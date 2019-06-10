Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины

Власти России хотят объявить любые действия с криптовалютой нелегитимными и взимать за них штрафы. Даже майнинг, ставший для многих россиян источником заработка, окажется вне закона, и за него можно будет попасть под административную ответственность.

Майнеров накажут

Госдума планирует ввести административную ответственность за любые действия с криптовалютой, не предусмотренные российским законодательством. По состоянию на 10 июня 2019 г. российские законы никак не регламентируют обращение с биткоином, «эфиром» и другими видами виртуальной валюты.

Другими словами, инициатива Госдумы подразумевает несение ответственности за все, что можно делать с криптовалютой – по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, пишет ТАСС, нелигитимными будут считаться все действия с криптовалютой – майнинг, организация и выпуск, обращение, открытие пунктов обмена и т. д.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019), Аксаков предположил, что закон «О цифровых финансовых активах», разработанный с целью регулирования любых действий с криптовалютой на территории России и внесенный на рассмотрение в Госдуму в марте 2018 г., может быть принят до конца июня 2019 г.

Заработал – плати штраф

Наказанием для майнеров и всех, кто так или иначе связан с криптовалютами, станет штраф, размеры которого на момент публикации материала установлены не были. Примечательно, что россиянам все же разрешат владеть бинкоинами, но лишь в порядке исключения – штрафа за них не будет только в том случае, если криптотокены были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах обмена и продажи. Аналогичное действие, произведенное на территории России, неизбежно повлечет за собой административную ответственность.

Борьба с отмыванием денег

Анатолий Аксаков подчеркнул, что в обозримом будущем биткоин и другие криптовалюты вновь могут стать популярными в России. На мировом рынке биткоин действительно «пошел на взлет»: его стоимость после серии оглушительных падений на протяжении всего 2018 г. (в феврале 2019 г. он даже поставил мировой антирекорд по количеству дней падения курса) весной 2019 г. начала расти и преодолела отметку в $8500, после чего немного снизилась. На 10 июня 2019 г. курс главной мировой криптовалюты, от которой зависит стоимость большинства современных кибер-монет, составляла $7730.

Майнинг криптовалюты в России скоро окажется вне закона

Причины, по которым в России может быть введено наказание за майнинг, официально не раскрываются. Подобное может быть связано с борьбой против терроризма и отмыванием денег – по словам Аксакова, закон «О цифровых финансовых активах» был отложен а 2018 г. из-за требований FATF – группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

FATF относитcя к категории межправительственных организаций. В ее функции входит борьба не только с отмыванием доходов от преступной деятельности, но и с финансированием терроризма. Напомним, что все транзакции, осуществляемые в блокчейн-сети биткоина, анонимны, и вычислить реальную личность кошелька с технической точки зрения практически невозможно.

Тем временем в Белоруссии

Пока российские власти борются с новым видом заработка для россиян, в Белоруссии был принят декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил существование и использование криптовалют в стране. Документ, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко в декабре 2017 г., дает право физическим лицам право владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги.

Также рядовые граждане Белоруссии могут дарить и завещать монеты друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Более того, согласно декрету, майнинг не считается предпринимательской деятельностью и не будет облагаться налогом. Другими словами, майнинг в Белоруссии официально легализован, а всем тем, кто желает зарабатывать на криптовалюте, теперь полагаются существенные налоговые льготы.