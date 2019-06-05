Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес

Российский стартап по производству «бесконечных флешек», которые поступили в продажу в 2016 г., закрывает бизнес. В качестве причины основатель стартапа указывает потерю интереса к проекту и неверные кадровые решения. За все время компании удалось продать менее 1 тыс. флешек, кроме того, проект не вынес конкуренции с облачными хранилищами.

Конец Flashsafe

Российская компания Flashsafe — производитель так называемых «бесконечных флешек» — объявила о своем закрытии. Как пояснил на сайте компании гендиректор Flashsafe самарский предприниматель Алексей Чуркин, решение было принято потому, что он потерял интерес к проекту, хотя продукт до сих пор находит своего покупателя.

Чуркин также отметил, что «сейчас уже все пользуются другими облаками, такими как Google Диск или Dropbox, момент был упущен», и что «нужно было уделять больше внимания команде, быть скромнее, и не принимать неверные кадровые решения». По его словам, он закрывает проект Flashsafe, «чтобы создать что-то большое».

Как рассказал Чуркин vc.ru, за все время существования стартапа удалось продать менее 1 тыс. флешек. Выручка по итогам 2018 г. составила меньше 200 тыс. руб. Выйти на прибыль проект так и не смог.

Под «неверными кадровыми решениями» Чуркин понимает конфликт с участниками проекта Александром Крысиным и Олегом Курбатовым, о котором основатель Flashsafe подробно пишет в прощальной заметке на сайте компании. По его словам, Крысин, которому в проекте принадлежала доля в 10%, лишил Чуркина доступа к оборудованию, исходным кодам, почте и соцсетям проекта, требуя выкуп за их возвращение. Проблему пришлось решать с помощью полиции, исходные коды вернуть так и не удалось, утверждает Чуркин.

В США у Чуркина есть сервис доставки фруктов и овощей по подписке GetVegetable, запущенный в феврале 2019 г. В мае предприниматель начал вести переговоры о его продаже.

Концепция продукта

Созданием «бесконечной флешки» Чуркин занялся в 2014 г. По его представлениям, это должен был быть обычный USB-накопитель, который необходимо подключать к устройству через соответствующий порт, после чего система отобразит еще один диск, как в случае с обычной флешкой. Однако данные при этом размещаются не на самой флешке, а в интернете, причем без ограничения по объему.

Так выглядела первая «бесконечная флешка», запущенная в продажу в 2016 году

«Бесконечная флешка» не работает без подключения к интернету. На самой флешке никакой информации нет, она выступает исключительно как ключ доступа к облачному хранилищу. В случае ее утраты данные невозможно восстановить. Информация хранится на защищенных серверах в зашифрованном виде.

Серверные мощности появились у Flashsafe после того, как стартап выиграл конкурс Microsoft на предоставление облачного хранилища на сумму $120 тыс. Это позволило обеспечить пользователей достаточным запасом памяти. Средний объем данных, который пользователи загружали и скачивали за неделю, составлял порядка 500 ГБ.

Откуда взялись деньги

В 2014 г. проект привлек инвестиции в размере 1 млн руб. от государства, став победителем программы «Старт». Затем в ходе двух неудачных краудфандинговых кампаний Flashsafe собрал около 72 тыс. руб. из запланированных 556 тыс. руб. на площадке Boomstarter в сентябре 2015 г. и $973 из запланированных $10 тыс. на сайте Indiegogo в апреле 2016 г. После этого стартап победил в конкурсе на молодежно-образовательном форуме «Территория смыслов», выиграв 250 тыс. руб.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) трижды отказался взять Flashsafe в свой акселератор. Чуркину в разное время удавалось привлечь медийное внимание к проекту, например, подарив «бесконечную флешку» премьеру Дмитрию Медведеву и пообщавшись с президентом Владимиром Путиным в ходе его встречи с основателями стартапов.

Вторая версия «бесконечной флешки» так и не дошла до рынка

В июле 2016 г. венчурный инвестор Александр Румянцев инвестировал в стартап 500 тыс. руб., приобретя долю в 10%. После этого Flashsafe прошел программу акселерации Sabantuy CEO Camp 2016 в ИТ-парке Набережных Челнов в Республике Татарстан. Тогда же была выпущена первая версия флешки, которая поступила в продажу.

В 2017 г. стартап прошел акселерационную программу фонда Starta Capital. По условиям программы, Flashsafe должна была создать дочернее предприятие в США и отдать 7% этой структуры в обмен на $130 тыс., из которых $110 тыс. составили оплату за прохождение акселерации, а оставшиеся $20 тыс. были предоставлены непосредственно компании.

Вторая версия «бесконечной флешки» была выпущена в 2018 г. на заемные средства в размере 100 тыс. руб., однако до рынка она не дошла, если не считать нескольких продаж в Африке.