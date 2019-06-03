«Яндекс» нашел способ купить зарубежные серверы на миллиарды без валютных рисков

«Яндекс» открыл банковские депозиты на сумма $60 млн для покупки в этом году серверов и оборудования. Помощь банка необходима компании для преодоления валютных рисков.

Депозит на покупку серверов

Как обнаружил CNews, компания «Яндекс» открыла в стороннем банке депозиты на общие сумму $57,9 млн, что составляет 3,915 млрд руб. по курсу ЦБ на дату открытия. Как говорится в материалах Yandex — головной структуры «Яндекса», данные депозиты необходимы для хеджирования (защиты, страхования) валютных рисков при покупке оборудования.

У «Яндекса» есть обязательства по покупке в 2019 г. серверов и сетевого оборудования на указанную сумму. Сроки погашения обозначенных депозитов совпадают со сроками платежей по контрактам на покупку оборудования, говорится в отечете компании.

В пресс-службе «Яндекса» в разговоре с CNews отметили, что данные депозиты являются «обычным рабочим моментом, которым пользуются многие компании, чтобы не зависеть от возможных курсовых колебаний».

Как и для чего хеджируют валютные риски

Хеджирование валютных рисков — распространенная финансовая услуга. Она может применять компаниями, которым, например, предстоит осуществить покупку зарубежных товаров в валюте.

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Основными инструментами для валютного хеджирования являются так называемые форвардные контракты, фьючерсы и опционы. Форвардные контракты обязывают стороны приобрести и продать некий товар в определенный срок по заранее установленной цене.

В случае с валютой форвардный контракт означает обязательство купить/продать иностранную валюту по заранее определенному курсу. Фьючерс — это биржевой аналог форвардного контракта.

Опцион, в отличие от форварда, это право, а не обязанность сторон купить/продать товар по определенной цене. Контрагентами по сделкам с хеджированием валютных рисков зачастую выступают банки. При фиксации курса валют они делают определенную наценку, которая позволяет банкам зарабатывать на такого рода сделках.

Кого и за сколько в прошлом году покупал «Яндекс»

В прошлом году «Яндекс» осуществил покупки различных компаний на сумму 984 млн руб. В том числе за 233 млн руб. был приобретен агрегатор скидок «Едадил». Также через «Яндекс.такси» — совместное предприятие «Яндекса» и Uber — было приобретено два онлайн-сервиса для управления таксопарками: «Наутакси» и «Оптеум».

Кроме того, «Яндекс.такси» приобрел сервис доставки наборов для приготовления еды «Партия еды» (частью «Яндекс.такси» является сервис по доставки еды «Яндекс.еда»). В 2019г. «Яндекс» купил сервис The Question. Сумма данной сделки не разглашается.