Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха

Уставший ждать заработанных денег коллектив дочерней ИТ-структуры «Ростеха» направил Владимиру Путину письмо с жалобами на свое руководство и с описанием положения дел на стратегическом предприятии, грозящего ему банкротством и невыполнением серьезных обязательств перед Минобороны.

На «Ростех» и Минобороны пожаловались Путину

Как стало известно CNews, трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, с 2014 г. входит в «Ростех»), не первый год испытывающий очень серьезные финансовые трудности, пожаловался Президенту России Владимиру Путину на свое бедственное положение. В этой жалобе рядовые сотрудники и менеджеры среднего звена организации связали ее предбанкротное состояние и многомесячные задержки зарплаты с «бездарностью» непосредственного руководства и отсутствием должного внимания «Ростеха» к проблемам этого стратегического предприятия.

Жалоба официально была оформлена в виде обращения к главе государства (копия имеется в распоряжении CNews). Под ним поставили подписи не менее 40 работников института, указав свои имена и должности — специалисты, руководители проектов, начальники отделов и как минимум один глава департамента. Это письмо 28 мая 2019 г. было зарегистрировано в приемной Президента под номером 199 (№ УЧ-388884).

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы дорожим нашей работой и институтом, — говорится в заключительной части письма. — Просим вас дать соответствующие поручения руководству госкорпорации “Ростех” в части помощи и решения проблем института, в том числе по погашению и недопущению в будущем задолженности по заработной плате и недопущению банкротства института, и Минобороны о скорейшем погашении долгов перед институтом».

Масштабы бедствия в ЦНИИ ЭИСУ

В своем обращении сотрудники ЦНИИ ЭИСУ отмечают, что институт на данный момент является центром компетенции «Ростеха» по робототехнике, входит в перечень стратегических организаций России и выступает головным разработчиком ряда ИТ-ситем для Минобороны. Среди последних перечислены «программные изделия ресурсного обеспечения», система контроля управления доступом и заказа питания (СКУД-ЗП), системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), программно-аппаратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности.

Коллектив ЦНИИ ЭИСУ в контуре управления «Ростеха» пожаловался Путину на руководство

«К своему 50-летнему юбилею институт подошел с очень неутешительными результатами, — говорится в письме на имя Путина. — Задолженность перед контрагентами и бюджетом превышает 3,5 млрд руб. (по данным другого источника CNews, институт имеет кредиторскую задолженность в объеме 4,45 млрд руб.; — прим. редакции)».

«Все счета института арестованы ФНС или Службой судебных приставов (информация о приостановлении в 2018-2019 гг. операций по 37 счетам ЦНИИ ЭИСУ находит подтверждение в базе ФНС; — прим. CNews)», — продолжают подписанты. Эти обстоятельства привели к тому, что в конкурсах на заключение новых контрактов институт участвовать не может.

«Из-за бездарного руководства некогда преуспевающий институт доведен до предбанкротного состояния — в арбитражном суде рассматривается заявление о признании ЦНИИ ЭИСУ банкротом (на самом деле суд изучает сразу шесть исков — от компаний «Т-платформы», «Рамэк-ВС» и «Авикомп сервисез», от НПП «Рубин», НПО «Русские базовые информационные технологии» и воздухоплавательного центра «Авгуръ»; — прим. CNews)», — говорится в письме.

Коллектив ЦНИИ ЭИСУ отмечает, что многомесячные задержки зарплаты практикуются в институте на протяжении нескольких лет. «На настоящий момент заработная плата не выплачена за период с февраля по май 2019 г. и превышает 120 млн руб. (по данным другого источника редакции, несколько меньше — порядка 106 млн руб.; — прим. CNews). Все попытки действующего руководства решить указанную проблему являются тщетными — акционер института (непосредственно — входящее в «Ростех» АО «Системы управления»; — прим. CNews) в финансовой помощи отказывает, Минобороны не оплачивает выполненные институтом работы».

По данным CNews, по итогам 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ продемонстрировал чистый убыток на уровне 1,75 млрд руб.

Комментарий «Ростеха»

На просьбу CNewsпрокомментировать ситуацию (изложенные в письме сведения, но не факт существования самого письма) в «Ростехе» 30 мая 2019 г. заверили, что задолженность по зарплате перед трудовым коллективом ЦНИИ ЭИСУ будет погашена «на следующей неделе».

«Необходимая для этого помощь оказывается в полном объеме, — добавили собеседники редакции. — Весь персонал, задействованный в выполнении работ по заключенным государственным контрактам, будет сохранен. В настоящий момент “Ростех” разбирается в сложившейся ситуации, в ее причинах, тщательно анализирует действия руководства института и готов принять соответствующие меры реагирования, если потребуется».

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома, с 1999 по 2010 гг. — Минпромторга, затем — Минобороны. В 2014 г. был передан«Ростеху».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.

До введения в отношении России в 2014 г. известных экономических санкций ЦНИИ ЭИСУ запомнился рынку «антиимпортозамещением» — переводом расчета зарплат сотрудников Минобороны с «1С» на SAP ERP HCM. В проекте принимали участие внедренцы из «Рамэк-ВС», свидетельства о чем можно было найти в их резюме на хедхантинговых сайтах.