В I квартале 2019 г. российский рынок серверов показала рост на 3,4% в штуках и 19,9% в деньгах. В сегменте х86 лидером стала Dell Technologies. Сервера стандартной х86 архитектуры составили 99,6% от всех поставок, если говорить о количестве устройств, и 94,7% — если говорит об их стоимости.

Итоги квартала

По итогам I квартала 2019 г. на российский рынок было поставлено 24104 серверов всех типов, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Общая стоимость поставленных устройств составила $168,35 млн, показав годовой рост на 19,9%. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, обнародовавшая результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

По словам Михаила Лебедева, менеджера программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ, рост рынка в количественном выражении несколько замедлился.

Напомним, в IV квартале 2018 г. на российский рынок было поставлено 38651 серверов всех типов, что на 1,5% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Общая стоимостью поставленных устройств составила $320,91 млн, продемонстрировав годовой рост на 24,3%.

Ранее по итогам III квартала 2018 г. на российский рынок было поставлено 40057 серверов всех типов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставленных устройств составила $240,51 млн, показав годовой рост на 35%. До этого во II квартале 2018 г. на российский рынок было поставлено 35464 серверов стоимостью $234,99 млн. Годовой рост по количеству устройств составил 9,1%, по деньгам — 33,4%.

Тенденции на рынке

По итогам I квартала 2019 г. серверы стандартной х86 архитектуры составили 99,6% от всех поставок, если говорить о количестве устройств, и 94,7% — если говорить об их стоимости, показав рост на 27,1%. Поставки RISC-систем продемонстрировали годовой спад в денежном выражении.

Российский рынок серверов вырос на 20%

В сегменте х86 лидером российского рынка стала Dell Technologies. Аналитики отмечают, что несколько производителей продемонстрировали значительные темпы роста поставок. На долю пяти лидирующих поставщиков приходится 66,3% всех серверов архитектуры х86. При этом ODM-поставщики по-прежнему входят в пятерку лидеров, как по количеству устройств, так и по деньгам, и демонстрируют рост поставок.

Напомним, по итогам IV квартала 2018 г. лидерство на рынке удерживала Hewlett Packard Enterprise, на втором месте находилась Huawei, на третьем — Dell EMC.

По словам Лебедева, в I квартале 2019 г. доля поставок отечественных решений показала рост в деньгах. «С точки зрения форм-фактора — наибольший рост в объеме поставок по-прежнему демонстрируют блейд- и стоечные системы, что свидетельствует о продолжающейся модернизации инфраструктуры. Сегмент малого и среднего бизнеса показал положительную динамику в части инвестиций в серверное оборудование», — отметил Лебедев.

Итоги прошлых лет

Напомним, по итогам 2017 г. российский рынок серверов продемонстрировал резкий взлет после провала 2016 г., который стал худшим годом за предыдущие 12 лет. В тот кризисный год корпоративный серверный рынок продемонстрировал сокращение на 4,5% по сравнению с 2015 г., если говорить о количестве устройств, и на 20,1%, если говорить об их стоимости.

Положительная тенденция была зафиксирована уже по итогам первой половины 2017 г., когда на рынке серверов впервые за четыре с половиной года спада был отмечен рост на протяжении полугодия, как в штуках, так и в деньгах.

В итоге в 2017 г. поставки серверов всех типов на российский рынок достигли 132,2 тыс. штук на общую сумму $770,2 млн, что на 29,6% больше в количественном и на 42,7% в денежном выражении, чем в 2016 г.

Аналитики IDC в качестве причин спада указывали неблагоприятную экономическую ситуацию, а также поступательное развитие рынка облачных услуг и рост рынка центров обработки данных. Более выгодные условия, предлагаемые игроками этих рынков, удерживали заказчиков от обновления и расширения собственного парка серверного оборудования.