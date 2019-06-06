Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток

Торговая война между США и КНР приведет к глобальному снижению цен на оперативную память, считают эксперты TrendForce. Политика Дональда Трампа заставит многих производителей чипов DRAM работать в убыток, что уже в 2020 г. может привести к значительным изменениям на рынке памяти.

Память продолжает дешеветь

Аналитики TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange, опубликовали новый прогноз по динамике развития цен на оперативную память DRAM в IV квартале 2019 г. Также был изменен прогноз на III квартал 2019 г. По мнению экспертов, цены продолжат снижаться, и в этом случае многим компаниям даже придется работать в убыток.

Предыдущую версию прогноза TrendForce опубликовал в конце мая 2019 г., и на тот момент аналитики полагали, что цены на память DRAM в третьей четверти 2019 г. упадут всего на 10% в годовом исчислении. Теперь же речь идет уже о 10-15%. Прогнозы на IV квартал, наиболее прибыльный в связи с ежегодным предновогодним сезоном праздничных покупок, тоже понижены – если ранее эксперты предполагали падение цен на 2-5%, то теперь уже на 10%.

Кто виноват

Для компаний-производителей памяти снижение цен на продукцию в III и IV кварталах означает неминуемый спад общегодовой прибыли, несмотря на возможный рост объемов продаж. Как отметили в TrendForce, по итогам 2019 г. об убытках сообщат все компании, работающие в этом сегменте.

Аналитики видят основной причиной происходящего на рынке памяти торговую войну между США и Китаем. По их оценке, планомерное уничтожение компании Huawei, одного из крупнейших производителей смартфонов, серверного и телекоммуникационного оборудования в мире, приведет к тому, что он может снизить объемы производства, а это повлечет за собой резкое сокращение рынка серверов и мобильных устройств. Итог закономерен – снижение поставок техники, в которой используется память DRAM, приведет к снижению спроса на нее, и переполнению и без того значительных складских запасов модулей, что и приведет к снижению цен.

Чипы памяти DRAM дешевеют с каждым днем

Отметим, что 5 июня 2019 г. основатель компании ARM, лишившей Huawei лицензии на свою процессорную архитектуру, предсказал, что война между США и Китаем рано или поздно отразится на большинстве ИТ-компаний мира.

Дело не только в США

Падение цен на оперативную память началось в январе 2019 г., еще до того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) начал вести по-настоящему активные «боевые действия» в отношении компании Huawei. В I квартале 2019 г. аналитики TrendForce предсказали сразу 20-процентное снижение стоимости чипов, и связано это было исключительно с перепроизводством – предложение модулей памяти превысило спрос на них. Cтарший аналитик DRAMeXchange Марк Лью (Mark Liu) подчеркнул, что запасы поставщиков DRAM уже выросли с 90% в четвертом квартале 2018 г. до 120% с начала 2019 г. Примечательно, что на протяжении 2017 г. и 2018 г. цены на память DRAM стабильно росли.

Прогноз TrendForce о ценах на DRAM во втором полугодии 2019 г.

Впрочем, влияние США на рынок памяти исключать нельзя: уже в апреле 2019 г. эксперты TrendForce стали отмечать влияние торговой войны на этот сегмент. По их прогнозам, цены на DRAM во II квартале 2019 г., который завершится 30 июня 2019 г. снизятся, в общей сложности, на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Светлое будущее и мрачное прошлое

Рынок оперативной памяти ранее уже переживал кризис подобного рода. В 2002 г., за 14 лет до избрания Дональда Трампа президентом США и начала его агрессивной политики в отношении КНР, произошло переполнение складов DRAM. Переизбыток затронул первые три квартала 2002 г. и тоже спровоцировал резкое снижение цен в Европе и Азии. США эта проблема на тот момент не коснулась – там цены на память изменений не претерпели ни в большую, ни в меньшую стороны.

Что до кризиса 2019 г., то аналитики TrendForce сходятся во мнении, что до конца 2019 г. ситуация с ценами на память DRAM в лучшую сторону уже не изменится. Прогнозы на 2020 г. они пока не делают, но полагают, что в этот период рынок ждут большие перемены в связи с тем, что компании начнут работать в убыток. Какие именно изменения грядут, эксперты TrendForce не уточняют.

Добавим, что флеш-память (NAND) тоже дешевеет, и это приводит к снижению цен на SSD-накопители определенной емкости. Тенденция наметилась в I квартале 2018 г., и к февралю 2019 г. цены на твердотельные носители в ряде случаев упали на 50%. Причины происходящего те же, что актуальны для DRAM: чипов памяти оказалось слишком много, в том числе и на фоне ввода дополнительных производственных мощностей, и складские запасы флеш-памяти стали расти. Также эксперты отмечают снижение спроса со стороны покупателей, что тоже вынуждает производителей продавать накопители по более низкой цене.