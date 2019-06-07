«Билайн» договорился со скандальным арендодателем. Теперь ему не придется cъезжать
«Вымпелком» остается в офисе в «Эрмитаж Плаза»
Телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщила о достижении новой договоренности с компанией «Тизприбор» о продлении срока аренды офиса, расположенного в бизнес-центре «Эрмитаж Плаза» в центре Москвы на Краснопролетарской улице. Новый срок аренды составит пять лет, площадь арендованного пространства 5 тыс. кв. м.
«Вымпелком» разместился в «Эрмитаж Плаза» в 2007 г., и это стало крупнейшей сделкой по аренде коммерческой недвижимости в России. В 2009 г. стороны заключили десятилетний договор аренды, номинированный в валюте. В аренду были взяты 32 тыс. кв. м.
Как «Вымпелком» судился со своим арендодателем
После девальвации рубля в 2014 г. расходы «Вымпелкома» на аренду офиса резко возросли - с 900 млн руб. до 2,5 млрд руб. в год. При этом договор аренды не предусматривал возможность его досрочного расторжения.
«Вымпелком» попытался через суд добиться от «Тизприбора» зафиксировать в договоре валютный коридор - от 32 руб. до 42 руб. за $1. Судебные инстанции принимали различные решения по этому делу.
Спор завершился в 2016 г. заключением между сторонами мирового соглашения, по условиям которого оператор получил возможность отказаться от ряда арендованных площадей и парковки. Затем «Вымпелком» приступил к поиску новой площадки, так как договор аренды истекал в 2019 г.
Как «Вымпелком» пытался переехать в новый офис
В конце 2017 г. «Вымпелком» договорился с девелоперской компанией O1 Properties об аренде 17 тыс. кв. м в культурно-деловом комплексе «Большевик», создающемся на Ленинградском проспекте на территории одноименной советской фабрики.
Переезд в новый офис должен был состояться в начале 2019 г., но этого не произошло. O1 Properties столкнулась с финансовыми трудностями, ее владелец Борис Минц покинул Россию, а компания перешла под контроль структуры Riverstretch Trading & Investments, которую считают связанной с «Роснефтью».
Сменился собственник и у «Большевика» - им стала компания RWB Development and Asset Managment, созданная бывшими топ-менеджерами O1 Properties. Реконструкция объекта затянулась, в связи с чем, как сообщала газета «Коммерсант», «Вымпелком» вынужден был начать новый поиск офисного пространства.
Пресс-служба «Вымпелкома» сообщила CNews, что владельцы «Большевика» в установленные сроки не смогли сдать помещение в аренду, в связи с чем компания вынуждена была отказаться от сотрудничества с ними.