Власти Китая запугивают Microsoft, Dell и Samsung жуткими последствиями за бойкот Huawei

Китай недвусмысленно намекнул крупным ИТ-компании мира, что поддержка политики Дональда Трампа и бойкотирование китайских компаний неизбежно повлечет за собой «ужасные последствия». Предупреждения были вынесены южно-корейским, британским и американским компаниям, в том числе Microsoft и ARM.

«Тонкий» намек

Власти Китая провели ряд закрытых встреч с представителями нескольких крупнейших ИТ-компаний мира. Им было сделано предупреждение о возможных очень серьезных и даже «ужасных» последствиях, если те не прекратят поддерживать санкционную политику президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в отношении Китая и, в частности, компании Huawei.

Встречи за закрытыми дверями китайская сторона проводила с представителями американских компаний Microsoft и Dell, пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники. Напомним, что компания Microsoft в рамках торговой войны США против Китая в мае 2019 г. отказалась сотрудничать с Huawei и предоставлять ей обновления для ОС Windows 10, которую та устанавливает на свои ноутбуки. После этого через несколько дней Microsoft отозвала и лицензию на установку самой Windows 10.

Отдельные встречи были проведены с британской компанией ARM, а также с южно-корейскими Samsung и SK Hynix. По состоянию на 10 июня 2019 г. корейские вендоры не проявляли лояльность политике американского президента и не вступали в торговую войну.

Цели проведенных встреч

Все закрытые встречи Китай провел в период с 4 по 5 июня 2019 г., практически сразу после того, как в КНР был создан список так называемых «ненадежных организаций», о существовании которого стало известно 31 мая 2019 г. Его могут пополнить любые компании, готовые под влиянием американских властей разорвать отношения с Китаем, а некоторые его строчки могут занять и физические лица.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Любые подробности о том, что именно происходило за закрытыми дверями, засекречены, и компании, участвовавшие в них, отказались давать свои комментарии. По данным The New York Times, целью проведения встреч было не только предостережение компаний о возможных последствиях, но также и стремление властей Китая предотвратить полное разрушение цепочек поставок, связывающих экономику КНР с экономикой глобальной.

Связь предупрежденных компаний с Китаем

ИТ-компании, получившие недвусмысленное предостережение, так или иначе связаны с компьютерным рынком Китая, считающимся одним из крупнейших в мире. И, если для Dell Китай не входит в список основных рынков распространения, то продукция Microsoft, как программная, так и аппаратная, распространена в этой стране более широко. К примеру, ее фирменный поисковик Bing – один из немногих американских сервисов подобного рода, не заблокированный в КНР. Тот же поисковый сервис Google, как известно, годами находится в блокировке, как и другие проекты американского интернет-гиганта.

Samsung и SK Hynix, одни их крупнейших на мировой арене производителей полупроводниковой продукции, отгружают в КНР крупные партии своих чипов памяти и других комплектующих. Для них предостережение властей Китая может означать, этот крупный канал сбыта продукции для них может быть перекрыт. К слову, Huawei входит в число их основных китайских клиентов.

Предостерегли не всех

Встречи с ИТ-компаниями мира – это, фактически, ответ Китая на американский «черный список» китайских корпораций, созданный 20 мая 2019 г. и сразу же включивший в себя компанию Huawei под тем предлогом, что ее смартфоны и телекоммуникационное оборудование позволяют ей шпионить за американцами в пользу спецслужб КНР. Тем не менее, в этих встречах участвовали не все американские компании, успевшие отречься от Huawei или всего Китая.

Samsung и Microsoft в числе первых были предупреждены о грядущих последствиях торговой войны

К примеру, встречи не проводились с Google, которая лишила Huawei своей мобильной ОС Android и сопутствующих сервисов. Также ничего не говорилось про Intel, Qualcomm, Broadcom, а также организации SD Association и Wi-Fi Alliance, исключившие Huawei из списка своих членов. Facebook тоже пошла против Huawei – в начале июня 2019 г. она запретила ей предустанавливать на свои смартфоны свои фирменные приложения, включая мессенджер WhatsApp и клиент социальной сети Instagram.

В то же время обращение к ARM было вполне заслуженным – британская компания занимается разработкой архитектур мобильных процессоров и продает лицензии на нее сторонним вендорам, в том числе и Huawei. В мае 2019 г. она свою лицензию отозвала, в результате чего Huawei лишилась права разрабатывать и производить собственные ARM-процессоры. По аналогии с ней поступила и американская AMD – в июне 2019 г. она разорвала соглашение с Китаем о лицензировании своих актуальных процессорных архитектур, оставив стране только лишь морально устаревшую Zen при наличии более современной и Zen 2.

Прогноз сбывается

Таинственные встречи могут означать фактическую готовность Китая нанести удар по глобальному ИТ-рынку. Учредитель компании ARM Герман Хаузер (Hermann Hauser) высказывал предположение, что атака на Huawei может обернуться чем-то подобным. По его словам, в этой войне пострадают все ИТ-компании мира, а не только американские и китайские.

Атака ведется на Huawei, а пострадает весь мир

Вне ИТ-сегмента тоже найдутся организации, которых затронет торговая война. В частности, 2 июня 2019 г. Китай в стремлении отомстить за Huawei нацелился на американскую логистическую компанию FedEx. Власти КНР заподозрили ее в «нарушении ряда законных прав и интересов своих клиентов из Китая» – компания, как утверждается, нарушала условия доставки товаров покупателям в КНР. Официальные обвинения выдвинуты не были, и это тоже своего рода ответ на действия американской стороны – США открыто не обвиняли Huawei в шпионаже и не предоставляли неопровержимые доказательства ее вины.