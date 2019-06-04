В России подскочили поставки смартфонов, но рынок с тревогой следит за осадой Huawei

В первом квартале 2019 г. поставки смартфонов в России выросли на 8,2% в штуках. Лидером стал бренд Honor, принадлежащий китайской Huawei. Аналитики не берутся составлять прогнозы на весь год, поскольку Google недавно отказалась предоставлять Huawei обновления Android.

Итоги квартала

По итогам первого квартала 2019 г. в Россию было поставлено 6,4 млн смартфонов. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, на рынок было поставлено 1,8 млн кнопочных телефонов — примерно столько же, сколько и год назад. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, обнародовавшая результаты исследования рынка.

В денежном выражении рынок смартфонов по итогам квартала оценивается в $1,7 млрд в розничных ценах без учета НДС, годовая динамика показателя незначительна, отмечает IDC. Рост поставок аналитики объясняют стабилизацией рубля, которая сдержала падение доходов потребителей.

Средняя розничная цена смартфона по итогам квартала составила $246, показав некоторый спад после недавнего роста. По словам аналитика IDC Russia Ольги Бабиной, почти все смартфоны, которые в данный момент присутствует на российском рынке, поддерживают LTE. Также продолжается переход к большим экранам, основная тенденция на рынке. Более трети смартфонов имеют экран с диагональю свыше шести дюймов, в то время как год назад такими экранами были оснащены всего 2% смартфонов. Кроме того, быстро растет объем внутренней памяти — доля телефонов с объемом оперативной памяти 128 ГБ и более выросла за год в два раза, сейчас она составляет 14%.

По словам директора программы исследований по рынку мобильных телефонов в IDC EMEA Саймона Бейкера (Simon Baker), за последние кварталы рынок смартфонов в России стал более зрелым, тенденции на нем стабилизировались. «Все изменилось с начала мая и решения США включить Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут вести бизнес. Эта ситуация затрудняет прогноз, как рынок будет развиваться в ближайшее время», — отметил он.

Лидеры рынка

Лидером рынка по итогам квартала стал бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei, на долю которого приходится более четверти продаж. На втором месте находится Samsung, который также занимает около четверти рынка — доля этого вендора не претерпела значительных изменений. Третье место занимает компания Xiaomi, улучшившая свое положение по сравнению с неудачным четвертым кварталом 2018 г.

На четвертом месте находится Apple, на пятом — непосредственно бренд Huawei. В общей сложности на долю Huawei приходится 36% всех продаж.

В России растут поставки смартфонов

Первая пятерка брендов занимает 86% российского рынка, хотя год назад этот показатель равнялся 70%. В первом квартале предыдущего года лидеры рынка располагались в таком порядке: Samsung, Apple, Xiaomi, Honor, Huawei.

Напомним, на мировом рынке смартфонов по итогам первого квартала 2019 г. из шести лидирующих компаний годовой рост смогли показать только две: Huawei и Vivo. У Apple, Samsung и Xiaomi наблюдается спад. В целом рынок сократился за год на 6,6%. У Huawei рост составил 50%.

Ситуация с Huawei

Аналитики отмечают, что продажи Huawei в России в два раза выше, чем в любой другой из европейских стран. Однако на положение компании может оказать влияние запрет на использование сервисов Google и обновлений Android. Бейкер поясняет, что реализация запрета была отложена на 90 дней.

Google сообщила, что поддержка Android сохранится для тех моделей Huawei и Honor, которые уже присутствует на рынке. Но будущие устройства Huawei поддерживаться не будут. «Участники рынка ждут, какое впечатление это произведет на российских потребителей», — заключил Бейкер.

Напомним, Huawei попала под удар президента США Дональда Трампа (Donald Trump), развязавшего торговую войну с Китаем. В течение мая 2019 г. по приказу администрации Трампа работу с Huawei прекратили Google, Intel, Qualcomm и Broadcom. Поддержку американским компаниям оказала и британская ARM, отозвавшая у Huawei лицензию на свою архитектуру для мобильных процессоров. Это лишило Huawei возможности выпускать собственные чипы Kirin.

Также Huawei существенно ограничили в правах в организации Wi-Fi Alliance, занимающейся разработкой новых и продвижением существующих стандартов технологии Wi-Fi. Кроме того, Huawei исключили из состава ассоциации SD Association, что автоматически лишило ее возможности использовать в своих смартфонах карты памяти microSD, наиболее популярные в своем сегменте.