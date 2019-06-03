Apple закрывает iTunes

Apple намерена создать для macOS три отдельных приложения для музыки, ТВ-контента и подкастов, которые заменят iTunes. Это связано с тем, что компания стремится позиционировать себя как провайдера развлекательных сервисов, а не только производителя техники.

Конец iTunes

Apple намерена заменить iTunes тремя отдельными приложениями для потребления музыкального и телевизионного контента, а также подкастов. Об этом компания должна вскоре сообщить на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC), которая 3 июня 2019 г. начнется в Сан-Хосе в Калифорнии, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Решение было принято потому, что Apple стремиться позиционировать себя как провайдера развлекательных сервисов, а не только производителя техники. Планы касаются iTunes для Mac, это соответствует стратегии децентрализации медиа-контента на iPad и iPhone. В отсутствие iTunes пользователи смогут управлять своими устройствами через музыкальное приложение.

iTunes и стриминговые сервисы

Сервис iTunes был запущен в январе 2001 г. под руководством бывшего гендиректора Apple Стива Джобса (Steve Jobs). На тот момент это была революционная платформа для хранения и скачивания музыки, куда пользователь мог перенести треки с CD-дисков, конвертировав их в цифровой формат, и где можно было легально купить музыку.

Однако с запуском в 2008 г. Spotify пользователи постепенно начали переходить на потребление музыкального контента с помощью стриминговых сервисов, вместо того чтобы скачивать композиции в iTunes. В 2015 г. Apple запустила собственный музыкальный сервис Apple Music. После этого начали появляться слухи о том, что Apple намерена закрыть iTunes до 2020 г.

Apple заменит iTunes тремя разными приложениями

В настоящий момент на стриминговые сервисы приходится до 75% выручки музыкальной индустрии в США. Spotify заявляет, что у него 217 млн пользователи по всему миру, причем 100 млн из них оплачивают подписку. У Apple Music насчитывается около 56 млн платных подписок.

Другие планы Apple

Наряду с этим Apple намерена сделать на WWDC еще ряд заявлений. В частности, компания планирует сделать умные часы Apple Watch более независимыми от iPhone, что будет реализовано в операционной системе watchOS 6. У часов должен появиться собственный App Store, а также новые приложения, такие как калькулятор и диктофон. Кроме того, предполагается расширить функциональность обмена сообщениями.

Будут также предприняты некоторые шаги к усовершенствованию iPad для замены им ноутбука. С этой целью Apple улучшит рабочий стол и добавить функцию одновременного использования нескольких приложений.

Разработчики получат новые инструменты для создания версий iOS-приложений для ноутбуков и настольных компьютеров. Компания стремится унифицировать свои приложения, сделав их доступными на всех платформах. Планируются также значительные изменения в приложениях «Напоминания» и «Здоровье» и менее значительные — в картах, сообщениях, книгах и почте. Функции поиска iPhone и поиска друзей предполагается объединить в одно приложение.

Во внутренней версии iOS 13 разработчики начали реализацию поддержки будущей гарнитуры дополненной реальности. Это говорит о том, что разработка очков дополненной реальности в компании продвигается, и продукт может быть представлен уже в 2020 г.

Помимо обновления приложения «Здоровье», Apple в 2019 г. намерена заняться мониторингом слуха пользователя — начать анализировать уровень шума вокруг него, уровень громкости при прослушивании музыки и т. д. Помимо этого, на iPhone будет добавлена функциональность всестороннего отслеживания месячного цикла для женщин, аналогичное приложение появится в Apple Watch. В часы также будет добавлена функция напоминания о приеме таблеток. Кроме того, устройства Apple получат новый спящий режим и улучшенную поддержку слуховых аппаратов.