемс» 5,4 103 Высокочувствительные автономные датчики Waviot. ООО «Телематические решения» 5,4 104 Автономные сенсоры. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» 5,4 105 Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций. ООО «Виброспектр» 5,4 106 Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций. НПП «Пьезоэлектрик» 5,4 107 Протоколы маршрутизации для динамических самоорганизующихся систем для обрабатывающих производств. НИИ «Масштаб» 5,4 108 Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся динамических систем для обрабатывающих производств. ОАО НП «Полигон» 5,4 109 Гетерогенные шлюзы. ООО «Протей» 5,4 110 Система сбора с БПЛА. ООО «Автономные аэрокосмические системы» 5,4 111 Система прогноза объемов готовой продукции. ОАО «Русэлпром» 5,4 112 Высокопроизводительные вычислительные системы. ООО «Открытые технологии» 5,4 113 Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для обрабатывающих производств DNA-17-W. ООО «Ниеншанц-автоматика» 5,4 114 Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для добычи полезных ископаемых DNA-17-W, ООО «Ниеншанц-автоматика» 5,4 115 Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для обеспечения электрической энергией, газом и паром DNA-17-W. ООО «Неншанц-автоматика» 5,4 116 Инерциальные сенсоры. ООО «Рамэмс» 5,2 117 Печатные сенсоры. ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова» 5,2 118 Системы связи низкого потребления. ООО «СРТ» 5,2 119 Модемы и чипы для систем связи с низким энергопотреблением и широким радиусом действия для сельского хозяйства. ОАО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) 5,2 120 Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся систем для ЖКХ. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) 5,2 121 Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для обеспечения электрической энергией, газом и паром Waviot. ООО «Телематические решения» 5,2 122 Система сбора с БПЛА. ООО «Зала аэро групп» 5,2 123 Система анализа почв. АО «Геомир» 5,2 124 Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для обрабатывающих проивзодств JYG-102476806G(R)-VA. ООО «МЭЛТ» 5,2 125 Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для добычи полезных ископаемых JYG-102476806G(R)-VA. ООО «МЭЛТ» 5,2 126 Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении для обеспечения электрической энергией, газом и паром JYG-102476806G(R)-VA. ООО «МЭЛТ» 5,2 127 Микроскопические датчики влажности НСН-1000. ООО «Сенсорика» 5 128 Печатные сенсоры. «Остек» 5 129 Высокочувствительные, автономные датчики. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) 5 130 Системы связи, устойчивые к электромагнитным помехам и наводкам — линейка «Индустриальный интернет», ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) 5 131 Протоколы маршрутизации для динамических самоорганизующихся сетей для обрабатывающей промышленности. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) 5 132 Системы связи со сверхмалыми задержками — модемы и чипы. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) 5 133 Модемы и чипы для систем связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для добычи полезных ископаемых. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) 5 134 Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся сетей для обеспечения электрической энергией, газом и паром. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) 4,8

Источник: НЦИ, CNews Analytics

Авторы дорожной карты составили программу поддержки российских разработчиков промышленного интернета стоимостью 100 млрд руб. Основная часть этой суммы должна была пойти на стимулирование использования промышленного интернета в различных отраслях: обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ЖКХ и электроэнергетика.

Также 10 млрд руб. планировалось потратить на локализацию иностранных разработок и покупку перспективных зарубежных разработчиков. Дорожная карта во второй половине мая 2019 г. была рассмотрена наблюдательным советом АНО «Цифровая экономика». О результатах заседания совета официально не сообщалось. По информации Telegram-канала «Нецифровая экономика», совет решил отказаться от дальнейшей разработки дорожной карты по направлению промышленного интернета.

