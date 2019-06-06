Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России

ФАС открыла дело против российской «дочки» Philips, которую подозревает в организации ценового заговора. Компания устанавливала цены на смартфоны Philips и запрещала ритейлерам их менять. Аналогичные дела ФАС вела против Samsung, LG и Apple, две последние компании уже заплатили штрафы.

Дело против Philips

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус», которое является официальным импортером техники Philips в России. Об этом ФАС сообщает на своем сайте.

Причиной возбуждения дела стала координация цен на некоторые смартфоны Philips на российском рынке. «Сангфей СЕС Электроникс Рус» устанавливала цены на смартфоны и регулировала работу реселлеров таким образом, чтобы они эти цены поддерживали. Речь идет о моделях Philips S309, Philips S307 и Philips S337.

ФАС поясняет, что в 2017 г. провела внеплановую выездную проверку «Сангфей СЕС Электроникс Рус». Проанализировав данные, полученные в ходе проверки, ФАС пришла к выводу, что «дочка» Philips нарушает часть 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский сравнивает дела против Philips с делами Apple, LG и Samsung, которых антимонопольная служба в последние годы также уличила в координации цен на смартфоны. По словам Цариковского, это распространенная практика на рынках ритейла бытовой техники.

ТАСС пишет со ссылкой на Цариковского, что «Сангфей СЕС Электроникс Рус» является дочерней структурой Philips в России. Однако представитель Philips, комментируя ситуацию для CNews, подчеркнул, что ООО не является «дочкой» Philips — это независимое юрлицо, которое продает смартфоны, планшеты и ПК Philips на основании лицензионного договора и несет ответственность по официальным претензиям и искам, предъявленным к этому товару в России.

Дело против Philips в Евросоюзе

Напомним, в июле 2018 г. Еврокомиссия оштрафовала Philips и еще нескольких производителей потребительской электроники за то, что они фиксировали минимальные розничные цены на свою продукцию в интернет-магазинах в нарушение норм честной конкуренции Евросоюза. Общая сумма штрафов превысила 111 млн евро, из них Philips заплатила 29,8 млн евро.

Как установила Еврокомиссия, Philips, штаб-квартира которой расположена в Нидерландах, диктовала ритейлерам минимальные цены на потребительскую электронику, в том числе кухонную технику, кофемашины, пылесосы, домашние кинотеатры и видеосистемы, электрические зубные щетки, фены и триммеры. Договоренности заключались с французскими ритейлерами с конца 2011 г. по 2013 г.

Смартфон Philips S309

В число других производителей техники, оштрафованных по этому делу, вошли Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer.

Дело против Samsung

В апреле 2019 г. ФАС обвинила российское представительство компании Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» в координировании цен на мобильную электронику. Компании грозит штраф в размере до 5 млн. руб.

Расследование ФАС в отношении российского филиала Samsung ведется с осени 2018 г. По словам начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева, изначально компания подозревалась не только в незаконной экономической координации, но и в наличии антиконкурентных соглашений. Дело против «Самсунг Электроникс Рус Компани» ФАС возбудила в середине февраля 2019 г.

По данным ФАС, представительство Samsung в России координировало стоимость более чем десяти моделей мобильных устройств, среди которых восемь смартфонов и пять планшетных компьютеров. В список вошли смартфоны Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017 и планшеты Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE и Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

ФАС против Apple

Первым производителем смартфонов, оштрафованным ФАС за координацию цен, стала Apple. В 2016 г. ведомство заинтересовали цены на iPhone, и проведенный анализ показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость телефонов iPhone 6s и 6s Plus не менялась с момента старта продаж (с сентября 2015 г). В число сетей вошли МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-Хау») и «Техносила».

Смартфон Philips S307

Рассмотрение дела против Apple началось 7 ноября 2016 г., и в марте 2017 г. «Эппл рус», российское представительство компании, было признано координатором ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и других моделей iPhone. Размер штрафа за нарушение закона «О защите конкуренции» составил 1,75 млн руб., плюс дополнительно на 20 тыс. руб. был оштрафован топ-менеджер «Эппл рус» — он согласовывал действия российских реселлеров, участвовавших в сговоре.

Дело против LG

Спустя чуть больше года, в июне 2016 г., ФАС выписала штраф российскому представительству компании LG — «ЛГ электроникс рус» — и снова за нарушение 5 части статьи 11 закона «О защите конкуренции». Сумма взыскания составила 2,5 млн руб. вместо предполагаемых 5 млн руб. с учетом ряда смягчающих обстоятельств.

Расследование в отношении LG стартовало в ноябре 2017 г. Основанием послужили многочисленные жалобы на координацию и завышение цен на смартфоны этой марки в российской рознице. В ходе расследования был подтвержден факт управления российским подразделением LG ценами на модели L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS, G5 SE – H845 и др.

На уменьшение размеров штрафа повлияло два обстоятельства: LG добровольно прекратила противоправные действия до возбуждения антимонопольного дела и оказывала содействие при проведении расследования. Но также было и одно отягчающее обстоятельство — выяснилось, что компания координировала цены на свои гаджеты более одного года.