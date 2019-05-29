IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема

Продажи компьютеров и ноутбуков в России в I квартале 2019 г. заметно сократились, впервые с 2015 г. Эксперты связывают это с ухудшением экономической ситуации в России и ростом цен на ПК, вызванным увеличением НДС до 20%.

От роста к падению

Российский рынок персональных компьютеров вернулся к падению в I квартале 2019 г., сообщила исследовательская компания IDC. Согласно ее отчету за указанный период, обвал превысил 10% в годовом исчислении.

В сравнении с результатами первой четверти 2018 г., объем поставок ПК в Россию рухнул на 10,5%, а всего в Россию в течение I квартала 2019 г. было ввезено около 1,1 млн десктопов и ноутбуков. Следует отметить, что это именно суммарный показатель – по отдельности настольные и мобильные компьютеры показали совершенно разные результаты.

Итоги IV квартала 2018 г., подведенные для рынка ПК компанией IDC, были более оптимистичными – за этот период в Россию было ввезено, в общей сложности, 1,6 млн настольных и мобильных ПК, и в сравнении IV кварталом 2017 г. рост составил 11,2%.

Компьютеры HP пользуются в России наибольшим спросом

За весь 2018 г. рынок вырос на 18,7% в количественном эквиваленте – в России было продано 5,79 млн компьютеров против 4,88 млн за весь 2017 г. В целом, положительную динамику роста российского рынка ПК эксперты IDC отмечали на тот момент три года подряд, начиная с 2015 г. В пятерку лидеров среди производителей ПК по итогам 2018 г. вошли, в порядке уменьшения доли рынка, компании HP Inc. (рыночная доля 23,2%), Lenovo (18,2%), Asus (13,6%), Acer (13,5%) и Dell (5,7%).

Крупнейшие игроки рынка

В I квартале 2019 г. весь российский рынок стационарных и мобильных компьютеров поделили между собой пять компаний. Первое место удержала американская HP Inc. (22,5% от всех поставленных ПК), а за ней следуют тайваньская Acer (доля рынка 14,8%) и китайская Lenovo (14,7%). Топ-5 замыкают Asus (14%) и Apple (6,2%). В сравнении с итогами 2018 г. компания Acer сумела подняться на вторую строчку, сместив Lenovo, а Dell выбыла из пятерки лидеров, уступив место Apple.

Потеря интереса к ноутбукам

Сегмент ноутбуков российского рынка ПК по результатам I квартала 2019 г. сократился на 17,8% за год. По оценке специалистов IDC, в Россию было ввезено 710 тыс. лэптопов. Основными игроками в этой сфере стали компании HP Inc., Acer, а также Lenovo, Asus и Apple.

Ноутбуки в России продаются не очень активно

По мнению менеджера программ исследований «IDC Россия» Натальи Виноградовой, ситуация, сложившаяся в сегменте портативных ПК, напрямую связана с ростом НДС до 20%. Новая налоговая нагрузка оказала давление на российскую экономику и на конечных потребителей, что и привело к падению продаж ноутбуков. Напомним, что многие крупные компании-производителей техники отреагировали на рост НДС, состоявшийся 1 января 2019 г., повышением цен на свою продукцию. Одной из первых цены взвинтила компания Apple, причем она сделала это еще за два месяца до вступления новых правил налогообложения в силу.

Десктопы идут в рост

Повышение НДС, тем не менее, не отразилось на сегменте настольных ПК – их поставки в I квартале 2019 г. выросли на 6,3% относительно первой четверти 2018 г. Однако в количественном выражении их было поставлено практически вдвое меньше, чем ноутбуков – 396 тыс. шт.

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Как и в случае с ноутбуками, в тройку лидеров на данном рынке входят компании HP Inc., Lenovo и Acer. Asus и Apple в топ-5 производителей уже не вошли – четвертое и пятое место в рейтинге заняли компании iRu и Dell. Возможно, на это повлиял резкий рост цен – сразу после информации об увеличении НДС компьютер iMac Pro подорожал на 43 тыс. руб.