«Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко»
Новая компания «Ланита»
Как стало известно CNews, группа «Ланит» создала новую компанию, в задачи которой входит оказание услуг в области тестирования программного обеспечения (ПО). Компания, получившая название «Ланит экспертиза», также проводит экспертизу документации, консультирует и выстраивает процессы обеспечения качества.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ланит экспертиза» было зарегистрировано 4 декабря 2018 г. Доля в уставном капитале организации в размере 25% принадлежит ООО «Ланит-холдинг» – основному юридическому лицу группы, полностью контролируемому ее главой и владельцем Филиппом Генсом. Вторым соучредителем выступает генеральный директор новой структуры «Ланита» Алена Горшкова – ее доля составляет 75%. Вместе с Горшковой компанию возглавляет Константин Кавешников, директор по развитию бизнеса.
Алена Горшкова работает в «Ланите» с 2016 г. До своего назначения на должность генерального директора «Ланит экспертизы» она занимала пост руководителя отдела обеспечения качества департамента корпоративных систем «Ланита».
Новая компания проводит наиболее востребованные на рынке виды тестирования ПО: функциональное, автоматизированное, нагрузочное и инсталляционное. Помимо этого, команда осуществляет мобильное тестирование приложений и тестирование эргономичности интерфейсов (Usability testing).
Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Челябинске и Уфе. Всего в штате компании 124 человека. 95% команды – специалисты по тестированию. Штат компании укомплектован, но до конца 2019 г. планируется его увеличение на 20%. Планов по открытию дополнительных офисов, как пояснили CNews представители «Ланит экспертизы», у компании на данный момент нет.
Рыночные перспективы компании
Независимым тестированием ПО «Ланит» занимается с 2016 г. За это время командой было реализовано более 50 проектов, включая проекты для Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, «Яндекса», Mail.ru Group, банка «Хоумкредит».
Решение о выделении данного направления в отдельную компанию было принято в связи с увеличением объема услуг по независимому тестированию, росту числа постоянных клиентов и заключенных договоров. Специалистами интегратора был зафиксирован растущий спрос на этот вид услуг, в том числе со стороны таких крупных игроков как Сбербанк, ВТБ и Х5 Retail Group.
«Тестирование ПО уже успело стать самостоятельной дисциплиной, которая зачастую требует нестандартных, гибких решений, применяемых в каждой конкретной ситуации и удовлетворяющих нужды отдельного клиента, – считает Алена Горшкова. – Специалисты команды "Ланит экспертизы" обладают опытом в тестировании более десяти лет, и за это время мы досконально изучили все возможные виды тестирования».
Общий объем российского рынка услуг по тестированию ПО представители «Ланита» в разговоре с CNews оценили в 2-3 млрд руб. В ближайшие 2-3 года новая структура «Ланита» планирует довести свою долю на этом рынке до 10%, поборовшись за нее с компаниями «Аплана», «Перфоманс лаб», EPAM Systems, «Люксофт профешнл», «Бэлл интегратор», «Ай-теко», которые в «Ланит экспертизе» считают своими главными конкурентами.
Несколько слов о группе «Ланит»
«Ланит» – это российская многопрофильная группа ИТ-компаний, созданная в 1989 г. Является одним из крупнейших российских системных интеграторов. Партнер более 250 мировых производителей оборудования и программных решений: Avaya, Citrix, Ericsson, HP, Intel, Microsoft, Oracle, Siemens PLM Software. Кроме того, в группу входит розничное подразделение Inventive Retail Group, управляющее торговыми сетями re:Store, Samsung и LEGO. На сегодняшний день команда «Ланита» насчитывает свыше 11,7 тыс. человек.
В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» «Ланит» занимает вторую строчку. Совокупная выручка группы в 2018 г. выросла на 20% по сравнению с 2017 г., превысив 164,2 млрд руб.