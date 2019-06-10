Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы

Заместителями главы ДИТ Москвы были назначены Алексей Анисимов, Дмитрий Дереляк и Андрей Гугуев. Анисимов раньше работал в Danone, Дереляк — в Ward Howell, а Гугуев является выходцем из МВД.

Новые назначения

У руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы появилось три новых заместителя. Ими стали Алексей Михайлович Анисимов, Дмитрий Игоревич Дереляк и Андрей Алексеевич Гугуев. Распоряжения об их назначении за подписью мэра Москвы Сергея Собянина были опубликованы на официальном сайте мэра Москвы. С каждым из трех заместителей был заключен контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

На момент публикации настоящего материала все три новых заместителя уже фигурировали в списке руководителей ДИТ на сайте мэра Москвы, однако там еще не было их официальных фотографий, биографий и описания обязанностей.

Где заместители работали раньше

По информации из LinkedIn, до этого Анисимов с июня 2017 г. занимал должность ИТ-директора в ДИТ. До поступления на службу в департамент с ноября 2011 г. работал в компании Danone — сначала менеджером сервиса доставки, затем, с августа 2012 г., ИТ-менеджером в центре ИТ-компетенций компании. С февраля 2005 г. по декабрь 2011 г. работал в компании Nutricia в качестве менеджера по управлению ИТ-инфраструктурой.

Дмитрий Дереляк до нового назначения с февраля 2017 г. занимал в ДИТ должность директора по HR. До департамента с сентября 2010 г. работал в консалтинговой компании Ward Howell в качестве консультанта по организационному развитию. При этом с мая 2013 г. по декабрь 2014 г. был в этой же компании главой по подбору менеджмента, а с января 2012 г. по май 2013 г. — региональным менеджером в Украине. С октября 2013 г. по декабрь 2016 г. был управляющим партнером в кадровом агентстве FIRST, которое входит в группу компаний Ward Howell. В 2006-2010 гг. работал в качестве проектного менеджера, консультанта и рыночного аналитика в компании Cornerstone.

Алексей Анисимов (фото из LinkedIn)

Дереляк является выпускником Военного института иностранных языков Военного университета Минобороны, где изучал аналитику, статистику и иностранные языки. Также изучал HR в Московской международной высшей школе бизнеса (МИРБИС).

Что касается третьего заместителя, то Гугуев Андрей Алексеевич упоминается в документах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за 2017-2018 гг. как заместитель начальника отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Перестановки в руководстве ДИТ

В январе 2019 г. CNews писал, что заместительница руководителя ДИТ Москвы Ирина Сиренко перешла работать в «Ростелеком», где заняла пост директора по взаимодействию с госорганами. В департаменте она с 2013 г. выполняла функции советника руководителя департамента в области правового сопровождения работы ДИТ, включая реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».

Дмитрий Дереляк (фото из LinkedIn)

Напомним, в сентябре 2018 г. главой ДИТ Москвы стал выходец из Ярославля Эдуард Лысенко. На этом посту он сменил Артема Ермолаева, который возглавлял департамент с 2010 г. В январе 2019 г. CNews писал, что одним из заместителей Лысенко стал Андрей Бородин, который до этого занимал должность первого заместителя министра ИТ и связи Московской области, а до 2015 г. возглавлял департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.