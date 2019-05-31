Частный детектив осужден за копирование электронной базы МВД на бумажный носитель

Кража личной информации о гражданах России привела новгородского частного детектива на скамью подсудимых. Ему грозило лишение свободы на срок до шести лет, но в итоге суд заменил пребывание в тюрьме на штраф.

Под суд за базу данных

Новгородский районный суд (Великий Новгород) вынес вердикт по делу о краже базы данных МВД 43-летним жителем Новгорода Романом Павловым. Украденные им сведения содержали личную информацию граждан, как сообщается на портале суда.

Роман Павлов работал частным детективом и располагал лицензией на ведение сыскной деятельности. По данным суда, кражи происходили в период с марта 2018 г. по апрель 2019 г. – в это время детектив, наладив доверительные отношения с сотрудниками управления МВД по Новгородской области, получил во временный доступ компьютер с указанной базой данных.

Необходимые ему сведения Павлов копировал не на электронные носители, а в личный ежедневник, не имея на то разрешения ни от сотрудников МВД, ни от тех, чьи данные он копировал. Количество людей, чья персональная информация попала к нему в руки, представителями суда не уточняется.

Штраф вместо срока

По результатам расследования Роман Павлов был признан виновным в совершении пяти преступлений, четыре из которых предусмотрены ч. 1 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации), а одно – ч. 2 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности).

Кража информации у сотрудников полиции едва не лишила частного детектива свободы

Максимальный срок наказания за нарушение ч. 1 ст. 272 УК России – два года лишения свободы, а за нарушение ч. 2 ст. 272 УК России – четыре года заключения. В зависимости от степени тяжести преступления обвиненного также могли приговорить к денежному штрафу до 200 тыс. руб. и до 300 тыс. руб, по ч. 1 ст. 272 и ч. 2. ст. 272 УК соответственно.

В отношении Романа Павлова судья Новгородского районного суда вынес приговор, подразумевающий штраф общим размером 150 тыс. руб., вместо первоначальных 250 тыс. руб. Сумма складывалась из 100 тыс. руб. за нарушение ч. 1 ст. 272 УК России и 150 тыс. руб. за нарушение ч. 2 ст. 272 УК России, но уменьшилась по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Лишение или ограничение свободы новгородскому частному детективу присуждено не было.

Ловля на живца

Цели, которые преследовал Роман Павлов, копируя чувствительную информацию с компьютеров МВД, судом не раскрываются. Существует вероятность, что добытые им сведения он затем использовал для перепродажи третьим лицам, потому что именно на этом он и был пойман.

В апреле 2018 г. в рамках оперативно-розыскного мероприятия заказчик попросил Павлова скопировать ему информацию в отношении учредителей одного ООО в обмен на денежное вознаграждение в размере 3 тыс. руб. 19 апреля 2018 г. частный детектив предоставил заказчику запрошенные сведения в устной и письменной формах и был пойман с поличным.

Свою вину новгородский детектив признал в полном объеме.

Личная информация как товар

Распространением личной информации граждан, хранящейся в базах данных МВД, занимался не только Роман Павлов – нередко искомые сведения предоставляют и сами сотрудники органов внутренних дел. В марте 2018 г. в Нижегородской области были пойманы два сотрудника уголовного розыска, наладившие нелегальный бизнес по сбыту персональных данных из базы МВД. Свою подпольную деятельность они начали в 2015 г., и на момент задержания им удалось заработать на этом около 700 тыс. руб. Полицейских обвиняли по ст. 286 УК России, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий и наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет для должностных лиц.

В феврале 2019 г. уже в Перми виновной была признана сотрудница полиции, продававшая данные граждан, имевшиеся в базе МВД, по цене от 100 до 500 руб. Покупателем выступала микрофинансовая организация (название не раскрывается), которая использовала эти сведения в своей работе. В общей сложности речь идет о шести эпизодах, которые имели место на протяжении 2017 г. Полицейскую признали виновной по ч. 1 ст. 285 УК России, предусматривающей наказание за злоупотребление должностными полномочиями, и по ч. 1 ст. 291.2, где предусмотрена ответственность за мелкое взяточничество. За совершенные действия ей был присужден штраф в размере 90 тыс. руб. Помимо этого, преступницу исключили из рядов полиции.