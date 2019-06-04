«Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко»

Группа «Ланит» выделила направление, занимающееся тестированием и обеспечением качества софта, в отдельную компанию – «Ланит экспертиза». В течение следующих трех лет новая «дочка» «Ланита» собирается занять около 10% российского рынка аутсорсинга в сфере услуг по тестированию ПО.

Новая компания «Ланита»

Как стало известно CNews, группа «Ланит» создала новую компанию, в задачи которой входит оказание услуг в области тестирования программного обеспечения (ПО). Компания, получившая название «Ланит экспертиза», также проводит экспертизу документации, консультирует и выстраивает процессы обеспечения качества.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ланит экспертиза» было зарегистрировано 4 декабря 2018 г. Доля в уставном капитале организации в размере 25% принадлежит ООО «Ланит-холдинг» – основному юридическому лицу группы, полностью контролируемому ее главой и владельцем Филиппом Генсом. Вторым соучредителем выступает генеральный директор новой структуры «Ланита» Алена Горшкова – ее доля составляет 75%. Вместе с Горшковой компанию возглавляет Константин Кавешников, директор по развитию бизнеса.

Алена Горшкова работает в «Ланите» с 2016 г. До своего назначения на должность генерального директора «Ланит экспертизы» она занимала пост руководителя отдела обеспечения качества департамента корпоративных систем «Ланита».

Группа «Ланит» выделила направление, занимающееся тестированием и обеспечением качества софта, в отдельную компанию

Новая компания проводит наиболее востребованные на рынке виды тестирования ПО: функциональное, автоматизированное, нагрузочное и инсталляционное. Помимо этого, команда осуществляет мобильное тестирование приложений и тестирование эргономичности интерфейсов (Usability testing).

Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Челябинске и Уфе. Всего в штате компании 124 человека. 95% команды – специалисты по тестированию. Штат компании укомплектован, но до конца 2019 г. планируется его увеличение на 20%. Планов по открытию дополнительных офисов, как пояснили CNews представители «Ланит экспертизы», у компании на данный момент нет.

Рыночные перспективы компании

Независимым тестированием ПО «Ланит» занимается с 2016 г. За это время командой было реализовано более 50 проектов, включая проекты для Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, «Яндекса», Mail.ru Group, банка «Хоумкредит».

Решение о выделении данного направления в отдельную компанию было принято в связи с увеличением объема услуг по независимому тестированию, росту числа постоянных клиентов и заключенных договоров. Специалистами интегратора был зафиксирован растущий спрос на этот вид услуг, в том числе со стороны таких крупных игроков как Сбербанк, ВТБ и Х5 Retail Group.

«Тестирование ПО уже успело стать самостоятельной дисциплиной, которая зачастую требует нестандартных, гибких решений, применяемых в каждой конкретной ситуации и удовлетворяющих нужды отдельного клиента, – считает Алена Горшкова. – Специалисты команды "Ланит экспертизы" обладают опытом в тестировании более десяти лет, и за это время мы досконально изучили все возможные виды тестирования».

Общий объем российского рынка услуг по тестированию ПО представители «Ланита» в разговоре с CNews оценили в 2-3 млрд руб. В ближайшие 2-3 года новая структура «Ланита» планирует довести свою долю на этом рынке до 10%, поборовшись за нее с компаниями «Аплана», «Перфоманс лаб», EPAM Systems, «Люксофт профешнл», «Бэлл интегратор», «Ай-теко», которые в «Ланит экспертизе» считают своими главными конкурентами.

Несколько слов о группе «Ланит»

«Ланит» – это российская многопрофильная группа ИТ-компаний, созданная в 1989 г. Является одним из крупнейших российских системных интеграторов. Партнер более 250 мировых производителей оборудования и программных решений: Avaya, Citrix, Ericsson, HP, Intel, Microsoft, Oracle, Siemens PLM Software. Кроме того, в группу входит розничное подразделение Inventive Retail Group, управляющее торговыми сетями re:Store, Samsung и LEGO. На сегодняшний день команда «Ланита» насчитывает свыше 11,7 тыс. человек.

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» «Ланит» занимает вторую строчку. Совокупная выручка группы в 2018 г. выросла на 20% по сравнению с 2017 г., превысив 164,2 млрд руб.