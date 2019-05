Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен

Почему ФАС признала Samsung нарушителем

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала текст решения по делу в отношении российского представительства южнокорейской корпорации Samsung — «Самсунг электроникс рус компании». Ранее данная компания была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в координации цен на смартфоны и планшеты.

Речь идет о моделях смартфонов Galaxy A5 2017, S7, S8 Plus, J1 2016, J3 2017, J5 2017, J7 2016 и J7 2017, а также планшетахв Galaxy Tab E 9.6, J7 2017, Tab S2 и Tab 3 Lite.

По делу также проходили крупнейшие розничные сети: «Русская телефонная компания» (РТК, «дочка» МТС), «Вымпелком», «Связной», «Евросеть» (в настоящее время является частью «Связного»), «М.видео», «Эльдоардо» (в настоящее время объединена с «М.видео»), «Юлмарт», «Ситилинк», DNS, «Открытые технологии» и ТЛФ.

Как выяснила ФАС, российское представительство Samsung устанавливало рекомендованные розничные цены (РРЦ) и проводило мониторинг их соблюдения с помощью программы — ценового алгоритма Price Monitoring Tool, «Студии АФТ». Реселлеры сами также проводили мониторинг поддержания их конкурентами рекомендованных цен, а в случае отклонения от них обращались с жалобами в Samsung.

ФАС раскрыла детали координации в России цен на смартфоны Samsung

В частности, «Ситилинк» использовал для мониторинга конкурентов ценовой алгоритм Metacommerce. Само по себе использование такого рода программ не является нарушением закона, однако характер их использования со стороны Samsung свидетельствовал о противоправных действиях, полагают в ФАС.

Когда ответственный сотрудник российского представительства Samsung по телефону или электронной почте получал сигнал об отклонении каким-либо реселлером от рекомендованных цен, он требовал от данный компании вернуться к уровню РРЦ. В результате в ФАС пришли к заключению, что реселлеры хотели конкурировать друг с другом по ценам на устройства Samsung, но российское представительство корпорации эту конкуренцию искусственно ограничивало.

Комиссия ФАС признала российское представительство Samsung виновным в нарушении части 5 статьи 11 Закона «О защите конкуренции». В связи с добровольным прекращением компанией нарушений законодательства ФАС не стала выдавать ей соответствующее предписание. На компанию также может быть наложен штраф, максимальный размер которого по данной статье составляет 5 млн руб.

Переписка Samsung с реселлерами

Свои выводы ФАС сделала после изучения переписки сотрудников российского представительства Samsung с сотрудниками реселлеров. В опубликованном тексте решения ФАС приводятся фрагменты соответствующих писем без указания, кто и кому их отправлял.

Так, в июле 2017 г. было отправлено следующее письмо: «Коллеги, добрый день! Нам подтвердили цену на Note 8 — 69 990 руб. Пожалуйста, сообщите ее партнерам в устной форме и вернитесь с ожидаемыми показателями дистрибуции». В ФАС подчеркивают, что передача информации о РРЦ должна осуществляться в устной форме.

Иногда — на время промо-акций — Samsung разрешал временно снижать цены. В августе 2018 г. было отправлено такое письмо: «В эти выходные будет промо выходного дня (03.08 - 05.08). Пожалуйста, проверьте сайты своих партнеров завтра утром. Best Regards...».

К данному письму была приложена таблица с действующими ценами и ценами в период проведения «промо выходного дня» на смартфоны Galaxy S8 Plus, S8, A8 Plus, A8, A6 Plus, A 7 2017, A6, A5 2017 и J8. Цены были изменены всеми семью рассматриваемыми реселлерами, включая «Вымпелком» и «Ситилинк».

Как конкуренты жаловались на цены у «Евросети» и DNS

В апреле 2018 г. появилась жалоба на снижение цен со стороны ряда крупных розничных сетей: «Добрый день! Конкуренты демпинугют: просьба повлиять. РРЦ брали из последнего прайса, если где-то ошибки, прошу сообщить».

К письму была приложена таблица с ценами на модели смартфонов Galaxy A520F DS Black/Blue, J710FN Black/Gold/White, G930FD Black/Gold/Silver и G955FD «Желтый топаз/мистический аметист» с указанием РРЦ и цен конкурентов. Из таблицы следовало, что DNS, «Телефоника» (интернет-магазин в Барнауле) и «Евросеть» отклонились от рекомендованной цены.

Письмо было перенаправлено со следующим текстом: «Привет! В DNS несоответствие цены на модели смартфонов Samsung G930, уровень цены 26 499 руб. Он еще в фокусе и на него цена 29 990 в фокусном листе. Прошу повлиять на партнера».

После письма сократилась отгрузка указанных смартфонов в сеть DNS. Так, если 6 апреля 2018 г. в эту сеть было отгружено 20 смартфонов, то 9 апреля — только два. В результате DNS была вынуждена изменить цену на смартфон Galaxy S: 13 апреля она поднялась с 26,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Такая цена была у пяти из семи реселлеров.

Со своей стороны, «Связной» увеличил цену на другую модель — Galaxy S8 Plus — с 47 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Такая же цена была у шести из семи реселлеров.

Как DNS перепутали с МТС

В том же месяце было создано следующее письмо: «Добрый день. Конкуренты демпингуют, прошу повлиять. РРЦ брали из последнего прайса, если где-то ошибки, прошу сообщить». В письме была сравнительная таблица цен на модель Galaxy J1120F Black/Gold/White с РРЦ и ценами конкурентов.

Письмо было перенаправлено с текстом: «Коллеги, добрый день! Прошу повлиять на ДНС, запрос ниже. Спасибо». На него пришел такого рода ответ: «Привет. Это не для нас инфа. Ошибся. Это по МТС запрос». После этого письма МТС повысила цену на Galaxy J1 2016 с 5,99 тыс. руб. до 6,99 тыс. руб. Данная цена поддерживалась у четырех из семи реселлеров.

В июле 2018 г. появилось письмо следующего содержания: «Привет. Мы хотим проверить изменение цен по нашим прайс промо в ТТ федеральных партнеров. Есть ли такая информация? Если нет, насколько оперативно можно ее собрать?»

В ответ пришло следующее письмо: «Коллеги приветствую! Как проговорили на RM в пятницу прошлой недели, ниже представлена информация по соответствию уровня цен в магазинах. Информация по сниженным ценам взята по последней информации от ...».

Как «хит» от МТС спровоцировал «Ситилинк», «Юлмарт» и «М.видео»

Ситуация с контролем рекомендованных цен наблюдалась и по линии планшетов. В частности, в январе 2017 г. поступила жалоба на проведение МТС акции «Хит продаж».

«Партнеры, добрый день, — говорилось в соответствующем письме. — Просьба подключиться к вопросу и оперативно навести порядок с ценами, беспокоят как федералы, так и крупные регионалы. С нашей стороны предоставляем обширный мониторинг по вашему продукту, основные моменты это опять МТС, который поливает свой “Хит продаж”. За МТС по этой линейке тянутся нарушения у “Ситилинка” и “Юлмарт”, есть нарушения со стороны и “М.видео” и “Эльдорадо”. Просьба решить вопрос с нарушениями, или мы вынуждены будем отвечать на цены конкурентов».

В письме содержалась таблица с ценами конкурентов и скриншоты из интернет-магазинов. После этого DNS увеличил цены на пять моделей планшетов Samsung. В частности, Galaxy Tab 7.0 подорожал с 11,99 тыс. руб. до 13,99 тыс. руб. Такая же цена была у четырех из семи реселлеров.

В мае 2017 г. неназванная компания обозначила целый ряд проблем в своих взаимоотношениях с Samsung. «Добрый день, — говорилось в соответствующем письме. — Нам было бы удобно встретиться 2 мая, если это возможно. Если нет, то прошу вас предложить нам даты для встречи. У нас следующие темы для обсуждения. 1. Запрет на отгрузку через дистрибьютора с 1 июня 2017 г. 2. Преимущества прямого контракта и прямых закупок. 3. Сроки расчета MCS. 4. Платная доставка товара до партнера. 5. Недостаточный контроль за РРЦ на рынке. 6. Отсутствие работающего инструментария, регулирующего наши отношения по БШ (договор)».

Может ли Samsung повлиять на ситуацию

В феврале 2018 г. появилась другая жалоба на действия конкурентов: «Добрый день. Конкуренты демпингуют: просьба повлиять. РРЦ брали из последнего прайса, если где-то ошибка прошу сообщить».

В письме была приведена таблица с ценами на планшеты Samsung в группе DNS. Письмо перенаправлено с текстом: «Привет! Прошу повлиять на корректность цен на планшеты в сети DNS. Ниже письмо от партнера из Барнаула с просьбой о корректировке цен. Спасибо».

После этого письма DNS изменила цену на пять моделей планшетов Samsung. В том числе планшет Galaxy Tab 9.6 подорожал с 11,79 тыс. руб. до 12,99 тыс. руб. — то есть до уровня, обозначенного в РРЦ.

В марте 2018 г. появилась следующая жалоба на действия конкурентов. «Здравствуйте! Прошу разъяснить ситуацию с РРЦ, все кроме “Эльдорадо” и “Энка” (интернет-магазин в Хабаровске; — прим. CNews) не соблюдают установленную РРЦ. Вы не имеете влияния на данную ситуацию?» В письме содержались скриншоты с ценами из интернет-магазинов конкурентов автора послания на планшеты Samsung.

В том же месяце появилась жалоба на действия ряда крупных розничных сетей. «Коллеги, добрый день! “Домотехника” (сеть магазинов на Дальнем Востоке; — прим. CNews), «Евросеть», ДНС, “Технопоинт” не соблюдают РРЦ в онлайн. На этом фоне партнеры, которые соблюдают РРЦ, негодуют. Прошу посодействовать и переговорить с партнерами о соблюдении РРЦ. Благодарю».

В письме был приведен снимок экрана с сайтом интернет-магазина с ценами реселлеров-конкурентов на планшеты Galaxy Tab A7.0, Tab-E 9.6, Tab A 10.1 и Tab S2. После данного письма цены на указанные модели выросли как в онлайн-, так и в офлайн-рознице, установили в ФАС. В частности, DNS и «Связной» увеличили цены на планшет Galaxy Tab A 7.0 с 8,749 тыс. руб. до 10,699 тыс. руб. Такой уровень цен поддерживалась у пяти из семи реселлеров.