Создатель бизнеса по выпуску непрослушиваемых смартфонов получил за него девять лет тюрьмы

Гендиректор Phantom Secure получил девять лет тюрьмы. Его компания модифицировала смартфоны таким образом, чтобы их нельзя было прослушать, а затем продавала наркокартелям. За десять лет работы компания успела продать 20 тыс. защищенных смартфонов, директор заработал на этом $80 млн.

Приговор ИТ-шнику

Глава компании Phantom Secure, канадский предприниматель Винсент Рамос (Vincent Ramos) получил девять лет тюрьмы за продажу защищенных смартфонов преступным группировкам. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Кроме того, согласно приговору, у Рамоса будут конфискованы заработанные на этом бизнесе $80 млн, а также недвижимость, криптовалютные счета и золотые монеты.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что компания Рамоса действительно продавала американским, мексиканским и австралийским преступным организациям смартфоны BlackBerry с функцией PGP-шифрования. 41-летний бизнесмен занимался этим более 10 лет.

По данным судебных документов, смартфоны Phantom Secure использовались членами наркокартеля Синалоа для организации доставки наркотиков из Мексики в США. Эти же телефоны использовали члены мотоклуба «Ангелы ада» для организации нескольких убийств.

Технические особенности смартфонов

PGP (Pretty Good Privacy) — это компьютерная программа и библиотека функций для шифрования и цифровой подписи данных. Шифрование осуществляется в четыре этапа: хеширование, сжатие, шифрование с симметричным ключом и шифрование с открытым ключом. Эта программа устанавливалась на смартфоны Phantom Secure после того, как специалисты компании удаляли из них микрофоны, камеры, GPS-чипы, а также стандартные браузеры и мессенджеры.

Функция PGP-шифрования в смартфонах давала преступником возможность криптографически защищать свою переписку и удаленно очищать память устройств, если телефоны попадали в руки правоохранительных органов — например, в случае ареста кого-нибудь из банды.

Глава компании по производству непрослушиваемых смартфонов получил девять лет тюрьмы

После ареста Рамоса в марте 2018 г. власти демонтировали сеть Phantom Secure, которая состояла из серверов по всему миру, в том числе в Австралии, Канаде, Гонконге, Панаме, Тайланде и США. Через эти серверы происходил обмен зашифрованными сообщениями между пользователями.

По данным правоохранителей, на момент ареста Рамоса в эксплуатации находилось как минимум 7 тыс. смартфонов Phantom Secure. За все время своей деятельности компания продала около 20 тыс. устройств, половину из них — заказчикам из Австралии.

Расследование против Рамоса

Дело против Рамоса было открыто в 2017 г. О том, что его компания продает такую специфическую технику, правоохранители узнали в ходе расследования по делу Оуэна Хэнсона (Owen Hanson), бывшего футболиста команды Университета Южной Калифорнии, которого задержали во время транспортировки тонны кокаина из Мексики в США.

В ходе расследования сотрудник Королевской канадской конной полиции, изображавший под прикрытием наркодельца, приобрел смартфон Phantom Secure. Затем он поинтересовался у компании, можно ли пересылать через это устройство сообщения о доставке наркотика метилендиоксиметамфетамина (МДМА) в Монреаль. Phantom Secure ответила на это, что да, можно, без проблем. Также сотрудники полиции, работавшие под прикрытием, выяснили у компании, что она может удалить данные с аппарата наркоторговца, арестованного правоохранительными органами.

Во время расследования несколько агентов, изображавших наркодельцов, встретились с Рамосом в Лас-Вегасе в феврале 2017 г. В ходе беседы о смартфонах Phantom Secure и их использовании в наркобизнесе Рамос отметил: «Мы сделали их именно для этого, в том числе».

Подкрепляя свои обвинения, Федеральное бюро расследований (ФБР) предоставило показания двух настоящих наркоторговцев, согласившихся сотрудничать со следствием. Имя одного из них не разглашается — в обвинительном акте указано только то, что он являлся участником картеля Синалоа, за что и был осужден. Другим свидетелем выступил наркоторговец Марк Эмерсон (Marc Emerson), скончавшийся от передозировки в июне 2017 г.

Оба были клиентами Phantom Secure и использовали смартфоны компании для ведения наркобизнеса. В частности, с помощью этих устройств одним из свидетелей была организована поставка 5 кг кокаина. Этот факт и дал бюро возможность обвинить Рамоса в соучастии в распространении наркотиков.