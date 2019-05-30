В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена
Цена и комплектации
Компания Meizu выпустила новый смартфон из числа субфлагманов – моноблока 16Xs. Он во многом походит на топовые модели 2019 г., располагая тройной камерой с современными возможностями, мощной батареей и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, но стоит более чем в два раза дешевле своего «старшего брата» в лице полноценного флагмана Meizu 16s.
На момент дебюта в Китае моноблок 16s, который должен был приехать в Россию в апреле 2019 г., оценивался минимум в 3600 юаней или около $520 (33,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 мая 2019 г.), а новый 16Xs стоит от 1700 юаней ($246, 16 тыс. руб.). Фактически, 16Xs – это преемник смартфона 16X, вышедшего в IV квартале 2018 г., который сам представляет собой удешевленную версию флагмана 2018 г. Meizu 16th.
За указанные $246 можно приобрести 16Xs с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-2133 и 64-гигабайтным встроенным накопителем UFS 2.1. Также доступна его более мощная комплектация с 128 ГБ внутренней памяти, но она стоит уже 1998 юаней ($290, 18,9 тыс. руб.). Все цены актуальны для рынка Китая – стоимость 16Xs в России на момент публикации материала объявлена не была.
У Meizu 16Xs уже есть достаточно серьезный конкурент – это бюджетный субфлагман Redmi K20, анонсированный компанией Xiaomi двумя днями ранее, 28 мая 2019 г. На китайском рынке этот смартфон стоит от $290 (18,9 тыс. руб.), но более высокая цена оправдана наличием более современного процессора, выдвижной камеры и, как следствие, безрамочного экрана.
Дисплей и фотокамеры
Meizu, в отличие от Xiaomi, решил не экспериментировать с механизмами камер и предпочел классический дизайн с широкой верхней рамкой дисплея, в которой находится селфи-модуль с разрешением 16 Мп (диафрагма f/2.2, 5-компонентная оптика, режим боке, Face Unlock 2.0). Сам дисплей занимает 90,3% лицевой панели.
Экран смартфона 16Xs представлен панелью AMOLED с диагональю 6,2 дюйма, соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2232х1080 пикселей (формат Full HD+). Яркость дисплея достигает 430 нит, есть поддержка HDR и встроенный оптический сканер отпечатков пальцев.
Основная фотокамера состоит из трех сенсоров, где главный из них – это Sony IMX586. Разрешение этой матрицы составляет 48 Мп, а прочие параметры главной камеры включают диафрагму f/1.7, угол обзора 79 градусов, автофокус и 6-компонентную оптику. Второй используемый модуль – это сенсор глубины (5 Мп, f/1.9, четыре линзы), а третий – 8 Мп с широкоугольной оптикой. Его характеристики – это диафрагма f/2.2, пять линз и угол обзора 119 градусов. Основная камера смартфона дополнена PDAF-фокусом, специальным ночным режимом, функцией размытия фона и светодиодной вспышкой.
Процессор и аккумулятор
Центральный процессор – это основное отличие Meizu 16Xs от современных флагманов. Здесь используется 8-ядерный 11-нанометровый Qualcomm Snapdragon 675 с тактовой частотой до 2 ГГц и встроенным видеоадаптером Adreno 612. Для сравнения, Xiaomi Redmi K20 построен на 8-нанометровом Qualcomm Snapdragon 730.
Система питания смартфона базируется на встроенном аккумуляторе емкостью 4000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки mCharge 3.0 по USB-C, но время подзарядки производитель не уточнил.
Прочие спецификации
Meizu 16Xs имеет в своем распоряжении два слота под SIM-карты, поддержку сотовых сетей четвертого поколения FDD-LTE (Band 1, 3, 5, 8) и TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41) и двух-диапазонные модули GPS и Wi-Fi 802.11ac (поддержка стандартов Wi-Fi Direct, 4х4 MIMO), а штатный модуль Bluetooth 5.0 дополнен поддержкой LDAC и aptX/aptX-HD. Из коробки моноблок работает под управлением ОС Android 9 Pie с дополнительной фирменной прошивкой Flyme 7.3. Слот под карты памяти microSD в данной модели не предусмотрен.
Размеры смартфона при весе 165 граммов составили 152х74х8 мм. В продажу он поступит в четырех цветах корпуса – черном, белом, синем и коралловом, в отличие от все того же Redmi K20, который выйдет лишь в двух оттенках. Старт продаж 16Xs в Китае запланирован на 10 июня 2019 г., а прием предварительных заказов на него ведется уже сейчас на официальном сайте Meizu. Дату релиза 16Xs в России производитель не сообщает.