Россиянин спилил сотовую вышку, потому что она облучала урожай. Теперь ему грозит тюрьма

Россиянин подпилил опору вышки сотовой связи, излучение которой, как ему казалось, уничтожало урожай овощей, ягод и фруктов на его участке, расположенном неподалеку. За содеянное его могут осудить на срок до двух лет – против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение ущерба чужому имуществу.

Пила против беспроводных технологий

Житель Тверской области совершил самосуд над вышкой сотовой связи, расположенной в непосредственной близости от места его проживания. В темное время суток он распилил опору вышки, после чего она рухнула на землю.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая 2019 г. в поселке Новозавидовский Конаковского района, сообщает ресурс Tverigrad.ru. Виновник падения вышки задержан, а его имя и возраст не раскрываются в интересах следствия. Однако повреждения получила далеко не только собственность операторов связи.

Двух зайцев одной пилой

Россиянин, успешно избавившись от нежелательного соседа, попутно повредил еще и 10-киловольтную линию электропередач. Вышка связи упала непосредственно на провода, и пока неизвестно, как много домохозяйств было лишено электроэнергии, и как надолго.

Вышки сотовой связи нередко размещаются вблизи от жилых домов

Последствия случившегося могли оказаться еще более серьезными – спиленная пожилым жителем поселка Новозавидовский вышка упала в непосредственной близости от рельсов Октябрьской железной дороги. Сами железнодорожные пути, как отметили в линейном отделе полиции на станции Тверь, повреждений не получили, так что на график движения поездов происшествие не повлияло.

Во благо урожая

На допросе борец с вышками сотовой связи заявил, что уничтоженная им конструкция откровенно мешала ему. По его словам, испускаемые ей волны негативно сказывались на качестве урожая овощей и фруктов, который он собирал со своего участка.

Преступник подчеркнул, что неоднократно жаловался на злополучную вышку в различные инстанции, но так и не дождался никакого решения по его вопросу. Бездействие властей в итоге и толкнуло его взять пилу и сделать все своими руками.

Уголовная ответственность

Попытка спасти урожай от воздействия излучаемых вышкой волн может обернуться для пожилого россиянина радикальной сменой места жительства. Как сообщили представители УМВД по Тверской области, в его отношении уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Самая суровая мера наказания за нарушение данной статьи – это лишение свободы на срок до двух лет.

В зависимости от решения суда, горе-огороднику может грозить и другое наказание – как минимум штраф в размере до 40 тыс. руб. Также ему могут присудить обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или принудительные работы на срок до двух лет.

Ущерб, нанесенный борцом с вышками сотовой связи, на момент публикации материала подсчитан не был. Не исключена вероятность того, что пенсионеру придется частично или полностью покрыть его.

Мирное решение проблемы

У подсудимого было как минимум два законных способа решения проблемы соседства с вышкой сотовой связи. Первый – это подача запроса в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на предмет проверки этой вышки на соответствие генерируемого ею излучения мировым и российским стандартам. Также можно было приобрести собственный широкополосный измеритель напряженности электромагнитного поля и провести необходимые измерения самостоятельно, после чего, в случае выявления нарушений, обратиться в компетентные органы.

Сотовые вышки могут устанавливаться на не предназначенной для этого территории

Второй способ – это обращение в судебные инстанции с требованием установить законность или незаконность нахождения вышки сотовой связи именно там, где она расположена. В России уже есть практика рассмотрения подобных случаев в суде: в июле 2018 г. верховный суд рассмотрел иск владельцев дачного участка против своих же соседей, разместивших на своей территории вышку связи, и принял решение в пользу истцов. Характер земли, на которой вместо урожая выросли антенны и базовые станции, был признан непригодным для установки подобной техники.